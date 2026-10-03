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        Haberler Bilgi ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? MEB 2026-2027 takvimi ile 1. Dönem ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Kasım ara tatiline kaç gün kaldı?

        ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? MEB 2026-2027 takvimi ile 1. Dönem ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Kasım ara tatiline kaç gün kaldı?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı sürerken öğrenciler ve veliler gözlerini kasım ayında yapılacak ilk ara tatile çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı çalışma takvimiyle birlikte okullarda derslere hangi tarihler arasında ara verileceği belli oldu. Tatil planı yapmak isteyen aileler, ara tatilin başlangıç ve bitiş günlerini araştırıyor. Peki kasım ara tatili ne zaman başlayacak, öğrenciler kaç gün tatil yapacak? İşte MEB'in açıkladığı 2026-2027 eğitim takvimine ilişkin ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 15:34 Güncelleme:
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        Okullarda 2026-2027 eğitim öğretim yılı devam ederken öğrencilerin merakla beklediği ilk ara tatil için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvimle birlikte kasım ayında derslere verilecek aranın tarihleri belli oldu. Öğrenciler kadar veliler de tatilin hangi günleri kapsayacağını ve toplam kaç gün süreceğini araştırıyor. Peki 2026 Kasım ara tatili hangi tarihler arasında yapılacak? İşte MEB takvimine göre öğrencilerin dinlenme fırsatı bulacağı günler…

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        İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

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        ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

        Ara tatil ile hafta sonu tatilinin de araya girmesiyle öğrenciler toplamda 9 gün boyunca okula ara vermiş olacak. Öğrenciler, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

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        2. DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

        2026-2027 eğitim öğretim yılında ikinci ara tatil 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

        Ara tatilin ardından 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapılacak.

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        SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

        22 Ocak 2027 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla 1. dönem sona erecek ve yarıyıl tatili başlayacak. İkinci dönem ders zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden çalacak.

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