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        Haberler Bilgi AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AUZEF sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

        AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: AUZEF sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi vize sınavlarına ilişkin beklenen duyuru geldi. Hafta sonu yapılacak sınavlar öncesinde adayların sınava katılacakları merkez, bina ve salon bilgilerini içeren giriş belgeleri üniversitenin resmi sistemleri üzerinden yayımlandı. Sınav hazırlıklarını sürdüren binlerce öğrenci, belgelerine erişerek oturum bilgilerini kontrol etmeye başladı. Peki, AUZEF güz dönemi ara sınavları hangi tarihte ve saat kaçta yapılacak? Sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 15:13 Güncelleme:
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        AUZEF bünyesinde öğrenim gören öğrenciler, 2026-2027 akademik yılı güz yarıyılı ara sınavları için son hazırlıklarını yapıyor. Yaklaşan sınav takvimiyle birlikte adayların merakla beklediği sınav giriş belgeleri de erişime sunuldu. İstanbul Üniversitesi tarafından paylaşılan belgelerde öğrencilerin sınava girecekleri okul, salon ve bina bilgileri yer alırken, adaylar sınav öncesinde gerekli kontrollerini yapmaya başladı. Hafta sonu düzenlenecek oturumlara katılacak öğrenciler, sınav günleri ve saatlerine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki, AUZEF vize sınavları ne zaman gerçekleştirilecek, sınav giriş belgesi nasıl sorgulanacak? İşte sınav takvimine ilişkin merak edilenler...

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        2026-2027 AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU!

        İstanbul Üniversitesi'nin açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı akademik takvimiyle AUZEF öğrencilerinin güz yarıyılında gireceği sınavların tarihleri netlik kazandı.

        Takvime göre ilk olarak ara sınavlar 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak.

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        Öğrencilerin dönem sonu başarı notlarını etkileyecek final sınavları ise 26-27 Aralık 2026 hafta sonunda düzenlenecek.

        Final sınavlarında başarısız olan veya notunu yükseltmek isteyen öğrenciler için bütünleme sınavları 30-31 Ocak 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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        AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

        14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek güz dönemi ara sınavlarına girecek öğrenciler, sınav merkezi ve salon bilgilerine ulaşmak için giriş belgelerini çevrim içi olarak görüntüleyebiliyor.

        Belgelerini almak isteyen adayların auzefsinav.istanbul.edu.tr adresine veya AUZEF Mobil uygulamasına giriş yapmaları gerekiyor. AKSİS kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme erişim sağlayan öğrenciler, sınav giriş belgelerini buradan görüntüleyip indirebiliyor.

        AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

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