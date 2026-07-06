Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2026|| Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik açıklaması

        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2026|| Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik açıklaması

        Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu sorusu, özellikle yeni düzenlemelerin ardından yeniden gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yerini alırken, gözler yapılacak resmi açıklamalara ve güncel hesaplamalara çevrildi. Her yıl belirli dönemlerde değişiklik gösteren bu tutar, ekonomik gelişmeler ve katsayı güncellemeleriyle birlikte yeniden şekillenirken, askerlik planlaması yapan binlerce kişi de son rakamları öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle Temmuz ayı itibarıyla yapılan güncellemeler sonrası ortaya çıkan yeni tablo, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, bedelli askerlik başvurusu düşünenler için süreç ve maliyet detayları daha da kritik hale geldi. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-06 09:28:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu sorusu, özellikle yeni düzenlemelerin ardından yeniden gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yerini alırken, gözler yapılacak resmi açıklamalara ve güncel hesaplamalara çevrildi. Her yıl belirli dönemlerde değişiklik gösteren bu tutar, ekonomik gelişmeler ve katsayı güncellemeleriyle birlikte yeniden şekillenirken, askerlik planlaması yapan binlerce kişi de son rakamları öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle Temmuz ayı itibarıyla yapılan güncellemeler sonrası ortaya çıkan yeni tablo, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, bedelli askerlik başvurusu düşünenler için süreç ve maliyet detayları daha da kritik hale geldi. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

        Memur maaş katsayısında yaşanan artışa paralel olarak yapılan yeni hesaplamalar, bedelli askerlik ücretinde de dikkat çeken bir yükselişe işaret ediyor. Buna göre, daha önce 416 bin 361 TL olarak uygulanan tutarın, güncel katsayı düzenlemesi sonrası yaklaşık 472 bin 653 TL seviyesine çıkması öngörülüyor. Resmi açıklamanın ardından netleşecek rakamın, başvuru yapmayı planlayan yükümlüler açısından önemli bir belirleyici olması bekleniyor.

        3

        MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

        Memur maaş katsayısındaki son güncellemeler dikkate alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda ortaya çıkan yeni tutarın, 2026 yılının ikinci yarısında uygulanacak bedelli askerlik ücreti için belirleyici olması bekleniyor. Ancak kesin rakamın netlik kazanması için Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklama önem taşıyor. Bakanlığın duyurusuyla birlikte güncel ücret kamuoyuna ilan edilecek ve yeni bedelli askerlik bedeli resmiyet kazanarak yürürlüğe girecek.

        4
        ÖNERİLEN VİDEO

        Babanın ardından oğlu da kurtarılamadı

        Trabzon'un Arsin ilçesinde, 21 Haziran'da denizde 14 yaşındaki oğlu Yusuf Eren Kurutçu'nun çırpındığını gören babası Fatih Kurutçu kurtarmak için dalgalara koştu. Tedavi altına alınan baba Kurutçu olaydan bir gün sonra, oğlu Yusuf Eren ise dün gece müdahalelere rağmen kurtarılamadı (İHA)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi yarın başlayacak
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi yarın başlayacak
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Doruk Efe, 1.5 yaşındaydı... Ölüm nedeni: Sineklik!
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        26 yıl önce boşandı... 17 yıldır görmüyordu... Bitmeyen kara kin!
        26 yıl önce boşandı... 17 yıldır görmüyordu... Bitmeyen kara kin!
        Şımarıklık değil, sendrom!
        Şımarıklık değil, sendrom!
        Canları yana yana öğrendiler
        Canları yana yana öğrendiler
        Tahran'da Hamaney'e veda
        Tahran'da Hamaney'e veda
        Brezilya'ya Haaland'lı Norveç şoku!
        Brezilya'ya Haaland'lı Norveç şoku!
        "Yaz bitmeden düğünü yaparız"
        "Yaz bitmeden düğünü yaparız"
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        JPMorgan altın tahminini düşürdü
        JPMorgan altın tahminini düşürdü
        "Sarkıntılık" iddiasıyla varil cinayetinde anne ile oğlunun cezası açıklandı!
        "Sarkıntılık" iddiasıyla varil cinayetinde anne ile oğlunun cezası açıklandı!
        Netanyahu ve Trump arasında çatlak mı var?
        Netanyahu ve Trump arasında çatlak mı var?
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        4 bölge için sağanak yağmur ve sel baskını uyarısı
        4 bölge için sağanak yağmur ve sel baskını uyarısı
        Yaz sıcağında spor yapıyorsanız bunlara dikkat!
        Yaz sıcağında spor yapıyorsanız bunlara dikkat!
        Beşiktaş, Salih Özcan'da mutlu sona ulaştı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'da mutlu sona ulaştı!