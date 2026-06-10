Bugün CHP'de tarihi kırılma mı oldu? Kılıçdaroğlu Meclis'te toplantı yapmaktan neden vazgeçti? Kılıçdaroğlu neden Meclis'e gitmedi? Kim kazandı, kim "Bekle-gör" dedi? Bugünün faturası "İhraç" mı olacak? Özel neden Meclis'te ısrarcı oldu? Sonunda CHP'yi kim, kime bırakacak? Özel ve Kılıçdaroğlu neyi ... Daha Fazla Göster

Bugün CHP'de tarihi kırılma mı oldu? Kılıçdaroğlu Meclis'te toplantı yapmaktan neden vazgeçti? Kılıçdaroğlu neden Meclis'e gitmedi? Kim kazandı, kim "Bekle-gör" dedi? Bugünün faturası "İhraç" mı olacak? Özel neden Meclis'te ısrarcı oldu? Sonunda CHP'yi kim, kime bırakacak? Özel ve Kılıçdaroğlu neyi hedefliyor? Nedir Ne Değildir'de Faruk Aksoy sordu; Ülke TV GYY Hasan Öztürk, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Orhan Bursalı, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turgay Yerlikaya, Hukukçu Av. Ertuğrul Akar, Hukukçu Av. Yiğit Acar ve Area Araştırma Başkanı Murat Karan anlattı. Daha Az Göster