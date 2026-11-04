Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi ATA AÖF VİZE SINAV TARİHLERİ 2026: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri belli oldu mu?

        ATA AÖF VİZE SINAV TARİHLERİ 2026: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri belli oldu mu?

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinde (ATA AÖF) eğitim gören öğrenciler için güz dönemi ara sınav heyecanı yaklaşıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk sınavlarına katılmaya hazırlanan adaylar, üniversite tarafından açıklanan akademik takvim doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Vize sınavlarının tarih ve oturum bilgilerinin netleşmesinin ardından gözler sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı güne çevrildi. Öğrenciler, hangi okulda ve salonda sınava gireceklerini öğrenmek için yapılacak duyuruları yakından izliyor. Peki, 2026 ATA AÖF güz dönemi vize sınavları hangi tarihlerde düzenlenecek? ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri nereden öğrenilecek? İşte sınav takvimi ve merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 13:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi vize sınavları yaklaşırken Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencilerinin gündeminde sınav tarihleri ve giriş belgeleri yer alıyor. Üniversitenin akademik takvimini duyurmasının ardından ara sınavların hangi gün ve saatlerde gerçekleştirileceği netlik kazandı. Hazırlıklarına devam eden öğrenciler, sınav merkezlerini ve oturum bilgilerini öğrenmek için yapılacak açıklamalara odaklandı. Peki, ATA AÖF 2026 güz dönemi ara sınavları hangi günlerde yapılacak? ATA AÖF vize sınavı giriş belgeleri erişime açıldı mı, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte sınav sürecine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

        2

        ATA AÖF 2026 GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

        Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinin (ATA AÖF) 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi sınav takvimi belli oldu. Açıklanan takvime göre vize sınavları 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde üç ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek.

        ATA AÖF güz dönemi vize sınavı oturum saatleri:

        - 1. oturum: 21 Kasım 2026 Cumartesi, saat 09.30

        - 2. oturum: 21 Kasım 2026 Cumartesi, saat 14.00

        - 3. oturum: 22 Kasım 2026 Pazar, saat 15.00

        Güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 9-10 Ocak 2027 tarihlerinde yapılacak. Bütünleme sınavları ise 13-14 Şubat 2027 tarihlerinde düzenlenecek.

        3

        BAHAR YARIYILI

        Ders Kayıtları (Materyal Ücreti Ödeme) 15 Şubat 2027 - 21 Şubat 2027

        Ders Kayıtları (Materyal Ücreti Ödeme) 15 Şubat 2027 - 21 Şubat 2027

        Ders Kayıtları (Mazeretli) 22 Şubat 2027 28 Şubat 2027

        Eğitim-Öğretim (Dersler) 22 Şubat 2027 28 Mayıs 2027

        4

        BAHAR YARIYILI SINAV TARİHLERİ

        Ara (Vize) Sınavı 17 Nisan 2027 18 Nisan 2027

        Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı 05 Haziran 2027 - 06 Haziran 2027

        Bütünleme Sınavı 03 Temmuz 2027 - 04 Temmuz 2027

        2026-2027 YILI MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI 22 Ağustos 2027

        ÖNERİLEN VİDEO

        20 yıl cinayeti sakladılar! Cesedi 40 kilometre taşıdılar

        Hatay'da polis ekipleri, 2006 yılında 17 yaşındaki İbrahim Akgöl'ün öldürülmesi olayıyla ilgili inceleme başlatarak olayın faalini 20 yıl sonra yakaladı. Cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı. Akgöl'ün, bıçaklanarak öldürüldükten sonra halıya sarılı halde 40 kilometre taşındığı öğrenilirken, fail S.S.'...
        #ATA AÖF
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'den müthiş geri dönüş!
        F.Bahçe'den müthiş geri dönüş!
        Geleceği hakkında konuştu! "Kalmak isterim"
        Geleceği hakkında konuştu! "Kalmak isterim"
        Trump: Yine olsa yine yaparım
        Trump: Yine olsa yine yaparım
        18 yıl sonra gelen tarihi zafer!
        18 yıl sonra gelen tarihi zafer!
        İsrail basınında Trump paniği
        İsrail basınında Trump paniği
        İstanbul'da yollar göle döndü
        İstanbul'da yollar göle döndü
        Emir Sarıgül hakkında ev hapsi kararı
        Emir Sarıgül hakkında ev hapsi kararı
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifadeye çağrıldı
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        ABD'de ilklere sahne olan seçim
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        İsrailli siyasiler: Netanyahu başbakan olarak kalamayacak
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        Trump'tan seçim sonrası ilk açıklama
        "Hayaller gerçek oldu"
        "Hayaller gerçek oldu"
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        Piyasalar ABD seçimlerine nasıl tepki verdi?
        İstanbul'un 1600 yıllık mirası Londra'da
        İstanbul'un 1600 yıllık mirası Londra'da
        Zorlu son yolculuğuna uğurlandı
        Zorlu son yolculuğuna uğurlandı
        Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci beraat etti
        Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci beraat etti
        "Gruptan çıkmak istiyoruz!"
        "Gruptan çıkmak istiyoruz!"
        Borsa İstanbul'da sert yükseliş
        Borsa İstanbul'da sert yükseliş
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Dünyanın en eski gemi batığı Kekova Adası'nda
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi! Dünyanın en eski gemi batığı Kekova Adası'nda
        'Rüya evi'ne taşınıyor
        'Rüya evi'ne taşınıyor