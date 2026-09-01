Aşk için Arjantin’e geldiler, 30 çeşit el yapımı sosisle başarı yakaladılar...
Almanya'da doğan Michael Schnirch ve André Kalish'in yolları, bir aşk hikayesinin peşinden gittikleri Arjantin'de kesişti. İkili, Buenos Aires'te başlayan dostluklarını yıllar içinde ortaklığa dönüştürerek şehrin merkezinde 30'dan fazla çeşit el yapımı Alman sosisi sunan Extrawurst adlı lokantayı kurdu. Başlangıçta yalnızca kendi damak zevklerine uygun bir sosis üretmek isteyen ikili, bugün hem Alman topluluğunun hem de Arjantinlilerin uğrak noktalarından biri olan bir işletmenin sahibi oldu...
Başlangıçta yalnızca kendi damak zevklerine uygun bir sosis üretmek isteyen ikili, bugün hem Alman topluluğunun hem de Arjantinlilerin uğrak noktalarından biri olan bir işletmenin sahibi oldu...
AVRUPA ŞAMPİYONASI HAYATLARINI DEĞİŞTİRDİ
Michael Schnirch ve André Kalish’in tanışması 2012 yılına dayanıyor. Almanya’nın Avrupa Şampiyonası maçını izlemek için Buenos Aires’te bir organizasyon düzenleyen André, hazırladığı ev yapımı sosisleri ve Alman yemeklerini arkadaşlarıyla paylaşırken Michael ile tanıştı. O gece başlayan sohbet, zaman içinde güçlü bir arkadaşlığa ve ardından iş ortaklığına dönüştü.
Arjantin’de yaşamaya başladıktan sonra iki arkadaşın ortak bir şikâyeti vardı: Geleneksel Alman usulü kaliteli bir sosis bulmak oldukça zordu. André’nin deyimiyle ülkedeki bazı sosisler, beklentilerinden çok uzaktı. Bunun üzerine kendi tariflerini geliştirmeye karar verdiler.
EV MUTFAĞINDAN BÜYÜK BİR MARKAYA UZANAN YOLCULUK
İlk denemelerine bir kıyma makinesi alarak başlayan ikili, André’nin mutfağında farklı tarifler üzerinde çalıştı. Başlangıçta yalnızca altı çeşit sosis üreten Michael ve André, hazırladıkları ürünleri fuarlarda ve yerel pazarlarda satmaya başladı. Kısa sürede büyük ilgi gören el yapımı sosisler, bir günde 15 kiloya kadar satış rakamlarına ulaştı.
Dönüm noktası ise Almanya Büyükelçiliği ile kurdukları bağlantı oldu. Ürünlerini deneyen büyükelçilik yetkilileri, ikiliden Almanya Ulusal Bayramı kutlaması için yaklaşık 2 bin kişilik catering hizmeti vermelerini istedi. Bu sipariş, yaptıkları işin yalnızca bir hobi olmadığını anlamalarını sağladı.
Bunun ardından André yazılım sektöründeki işini bırakarak tamamen sosis üretimine yöneldi. İşleri büyüyen ikili, 2016 yılında yalnızca satış ve dağıtım için bir dükkân açtı. Müşterilerin ürünleri yerinde tatmak istemesi üzerine konsepti genişleterek restoran işletmeciliğine başladı.
ALMAN SOSİS KÜLTÜRÜNÜ BUENOS AIRES'E TAŞIDILAR
Extrawurst’un menüsünde klasik sosisli sandviçlerde kullanılan ürünlerden farklı olarak tamamen el yapımı, baharatlı ve yoğun et aromalı sosisler bulunuyor. Sosisler haşlanmak yerine ızgara veya tavada pişirilerek dış yüzeylerinde çıtır bir doku oluşturuyor.
Michael Schnirch, Almanya’nın zengin sosis kültürüne dikkat çekerek ülkede binlerce farklı sosis çeşidi bulunduğunu belirtiyor. Nürnberg usulü Nürnberger, Thüringer ve Münih’in geleneksel Weißwurst çeşidi gibi farklı tariflerden ilham alan ikili, Arjantin damak tadına uygun özel seçenekler de geliştirdi.
Domuz, dana, tavuk ve kuzu etinden hazırlanan çeşitlerin yanı sıra peynirli füme sosisler ve özel dönemlere hazırlanan farklı tarifler de menüde yer alıyor. En çok tercih edilen seçeneklerden biri ise birkaç farklı sosisin patates kızartması, lahana turşusu, patates salatası ve ev yapımı ekmekle servis edildiği büyük paylaşım tabakları.
BUENOS AIRES ARTIK ONLARIN EVİ OLDU
Michael ve André için Arjantin’e gelişlerinin nedeni aşk olsa da burada kalmalarını sağlayan şey zaman içinde kurdukları bağ oldu. Michael, Buenos Aires’teki sosyal hayatın ve insanların sıcak yaklaşımının kendisini etkilediğini anlatırken, Almanya’da yıllarca yaşadığı şehirlerde komşularıyla bu kadar güçlü ilişkiler kuramadığını söylüyor.
André ise Berlin’in kendisi için her zaman özel bir yeri olduğunu ancak Buenos Aires’in artık gerçek evi haline geldiğini ifade ediyor.
Bugün Extrawurst, yalnızca Alman mutfağını tanıtan bir restoran değil, farklı kültürlerden insanların buluştuğu bir adres olarak öne çıkıyor. Alman ve Avusturya kökenli Arjantinlilerin yanı sıra yeni tatlar keşfetmek isteyen yerel halk da restoranın müdavimleri arasında yer alıyor. On yılı aşkın süredir faaliyet gösteren mekânda hazırlanan tüm sosisler hâlâ Michael ve André’nin kendi tarifleriyle, el yapımı olarak üretiliyor.