BALLON D'OR ADAYLARI BELLİ OLDU! 2026 Ballon d'Or ne zaman verilecek, ödül töreni hangi gün?
Ballon d'Or 2026 adayları 8 Eylül'de açıklanırken erkekler kategorisinde 30 futbolcu listeye girdi. Sezon boyunca gösterdikleri performanslarla aday gösterilen yıldız futbolcuların ardından gözler, 70. yılını kutlayan Ballon d'Or'un ödül törenine çevrildi. Futbolseverler şimdi Ballon d'Or ne zaman, ödül töreni hangi gün sorularına yanıt arıyor. İşte, 2026 Ballon d'Or adayları…
Ballon d'Or 2026 için aday listelerinin açıklanmasının ardından ödül töreninin tarihi ve detayları gündeme geldi. 2025-2026 sezonundaki kulüp ve milli takım performanslarının dikkate alındığı organizasyonda UEFA Şampiyonlar Ligi ile erkekler kategorisi için 2026 FIFA Dünya Kupası da değerlendirme döneminde yer alıyor. Bu yıl 70. kez düzenlenecek Ballon d'Or ödül töreni ise Londra'da gerçekleştirilecek. İşte, Ballon d'Or ödül töreni tarihi hakkında merak edilenler…
BALLON D'OR 2026 NE ZAMAN VERİLECEK?
2026 Ballon d'Or ödül töreni, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek. Organizasyona London Palladium Theatre ev sahipliği yapacak.
Törende erkekler ve kadınlar kategorilerinin yanı sıra Kopa Trophy, Yashin Trophy ve Gerd Müller Trophy gibi ödüller de sahiplerini bulacak. Yılın teknik direktörü ve yılın kulübü gibi farklı kategorilerde de ödüller verilecek.
BALLON D'OR 2026 ADAYLARI KİMLER?
2026 Ballon d'Or erkekler kategorisinde 30 futbolcu aday gösterildi. Geçen yıl ödülü kazanan Ousmane Dembélé'nin yanı sıra Kylian Mbappe, Erling Haaland, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Harry Kane ve Lamine Yamal gibi yıldız futbolcular da adaylar arasında yer aldı.
Lionel Messi de 2026 Ballon d'Or erkekler kategorisinin aday listesinde bulunuyor.
2026 BALLON D'OR ADAYLARI LİSTESİ
2026 Ballon d'Or erkekler kategorisinde aday gösterilen 30 futbolcu şöyle:
Jude Bellingham
Kylian Mbappe
Vinicius Junior
Marc Cucurella
Ousmane Dembélé
Achraf Hakimi
Khvicha Kvaratskhelia
Vitinha
Marquinhos
Nuno Mendes
Joao Neves
Willian Pacho
Fabian Ruiz
Erling Haaland
Rodri
Gabriel Magalhaes
Declan Rice
William Saliba
Luis Diaz
Harry Kane
Michael Olise
Dayot Upamecano
Pau Cubarsi
Lamine Yamal
Ferran Torres
Lautaro Martinez
Bruno Fernandes
Lionel Messi
Sadio Mane
Julian Quinones
BALLON D'OR 2026 ÖDÜL TÖRENİ NEREDE YAPILACAK?
Ballon d'Or 2026 ödül töreni İngiltere'nin başkenti Londra'daki London Palladium Theatre'da gerçekleştirilecek. Organizasyonun Londra'da yapılması, Ballon d'Or tarihinde şehir açısından bir ilk olması nedeniyle de dikkat çekiyor.
Bu yıl 70. kez düzenlenecek Ballon d'Or'da farklı kategorilerde ödüller sahiplerini bulacak.