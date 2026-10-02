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        Haberler Bilgi Gündem ATV Türksat 4A uydu ve frekans ayarlama 2026: ATV uydu ayarı nasıl yapılır, kanal frekansı nereden değiştirilir?

        ATV Türksat 4A uydu ve frekans ayarlama 2026: ATV uydu ayarı nasıl yapılır, kanal frekansı nereden değiştirilir?

        ATV ekranlarında yayınlanan programları ve canlı yayınları takip eden izleyiciler, Türksat uydu güncellemesinin ardından ATV kanalının frekans bilgilerini araştırmaya başladı. 2 Ekim Cuma akşamı saat 21.45'te oynanacak Belçika - Türkiye karşılaşması öncesinde ATV frekans ayarı ve kanal tarama işlemleri yeniden gündeme geldi. Peki ATV Türksat 4A yeni uydu ve frekans ayarı nasıl yapılır? Peki ATV kanal frekansı nereden değiştirilir ve Belçika - Türkiye nasıl izlenir? İşte 2026 ATV uydu frekans ayarlarma bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 21:11 Güncelleme:
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        1

        ATV frekans bilgilerini güncellemek isteyen izleyiciler, televizyon veya uydu alıcısının menüsünden manuel kanal arama bölümüne ulaşarak gerekli değerleri girebiliyor. TKGS özelliği bulunan televizyon ve uydu alıcılarında ise kanal listesi otomatik olarak güncellenebiliyor. TKGS özelliği bulunmayan cihazlarda yeni frekans değerlerinin elle girilmesi ve kanal taramasının başlatılması gerekiyor. Peki ATV Türksat 4A yeni uydu ve frekans ayarı nasıl yapılır? Peki ATV kanal frekansı nereden değiştirilir ve Belçika - Türkiye maçı nasıl, nereden izlenir? İşte ATV güncel frekans bilgileri...

        2

        ATV GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ 2026

        ATV'nin resmi internet sitesinde yer alan güncel uydu bilgilerine göre ATV HD yayınları için frekans 12207 MHz, sembol oranı 27500, polarizasyon Yatay (Horizontal) ve FEC değeri 3/4 olarak belirtiliyor. Yayının modülasyon tipi ise DVB-S2 8PSK olarak açıklanıyor. Bu bilgiler ATV'nin güncel uydu frekans sayfasında yer alıyor.

        ATV güncel frekans:

        Frekans: 12207 MHz

        Polarizasyon: Yatay (H)

        Sembol Oranı: 27500

        FEC: 3/4

        Modülasyon: DVB-S2 8PSK

        Uydu: Türksat

        3

        ATV TÜRKSAT 4A UYDU AYARI NASIL YAPILIR?

        ATV'yi yeniden ayarlamak için öncelikle televizyon kumandasından "Menü", "Ayarlar" veya "Kurulum" bölümüne girilmesi gerekiyor. Cihazın marka ve modeline göre "Kanal Arama", "Manuel Arama", "Manuel Ayarlama", "TP Arama" veya "Kanal Ekleme" seçeneklerinden biri seçilmeli. Ardından uydu bölümünden Türksat seçilerek frekans bilgileri ilgili alanlara girilmeli ve arama işlemi başlatılmalı. ATV'nin resmi açıklamasında da yeni frekans değerlerinin girilmesinin ardından "Arama Başlat" veya "TP Ara" seçeneğiyle tarama yapılabileceği belirtiliyor.

        4

        ATV KANAL FREKANSI NEREDEN DEĞİŞTİRİLİR?

        Kanal frekansı televizyon veya harici uydu alıcısının ayarlar menüsündeki manuel kanal arama bölümünden değiştirilebilir. Menüde bulunan "Frekans", "TP Frekansı", "Alış Frekansı" veya "Uydu Frekansı" seçeneklerinden uygun olan bölüm açılarak 12207 değeri girilmeli. Daha sonra sembol oranı 27500, polarizasyon ise Yatay (H/Horizontal) olarak seçilmeli ve kanal taraması başlatılmalı. İşlem tamamlandığında ATV yeni kanal listesine kaydedilebilir.

        5

        TKGS İLE ATV KANALI NASIL GÜNCELLENİR?

        Televizyon veya uydu alıcısında TKGS özelliği bulunuyorsa kullanıcıların manuel olarak frekans girmesine gerek kalmayabilir. ATV'nin açıklamasına göre TKGS destekli cihazlar yeni kanal listesini otomatik olarak güncelleyebiliyor. Güncelleme gerçekleşmezse cihazın kanal güncelleme veya TKGS ayarları kontrol edilerek yeniden tarama yapılabilir.

        6

        BELÇİKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Belçika ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.45'te oynanacak.

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