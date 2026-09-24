Barcelona - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Basketbol Avrupa Ligi Barcelona - Anadolu Efes maçı canlı yayın hangi kanalda?
Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 2026-2027 sezonunun ilk haftasında İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk oluyor. Avrupa arenasında yeni sezona galibiyetle başlamayı hedefleyen lacivert-beyazlıların deplasman mücadelesi öncesinde basketbolseverler, karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. İki ekip daha önce 34 defa karşı karşıya geldi. Temsilcimiz bu maçlarda 16 galibiyet ve 18 mağlubiyet aldı. Peki Barcelona - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Barcelona - Anadolu Efes maçı canlı yayın kanalı başta olmak üzere karşılaşmaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde…
Barcelona ve Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi’nin 2026-2027 sezonunun ilk haftasında karşı karşıya geliyor. Lacivert beyazlı ekip, EuroLeague’de 2001-2002 sezonundan bu yana 665 maçta oynadı. Temsilcimiz, bu müsabakalarda 349 galibiyet ve 316 mağlubiyet yaşadı. Peki, Barcelona - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Barcelona - Anadolu Efes maçı canlı yayın kanalı, saati ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar…
BARCELONA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Barcelona - Anadolu Efes maçı, 24 Eylül 2026 Perşembe günü yani bu akşam TSİ 21.30'da başlayacak.
BARCELONA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Palau Blaugrana’da oynanacak Barcelona - Anadolu Efes maçı, S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.
BARCELONA - ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE LİNKİ
Aşağıda yer alan link aracılığıyla Barcelona - Anadolu Efes basketbol maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://ssport.tv/
34 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER
Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 34 kez karşılaşırken lacivert-beyazlı takım, 16 galibiyet ve 18 mağlubiyet yaşadı.
ANADOLU EFES, AVRUPA'DA 914. KEZ SAHNE ALACAK
Euroleague 2026-2027 sezonu ilk maçında yarın İspanya ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 914. maçına çıkacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2021 ve 2022'de şampiyon olan lacivert-beyazlı ekip, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 913 karşılaşmanın 506'sını kazandı, 407'sinde ise mağlup oldu.
Türk temsilcisi, Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 665 maçta 349 galibiyet ve 316 mağlubiyet yaşadı.