ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT: Motorine bir indirim daha yolda! Motorine ne zaman indirim gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak? 3 Ekim 2026 güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları

Akaryakıt tabelalarında motorin için hareketli günler yaşanıyor. 3 Ekim Cumartesi günü pompaya yansıyan 2,20 TL'lik indirimin ardından motorin fiyatlarında yeni bir düşüş beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına 4,95 TL'lik bir indirim daha yapılması bekleniyor. Söz konusu indirimin gerçekleşmesi halinde motorin fiyatlarında kısa süre içerisinde ikinci kez düşüş yaşanacak. Peki motorine indirim ne zaman gelecek? İndirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de mazot litre fiyatı ne kadar olacak? İşte 3 Ekim 2026 güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları...