Ara tatil kalktı mı, bu dönem yapılacak mı? MEB 2026-2027 1. Dönem ve 2. Dönem ara tatil tarihleri
2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk ara tatil 16-20 Kasım 2026, ikinci ara tatil ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak. Ara tatillerin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. Peki, Ara tatil kalktı mı, bu dönem yapılacak mı? İşte, MEB 2026-2027 1. Dönem ve 2. Dönem ara tatil tarihleri…
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle öğrencilerin birinci ve ikinci dönem ara tatil tarihleri belli oldu. 14 Eylül'de başlayan eğitim döneminde öğrenciler ilk tatil molasını kasım ayında verecek. Bununla birlikte ara tatil uygulamasının gelecek yıllarda devam edip etmeyeceği konusunda Bakan Tekin'in açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, 2026-2027 eğitim öğretim yılı tatil takvimine ilişkin detaylar…
2026 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak.
İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak.
2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TATİL TAKVİMİ
MEB'in açıkladığı takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı.
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihlerinde yapılırken, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında uygulanacak. İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Mart 2027 tarihlerinde olacak.
ARA TATİLLER KALKACAK MI?
Ara tatillerin gelecekte kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları bulunuyor. Tekin, bir haber programında ara tatil uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öğrencilerin kanun gereği 180 iş günü okula gitmesi gerektiğini belirten Tekin, resmi ve dini bayramların da takvimde yer alması nedeniyle eğitim ve tatil sürelerinin planlanmasında sorun yaşanabildiğini ifade etti.
Bakan Tekin, bayramların ara tatil dönemlerine denk gelmesi halinde uygulamanın sürdürülebildiğini, bu şekilde takvime yerleştirilememesi durumunda ise ara tatil uygulamasının yapılmayabileceğini söyledi.
BU DÖNEM ARA TATİL YAPILACAK MI?
2026-2027 eğitim öğretim yılı için açıklanan mevcut MEB takviminde iki ara tatil bulunuyor. Buna göre öğrenciler kasım ayında birinci dönem ara tatiline, mart ayında ise ikinci dönem ara tatiline çıkacak.