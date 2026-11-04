ATA AÖF VİZE SINAV TARİHLERİ 2026: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları ne zaman, sınav giriş yerleri belli oldu mu?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinde (ATA AÖF) eğitim gören öğrenciler için güz dönemi ara sınav heyecanı yaklaşıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk sınavlarına katılmaya hazırlanan adaylar, üniversite tarafından açıklanan akademik takvim doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Vize sınavlarının tarih ve oturum bilgilerinin netleşmesinin ardından gözler sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı güne çevrildi. Öğrenciler, hangi okulda ve salonda sınava gireceklerini öğrenmek için yapılacak duyuruları yakından izliyor. Peki, 2026 ATA AÖF güz dönemi vize sınavları hangi tarihlerde düzenlenecek? ATA AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav yerleri nereden öğrenilecek? İşte sınav takvimi ve merak edilen ayrıntılar...
2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi vize sınavları yaklaşırken Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencilerinin gündeminde sınav tarihleri ve giriş belgeleri yer alıyor. Üniversitenin akademik takvimini duyurmasının ardından ara sınavların hangi gün ve saatlerde gerçekleştirileceği netlik kazandı. Hazırlıklarına devam eden öğrenciler, sınav merkezlerini ve oturum bilgilerini öğrenmek için yapılacak açıklamalara odaklandı. Peki, ATA AÖF 2026 güz dönemi ara sınavları hangi günlerde yapılacak? ATA AÖF vize sınavı giriş belgeleri erişime açıldı mı, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte sınav sürecine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...
ATA AÖF 2026 GÜZ DÖNEMİ VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinin (ATA AÖF) 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi sınav takvimi belli oldu. Açıklanan takvime göre vize sınavları 21-22 Kasım 2026 tarihlerinde üç ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek.
ATA AÖF güz dönemi vize sınavı oturum saatleri:
- 1. oturum: 21 Kasım 2026 Cumartesi, saat 09.30
- 2. oturum: 21 Kasım 2026 Cumartesi, saat 14.00
- 3. oturum: 22 Kasım 2026 Pazar, saat 15.00
Güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 9-10 Ocak 2027 tarihlerinde yapılacak. Bütünleme sınavları ise 13-14 Şubat 2027 tarihlerinde düzenlenecek.
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