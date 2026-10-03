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        Haberler Bilgi ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT: Motorine bir indirim daha yolda! Motorine ne zaman indirim gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak? 3 Ekim 2026 güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları

        ARAÇ SAHİPLERİ DİKKAT: Motorine bir indirim daha yolda! Motorine ne zaman indirim gelecek, litre fiyatı ne kadar olacak? 3 Ekim 2026 güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları

        Motorin fiyatlarında peş peşe indirim hareketliliği yaşanıyor. 3 Ekim Cumartesi günü motorinin litre fiyatına 2,20 TL'lik indirim uygulandı. Yeni fiyatlar gece yarısı itibarıyla akaryakıt tabelalarına yansırken, sektör kaynaklarından yeni bir indirim haberi geldi. Buna göre motorine 4,95 TL'lik bir indirim daha yapılması bekleniyor. Peki motorine indirim ne zaman gelecek, mazot litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 3 Ekim 2026 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 18:00 Güncelleme:
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        Akaryakıt tabelalarında motorin için hareketli günler yaşanıyor. 3 Ekim Cumartesi günü pompaya yansıyan 2,20 TL'lik indirimin ardından motorin fiyatlarında yeni bir düşüş beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına 4,95 TL'lik bir indirim daha yapılması bekleniyor. Söz konusu indirimin gerçekleşmesi halinde motorin fiyatlarında kısa süre içerisinde ikinci kez düşüş yaşanacak. Peki motorine indirim ne zaman gelecek? İndirim sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de mazot litre fiyatı ne kadar olacak? İşte 3 Ekim 2026 güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları...

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        MOTORİNE İNDİRİM NE ZAMAN GELECEK?

        Motorinin litre fiyatına 3 Ekim'de yapılan 2,20 TL'lik indirimin ardından ikinci indirim için tarih de belli oldu.

        Sektör kaynaklarına göre 4,95 TL'lik indirimin 6 Ekim Salı gününden itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

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        İNDİRİM SONRASI MOTORİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLACAK?

        4,95 TL'lik indirim gerçekleşirse motorin litre fiyatı İstanbul'da 90,05 TL, Ankara'da 91,15 TL, İzmir'de ise 91,45 TL seviyesine gerileyecek..

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        GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

        3 Ekim 2026 Cumartesi günü itibarıyla İstanbul'da motorinn litre fiyatı 95 TL, Ankara'da 96,10 TL, İzmir'de ise 96,40 TL seviyesinde bulunuyor.

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        BENZİN VE LPG’YE İNDİRİM VEYA ZAM VAR MI?

        Benzin ve LPG fiyatlarında şu an için bir indirim veya zam beklenmiyor.

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        3 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve dağıtım şirketine göre farklılık gösteriyor. İşte 3 Ekim 2026 Cumartesi günü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

        İstanbul Avrupa Yakası

        Benzin: 84,60 TL

        Motorin: 95,00 TL

        LPG: 41,20 TL

        7

        İstanbul Anadolu Yakası

        Benzin: 84,50 TL

        Motorin: 94,90 TL

        LPG: 40,60 TL

        8

        ANKARA

        Benzin: 85,60 TL

        Motorin: 96,10 TL

        LPG: 41,29 TL

        9

        İZMİR

        Benzin: 85,90 TL

        Motorin: 96,40 TL

        LPG: 41,20 TL

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