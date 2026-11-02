Asgari ücret zammı için üç farklı senaryo! Tespit komisyonu için geri sayım: Asgari ücret kaç TL olacak? 2027 asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
Asgari ücret zammı için geri sayımda heyecan dorukta. Bilindiği üzere asgari ücrete yapılacak zam bir önceki yılın Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu toplantısı sonrasında belli oluyor. Yasal olarak en geç iki yılda bir defa asgari ücrete zam yapılması gerekiyor. Ancak genel teamüllere göre asgari ücrete her yılbaşında zam geliyor. Bu yılbaşında da asgari ücrete tespit komisyonu toplantısı sonrasında zam gelecek. Süreçte geri sayım sürerken çalışanlar ve işverenler merak içerisinde "2027 asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Asgari ücret kaç TL olacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki Orta Vadeli Program'da yer alan yıl sonu enflasyon oranına göre üç tahmin öne çıkıyor. Peki, 2027 asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Asgari ücret kaç TL olacak? İşte sorgulanan ayrıntılar...
2027 yılı asgari ücret zam oranı için geri sayım sürerken, tüm dikkatler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun düzenleyeceği toplantılara çevrildi. Kanunen en geç iki yılda bir güncellenmesi gereken asgari ücret, teamüllere uygun olarak her yılın ocak ayından itibaren geçerli olacak şekilde yeniden düzenleniyor. Yeni yılda geçerli olacak zam oranının da geçmiş yıllarda olduğu gibi aralık ayındaki görüşmelerle netleşmesi bekleniyor. Süreç yaklaşırken milyonlarca işçi ve işveren, "2027 asgari ücret ne kadar ve yüzde kaç artacak, yeni tutar kaç TL olacak?" sorularının yanıtını merak ediyor. Bu noktada Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan yıl sonu enflasyon beklentileri, masadaki hesaplar için 3 farklı senaryoyu öne çıkarıyor. Peki, 2027'de asgari ücret kaç lira olacak ve zam oranı yüzde kaç uygulanacak? Konuya dair öne çıkan ayrıntılar ve tahminler şöyle...
ASGARİ ÜCRETE NE ZAMAN ZAM YAPILACAK?
Asgari ücret zammı genel uygulamada her yıl ocak ayından itibaren geçerli olacak şekilde yapılır ve buna yönelik komisyon toplantıları bir önceki yılın aralık ayında gerçekleştirilir. Yasal mevzuata göre ücretin en geç iki yılda bir yeniden belirlenmesi zorunlu olsa da yüksek enflasyon dönemlerinde Temmuz ayında ara zam yapılması da mümkündür. Buna göre 2027 asgari ücret zammı da teamülere göre Aralık ayında belli olacak.
ASGARİ ÜCRETE NASIL ZAM YAPILIR?
am oranının belirlenmesi ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yürütülür. Komisyon; beş işçi temsilcisi, beş işveren temsilcisi ve beş devlet temsilcisi olmak üzere toplam on beş kişiden oluşur. Aralık ayı boyunca en az dört toplantı yapan komisyon, oy çokluğu esasına göre karar alır ve oylarda eşitlik olması halinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul edilir. Müzakereler sırasında gerçekleşen ve hedeflenen enflasyon oranları, ülkenin genel ekonomik durumu, çalışanların yaşam maliyetleri ile işverenlerin maliyet yükü temel kriterler olarak dikkate alınır.
ASGARİ ÜCRETTE 3 SANARYO
Yüzde 25 senaryosu: Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon öngörüsünün altında kalarak zam oranının yüzde 25 seviyesinde belirlenmesi ihtimaller arasında bulunuyor. Bu olasılığın hayata geçmesi durumunda brüt asgari ücret 41 bin 287 lira 50 kuruşa, net ödeme ise 35 bin 94 lira 38 kuruşa çıkacak. Böylece çalışanların net gelirinde yaklaşık 7 bin 19 liralık bir artış yaşanacak.
Yüzde 28,5 senaryosu: Asgari ücret artışında OVP'deki yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmininin birebir temel alınması halinde brüt tutar 42 bin 410 lira 52 kuruşa, net tutar ise yaklaşık 36 bin 49 liraya ulaşacak. Bu hesaplama gerçekleşirse çalışanların cebine giren net rakamda yaklaşık 7 bin 973 liralık bir fark oluşacak ve zam oranı hükümetin yıl sonu enflasyon beklentisiyle tamamen paralellik gösterecek.
Yüzde 30 senaryosu: Enflasyon beklentisinin üzerine çıkılarak zam oranının yüzde 30 olarak uygulanması da gündemdeki senaryolar arasında yer alıyor. Bu durumda brüt asgari ücret 42 bin 939 liraya, net asgari ücret ise 36 bin 498 lira 15 kuruşa yükselecek. Çalışanların net kazancında yaklaşık 8 bin 423 liralık bir yükseliş sağlayan bu seçenek, ücret artışının OVP tahminini 1,6 puan aşması anlamına gelecek.