ARA TATİL TAKVİMİ 2026: İlk ara tatil ne zaman, Kasım ara tatili kaç gün? 2026-2027 MEB 1. ve 2. ara tatil tarihleri
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk döneminde yapılacak ara tatil için geri sayım sürüyor. Tatil planlarını şimdiden yapmak isteyen milyonlarca öğrenci ve veli, okulların ne zaman kapanacağını, ara tatilin kaç gün süreceğini ve derslerin hangi tarihte yeniden başlayacağını merak ediyor. Kasım ara tatili, öğrencilerin dinlenmesi ve ikinci döneme daha motive bir şekilde hazırlanması açısından önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2026-2027 çalışma takvimi ile ilk ara tatil başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman, Kasım ara tatili kaç gün sürecek? İşte 2026-2027 MEB takvimi ile 1. ve 2. ara tatil tarihleri…
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk döneminde yapılacak ara tatil için geri sayım sürüyor. Tatil planlarını şimdiden yapmak isteyen milyonlarca öğrenci ve veli, okulların ne zaman kapanacağını, ara tatilin kaç gün süreceğini ve derslerin hangi tarihte yeniden başlayacağını merak ediyor. Kasım ara tatili, öğrencilerin dinlenmesi ve ikinci döneme daha motive bir şekilde hazırlanması açısından önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2026-2027 çalışma takvimi ile ilk ara tatil başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman, Kasım ara tatili kaç gün sürecek? İşte 2026-2027 MEB takvimi ile 1. ve 2. ara tatil tarihleri…
İLK ARA TATİL NE ZAMAN 2026?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.
KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?
Kasım ara tatili, hafta içindeki 5 günlük tatil süresine önceki ve sonraki hafta sonlarının eklenmesiyle toplam 9 güne ulaşacak.
Öğrenciler 13 Kasım Cuma günü derslerini tamamladıktan sonra hafta sonuyla birlikte tatile çıkacak. Ara tatilin sona ermesinin ardından 21-22 Kasım hafta sonu yaşanacak ve öğrenciler 23 Kasım Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
ARA TATİL SONRASI OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB'in çalışma takvimine göre kasım ara tatili 20 Kasım Cuma günü tamamlanacak.
Hafta sonunun ardından okullarda eğitim öğretim faaliyetleri, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.
2026-2027 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
MEB'in çalışma takvimine göre birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak.
İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatili de takvimde yerini aldı. Buna göre öğrenciler, 8 Mart 2027 Pazartesi ile 12 Mart 2027 Cuma tarihleri arasında ara tatil yapacak. Hafta sonlarıyla birlikte ikinci ara tatil de toplam 9 gün sürecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu tarihten itibaren yaz tatiline başlayacak.
2026-2027 MEB TATİL TAKVİMİ
Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026
Birinci dönemin bitişi: 22 Ocak 2027
Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027
İkinci dönemin başlangıcı: 8 Şubat 2027
İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027
Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027