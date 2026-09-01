Aşk için Arjantin’e geldiler, 30 çeşit el yapımı sosisle başarı yakaladılar...

AVRUPA ŞAMPİYONASI HAYATLARINI DEĞİŞTİRDİ

Michael Schnirch ve André Kalish’in tanışması 2012 yılına dayanıyor. Almanya’nın Avrupa Şampiyonası maçını izlemek için Buenos Aires’te bir organizasyon düzenleyen André, hazırladığı ev yapımı sosisleri ve Alman yemeklerini arkadaşlarıyla paylaşırken Michael ile tanıştı. O gece başlayan sohbet, zaman içinde güçlü bir arkadaşlığa ve ardından iş ortaklığına dönüştü.

Arjantin’de yaşamaya başladıktan sonra iki arkadaşın ortak bir şikâyeti vardı: Geleneksel Alman usulü kaliteli bir sosis bulmak oldukça zordu. André’nin deyimiyle ülkedeki bazı sosisler, beklentilerinden çok uzaktı. Bunun üzerine kendi tariflerini geliştirmeye karar verdiler.