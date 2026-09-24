BALLON D'OR ADAYLARI BELLİ OLDU! 2026 Ballon d'Or ne zaman verilecek, ödül töreni hangi gün?

Ballon d'Or 2026 için aday listelerinin açıklanmasının ardından ödül töreninin tarihi ve detayları gündeme geldi. 2025-2026 sezonundaki kulüp ve milli takım performanslarının dikkate alındığı organizasyonda UEFA Şampiyonlar Ligi ile erkekler kategorisi için 2026 FIFA Dünya Kupası da değerlendirme döneminde yer alıyor. Bu yıl 70. kez düzenlenecek Ballon d'Or ödül töreni ise Londra'da gerçekleştirilecek. İşte, Ballon d'Or ödül töreni tarihi hakkında merak edilenler…