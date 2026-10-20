Atama kararları Resmi Gazete'de! 20 Ekim Salı Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın getirildi. Gelir İdaresi Başkanlığına Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Candan atandı. Adli Tıp Kurumu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığında da yeni görevlendirmeler yapıldı. Peki, Resmi Gazete atama kararlarıyla kimler göreve getirildi? İşte 20 Ekim 2026 Resmi Gazete'de alınan atama kararları...
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları yayımlandı. Kararlar kapsamında ekonomi yönetimindeki üst düzey görevlerde değişiklik yapılırken kamu kurumları ve bakanlıklardaki çeşitli kadrolara yeni isimler getirildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yapılan atama, kararların öne çıkan başlıklarından biri oldu. Peki, 20 Ekim 2026 Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı? İşte kurum kurum yeni görevlendirmeler
HAZİNE VE MALİYE BAKAN YARDIMCILIĞINA KUTLUHAN TAŞKIN ATANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın atandı. Ekonomi yönetiminde gerçekleştirilen bu atama, Resmi Gazete'nin öne çıkan kararları arasında yer aldı.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA ŞİNASİ CANDAN GETİRİLDİ
Gelir İdaresi Başkanlığında da üst düzey görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Şinasi Candan, Gelir İdaresi Başkanı olarak atandı.
Gelir İdaresi Başkan Yardımcılıklarına Kaan Kasım, Zekayi Çenge ve Hüseyin Azili getirildi. Gelir İdaresi Daire Başkanlığı görevine ise Ferhat Dinçer atandı.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDA ÇOK SAYIDA ATAMA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Muğla İl Müdürü Ömer Bolat, Muş İl Müdürü Yusuf Akkaya ve Afyonkarahisar İl Müdürü Merih Karayol görevden alındı. Bakanlıkta genel müdür yardımcılıkları ile Sakarya, Balıkesir, Bolu, Kayseri, Denizli, Karaman, Muğla, Muş, Kocaeli, Ordu ve Kastamonu il müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı.
ADLİ TIP KURUMU VE AİLE BAKANLIĞINDA YENİ ATAMALAR
Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına Uzman Dr. Ali Ulvi Çalık atandı. Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine ise Uzman Dr. Refik Akman getirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine Yakup Gümüş atandı. Bakanlığın Kırıkkale İl Müdürü Çiğdem Açıkyıldız Kazel ise görevden alındı.
MİLLİ EĞİTİM VE TARIM BAKANLIĞINDA ATAMA KARARLARI
Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığı görevine Fikri Erdem Kökbay atandı. Tarım ve Orman Bakanlığında ise Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Mahmut Musa Timur, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Özge Umut Eker getirildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Adana Vakıflar Bölge Müdürü Lütfi Karabacak görevden alınırken, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Fikri Erdem Kökbay atandı. Tarım ve Orman Bakanlığında Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Mahmut Musa Timur, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Özge Umut Eker getirildi.
RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2027 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11898)
–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11899)
–– Mardin Güneybatı Çevre Yolu Projesi (Km:20+000.00-29+666.00 Arası ile Kızıltepe Bağlantı Yolu Km:0+000.00-1+253.00 ve TOKİ Bağlantı Yolu Km: 0+000.00-1+690.00 Arası Dâhil) Kapsamında Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11900)
–– Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülecek Denizli Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin Yapımı Amacıyla Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Eskihisar Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11901)
–– 22 Şubat 2024 Tarihli ve 8189 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yürürlüğe Konulan İstanbul İlinde Yürütülecek Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Kapsamında Yapım İçin Yardım Verilmesine İlişkin Kararın 3 üncü Maddesinin On Üçüncü Fıkrasında Yer Alan Sürenin 31/12/2027 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11902)
–– Samandağ İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazlar ile Söz Konusu Proje Kapsamında İnşa Edilecek Sabit Tesisler, Ulaşım Yolları, Enerji Nakil Hatları, Katodik Koruma Hatları ve Anot Yataklarının Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11903)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 11904, 11905, 11906, 11907, 11908, 11909, 11910, 11911)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355)
YÖNETMELİKLER
–– İstanbul Gedik Üniversitesi Engelsiz Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Trakya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/10/2026 Tarihli ve 14967 Sayılı Kararı
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/10/2026 Tarihli ve 14968 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 5/5/2026 Tarihli ve 2021/18349 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 5/5/2026 Tarihli ve 2021/29809 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2026 Tarihli ve 2021/22274 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 18/5/2026 Tarihli ve 2023/33449 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri