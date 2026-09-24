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        Haberler Bilgi Spor BALLON D'OR ADAYLARI BELLİ OLDU! 2026 Ballon d'Or ne zaman verilecek, ödül töreni hangi gün?

        BALLON D'OR ADAYLARI BELLİ OLDU! 2026 Ballon d'Or ne zaman verilecek, ödül töreni hangi gün?

        Ballon d'Or 2026 adayları 8 Eylül'de açıklanırken erkekler kategorisinde 30 futbolcu listeye girdi. Sezon boyunca gösterdikleri performanslarla aday gösterilen yıldız futbolcuların ardından gözler, 70. yılını kutlayan Ballon d'Or'un ödül törenine çevrildi. Futbolseverler şimdi Ballon d'Or ne zaman, ödül töreni hangi gün sorularına yanıt arıyor. İşte, 2026 Ballon d'Or adayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 20:26 Güncelleme:
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        Ballon d'Or 2026 için aday listelerinin açıklanmasının ardından ödül töreninin tarihi ve detayları gündeme geldi. 2025-2026 sezonundaki kulüp ve milli takım performanslarının dikkate alındığı organizasyonda UEFA Şampiyonlar Ligi ile erkekler kategorisi için 2026 FIFA Dünya Kupası da değerlendirme döneminde yer alıyor. Bu yıl 70. kez düzenlenecek Ballon d'Or ödül töreni ise Londra'da gerçekleştirilecek. İşte, Ballon d'Or ödül töreni tarihi hakkında merak edilenler…

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        BALLON D'OR 2026 NE ZAMAN VERİLECEK?

        2026 Ballon d'Or ödül töreni, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek. Organizasyona London Palladium Theatre ev sahipliği yapacak.

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        Törende erkekler ve kadınlar kategorilerinin yanı sıra Kopa Trophy, Yashin Trophy ve Gerd Müller Trophy gibi ödüller de sahiplerini bulacak. Yılın teknik direktörü ve yılın kulübü gibi farklı kategorilerde de ödüller verilecek.

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        BALLON D'OR 2026 ADAYLARI KİMLER?

        2026 Ballon d'Or erkekler kategorisinde 30 futbolcu aday gösterildi. Geçen yıl ödülü kazanan Ousmane Dembélé'nin yanı sıra Kylian Mbappe, Erling Haaland, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Harry Kane ve Lamine Yamal gibi yıldız futbolcular da adaylar arasında yer aldı.

        Lionel Messi de 2026 Ballon d'Or erkekler kategorisinin aday listesinde bulunuyor.

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        2026 BALLON D'OR ADAYLARI LİSTESİ

        2026 Ballon d'Or erkekler kategorisinde aday gösterilen 30 futbolcu şöyle:

        Jude Bellingham

        Kylian Mbappe

        Vinicius Junior

        Marc Cucurella

        Ousmane Dembélé

        Achraf Hakimi

        Khvicha Kvaratskhelia

        Vitinha

        Marquinhos

        Nuno Mendes

        Joao Neves

        Willian Pacho

        Fabian Ruiz

        Erling Haaland

        Rodri

        Gabriel Magalhaes

        Declan Rice

        William Saliba

        Luis Diaz

        Harry Kane

        Michael Olise

        Dayot Upamecano

        Pau Cubarsi

        Lamine Yamal

        Ferran Torres

        Lautaro Martinez

        Bruno Fernandes

        Lionel Messi

        Sadio Mane

        Julian Quinones

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        BALLON D'OR 2026 ÖDÜL TÖRENİ NEREDE YAPILACAK?

        Ballon d'Or 2026 ödül töreni İngiltere'nin başkenti Londra'daki London Palladium Theatre'da gerçekleştirilecek. Organizasyonun Londra'da yapılması, Ballon d'Or tarihinde şehir açısından bir ilk olması nedeniyle de dikkat çekiyor.

        Bu yıl 70. kez düzenlenecek Ballon d'Or'da farklı kategorilerde ödüller sahiplerini bulacak.

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