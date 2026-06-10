Avustralya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maç takvimi
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın ilk rakibi Avustralya olacak. Dünya Kupası heyecanının başlamasına sayılı günler kala futbolseverler maçın tarihini, saatini ve yayıncı kuruluşunu araştırmaya başladı. Türkiye, D Grubu'nda Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD ile mücadele edecek. Peki, Avustralya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2026 Dünya Kupası maç takvimi...
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek. Ay-Yıldızlılar grupta Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası öncesinde Kuzey Makedonya ve Venezuela ile hazırlık maçlarına çıkan Türkiye, turnuvaya hazır bir görüntü verdi. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın oturttuğu oyun sistemi, özellikle son dönemde milli takımın en önemli kozlarından biri olarak gösteriliyor. Peki, Avustralya-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2026 Dünya Kupası maç tarihleri...
AVUSTRALYA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşması 14 Haziran 2026 Pazar günü Türkiye saati ile sabah 07.00'de oynanacak. Türkiye, grup aşamasındaki ilk sınavında Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı'nda oynanacak.
AVUSTRALYA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları TRT ekranlarından yayınlanacak. Avustralya-Türkiye mücadelesinin de TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşması bekleniyor.
TÜRKİYE HANGİ GRUPTA YER ALIYOR?
A Milli Takım, Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek. Türkiye'nin gruptaki rakipleri Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD olacak. Yeni formatta grup liderleri ve ikincileri doğrudan üst tura yükselirken, en başarılı üçüncü takımlar da eleme aşamasına katılma hakkı elde edecek. Bu nedenle gruptaki her karşılaşma kritik önem taşıyor.
TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ
Türkiye'nin grup aşamasındaki maç programı şu şekilde:
14 Haziran 2026: Avustralya - Türkiye (07.00)
20 Haziran 2026: Türkiye - Paraguay (06.00)
26 Haziran 2026: Türkiye - ABD (05.00)
Ay-Yıldızlılar, grup aşamasını ev sahibi ABD karşısında tamamlayacak.
DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI
Turnuvada grup aşaması 11 Haziran ile 27 Haziran 2026 tarihleri arasında oynanacak. Grup maçlarının ardından eleme turları başlayacak ve takımlar tek maç eleme sistemiyle yoluna devam edecek.
Son 32 Turu: 28 Haziran – 3 Temmuz 2026
Son 16 Turu: 4 – 7 Temmuz 2026
Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026
Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026
Üçüncülük Maçı: 18 Temmuz 2026
Final: 19 Temmuz 2026 (New York / New Jersey)