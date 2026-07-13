Avrasya tüneli geçiş ücreti 2026: Avrasya Tüneli güncel geçiş ücreti ne kadar oldu?

Gece tarifesi 00.00-04.59 saatleri arasında uygulanmaya devam ediyor ve gündüz tarifesine göre %50 indirimli olarak hesaplanıyor.

Ayrıca aynı düzenleme kapsamında Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüleri ile KÖİ kapsamındaki otoyolların ücretleri de artırılırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretlerinde değişiklik yapılmadı.