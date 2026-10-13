ARA TATİL TAKVİMİ 2026: İlk ara tatil ne zaman, Kasım ara tatili kaç gün? 2026-2027 MEB 1. ve 2. ara tatil tarihleri

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk döneminde yapılacak ara tatil için geri sayım sürüyor. Tatil planlarını şimdiden yapmak isteyen milyonlarca öğrenci ve veli, okulların ne zaman kapanacağını, ara tatilin kaç gün süreceğini ve derslerin hangi tarihte yeniden başlayacağını merak ediyor. Kasım ara tatili, öğrencilerin dinlenmesi ve ikinci döneme daha motive bir şekilde hazırlanması açısından önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2026-2027 çalışma takvimi ile ilk ara tatil başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman, Kasım ara tatili kaç gün sürecek? İşte 2026-2027 MEB takvimi ile 1. ve 2. ara tatil tarihleri…