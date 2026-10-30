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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzin ve motorine çifte zam: 30 Ekim Cuma benzin ve motorine ne kadar zam gelecek?

        Benzin ve motorine çifte zam: 30 Ekim Cuma benzin ve motorine ne kadar zam gelecek?

        Benzin ve motorin fiyatlarında yeni zam beklentisi araç sahiplerinin gündemine geldi. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi kapsamında 1 Kasım 2026 Pazar gününden itibaren benzi ve motorine zam yapılması bekleniyor. Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre artışın yürürlüğe girmesi halinde motorinin litre fiyatı 100 TL'yi aşması bekleniyor. Zam beklentisiyle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, 30 Ekim 2026 Cuma benzin, motorin ve LPG'ye zam mı geliyor, benzin ve motorine ne kadar zam gelecek? İşte 30 Ekim 2026 İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin, LPG fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ekim 2026 - 21:59 Güncelleme:
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        1

        Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam haberleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Akaryakıt zammının ardından motorinin bazı şehirlerde 100 TL sınırını aşması bekleniyor. Araç sahipleri, zam öncesinde güncel pompa fiyatlarını takip ediyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları ne kadar olacak? İşte 30 Ekim güncel akaryakıt fiyatları...

        2

        BENZİN VE MOTORİNE MOTORİNE ZAM MI GELECEK?

        Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre 1 Kasım 2026 Pazar günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 4,15 TL, motorinin litre fiyatına ise 3,60 TL zam yapılması bekleniyor. Artışın ÖTV düzenlemesi kapsamında gündeme geldiği belirtiliyor. Ancak zam tutarları beklenti niteliğinde; pompa fiyatlarına yansıyacağı tarih konusunda henüz kesinlik bulunmuyor.

        3

        AKARYAKITA NE ZAMAN ZAM GELECEK?

        Beklenen zamların 1 Kasım Pazar günü yürürlüğe girmesi gündemde olsa da hafta sonu nedeniyle pompa fiyatlarının hangi gün güncelleneceği henüz netleşmedi. Sektör kaynakları, önceki uygulamalarda hafta sonuna denk gelen fiyat değişikliklerinin hafta başında pompaya yansıtıldığını belirtiyor. Kesin uygulama tarihi için yeni açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.

        4

        LPG'YE ZAM VAR MI?

        Benzin ve motorin için gündeme gelen 4,15 TL ve 3,60 TL tutarındaki artış beklentisi LPG'yi kapsamıyor. Otogaz fiyatlarının da değişip değişmeyeceğine ilişkin yeni bir karar açıklanması halinde fiyatlar yeniden gündeme gelebilir. Araç sahiplerinin yakıt almadan önce bulundukları bölgedeki güncel istasyon fiyatlarını kontrol etmesi öneriliyor.

        5

        30 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI

        Benzinin litresi: 76.30 TL

        Motorinin litresi: 96.90 TL

        LPG: 41.20 TL

        6

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI

        Benzinin litresi: 76.20 TL

        Motorinin litresi: 96.70 TL

        LPG: 40.60 TL

        7

        ANKARA

        Benzinin litresi: 77.30 TL

        Motorinin litresi: 98.00 TL

        LPG: 41.29 TL

        8

        İZMİR

        Benzinin litresi: 77.60 TL

        Motorinin litresi: 98.00 TL

        LPG: 41.20 TL

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        #akaryakıt
        #benzin
        #motorin
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