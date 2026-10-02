ATV TÜRKSAT 4A UYDU AYARI NASIL YAPILIR?

ATV'yi yeniden ayarlamak için öncelikle televizyon kumandasından "Menü", "Ayarlar" veya "Kurulum" bölümüne girilmesi gerekiyor. Cihazın marka ve modeline göre "Kanal Arama", "Manuel Arama", "Manuel Ayarlama", "TP Arama" veya "Kanal Ekleme" seçeneklerinden biri seçilmeli. Ardından uydu bölümünden Türksat seçilerek frekans bilgileri ilgili alanlara girilmeli ve arama işlemi başlatılmalı. ATV'nin resmi açıklamasında da yeni frekans değerlerinin girilmesinin ardından "Arama Başlat" veya "TP Ara" seçeneğiyle tarama yapılabileceği belirtiliyor.