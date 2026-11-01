Atama kararları Resmî Gazete'de yayımlandı!
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni başkanı Muhsin Atcı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları, 1 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de duyuruldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar kapsamında SPK başkanlığına Muhsin Atcı getirilirken bazı bakanlıklarda da görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Resmî Gazete'de ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları da yer aldı. Peki, SPK Başkanı Muhsin Atcı kimdir, hangi görevlerde bulundu? İşte Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararları...
Resmî Gazete'nin 1 Kasım 2026 tarihli sayısında Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları dikkat çekti. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı görevine Muhsin Atcı atandı. Atama kararları kapsamında bazı bakanlıklarda genel müdür yardımcılığı ve il müdürlüğü görevlerinde de değişiklik yapıldı. Peki, SPK Başkanı Muhsin Atcı kimdir, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte 1 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete atama kararlarının ayrıntıları...
ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcısı Halit Çağdaş görevden alındı.
Bakanlığın Kırşehir İl Müdürlüğüne Karabük İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Sakarya İl Müdürlüğüne Bolu İl Müdürü Cemal Keskin, Bolu İl Müdürlüğüne ise Bartın İl Müdürü Yavuz Korkmaz getirildi.
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Zeynep Öçgüder, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcılığına ise Cihan Kıvanç atandı.
Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mahmud Ötegen görevden alınırken, yerine Mahmut Güneş Öztürk getirildi.
MUHSİN ATCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
SPK Başkanı Muhsin Atcı, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra, 2014 yılında ABD'deki Duke Üniversitesinde Kalkınma Politikası alanında yüksek lisans yaptı.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye Bölümünde doktora eğitimine devam eden Atcı, 2003'te Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatında 2005 yılında Stajyer Gelirler Kontrolörü, 2008 yılında Gelirler Kontrolörü, 2010 yılında ise İdari ve Mali İşler Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış, 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının kurulmasıyla Vergi Müfettişi olarak atanmıştır.
Atcı, 15 Eylül 2014-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı, 31 Temmuz 2017-18 Nisan 2019 tarihleri arasında Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olup 7 Ekim 2023 tarihinde ise Vergi Denetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştı.