Avrasya tüneli geçiş ücreti 2026: Avrasya Tüneli güncel geçiş ücreti ne kadar oldu?
Avrasya Tüneli geçiş ücreti 2026 tarifesi, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yaptığı son açıklamanın ardından sürücüler tarafından araştırılmaya başlandı. KGM, Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) modeliyle işletilen otoyol ve köprülerde geçiş ücretlerinin yeniden düzenlendiğini duyururken, gözler Avrasya Tüneli'nin yeni otomobil, minibüs ve motosiklet geçiş ücretlerine çevrildi. İşte 2026 Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine ilişkin son gelişmeler...
Avrasya Tüneli geçiş ücreti birlikte gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Karayolları Genel Müdürlüğü, özel şirketler tarafından işletilen Kamu-Özel İş Birliği kapsamındaki otoyol ve köprülerde ücret tarifelerinin güncellendiğini açıkladı. Yapılan düzenlemenin ardından "Avrasya Tüneli geçiş ücreti ne kadar oldu?" sorusu yanıt ararken, yeni ücret tarifesine ilişkin ayrıntılar merak ediliyor.
AVRASYA TÜNELİNE NE KADAR ZAM GELDİ?
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla gündüz ve gece tarifelerini kapsayacak şekilde yaklaşık yüzde 17,86 oranında zam yapıldı.
Yeni Avrasya Tüneli ücretleri şöyle:
Gece tarifesi 00.00-04.59 saatleri arasında uygulanmaya devam ediyor ve gündüz tarifesine göre %50 indirimli olarak hesaplanıyor.
Ayrıca aynı düzenleme kapsamında Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri ile KÖİ kapsamındaki otoyolların ücretleri de artırılırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretlerinde değişiklik yapılmadı.