ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? MEB 2026-2027 takvimi ile 1. Dönem ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Kasım ara tatiline kaç gün kaldı?

Okullarda 2026-2027 eğitim öğretim yılı devam ederken öğrencilerin merakla beklediği ilk ara tatil için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvimle birlikte kasım ayında derslere verilecek aranın tarihleri belli oldu. Öğrenciler kadar veliler de tatilin hangi günleri kapsayacağını ve toplam kaç gün süreceğini araştırıyor. Peki 2026 Kasım ara tatili hangi tarihler arasında yapılacak? İşte MEB takvimine göre öğrencilerin dinlenme fırsatı bulacağı günler…