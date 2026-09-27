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        Haberler Bilgi Benzine 12,48 TL zam gelecek mi, ne zaman? 27 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar?

        Benzine 12,48 TL zam gelecek mi, ne zaman? 27 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar?

        Benzin fiyatlarına zam beklentisi yeniden gündeme geldi. Eşel mobil sisteminin 1 Ekim'de sona ermesiyle birlikte, mevcut hesaplamalara göre benzinin litre fiyatına 12 lira 48 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Peki 27 Eylül benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu, benzine ne zaman zam gelecek? İşte, 27 Eylül 2026 Pazar güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 14:10 Güncelleme:
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        Benzin ve motorin fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki hareketlilikle birlikte yakından takip ediliyor. Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi ve petrol sevkiyatlarındaki düşüş fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluştururken, gözler 1 Ekim'de sona erecek eşel mobil uygulamasına çevrildi. Mevcut hesaplamalara göre yeni bir düzenleme yapılmaması halinde benzine litre başına 12 lira 48 kuruş zam yansıması bekleniyor. Peki, benzine ne zaman zam gelecek? İşte, Beklenilen akaryakıt zammına ilişkin merak edilenler…

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        BENZİNE NE ZAMAN ZAM GELECEK?

        Benzinde eşel mobil uygulamasının 1 Ekim'de sona ermesiyle birlikte fiyatlarda artış bekleniyor. Mevcut hesaplamalara göre benzinin litre fiyatına 12 lira 48 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

        Yeni bir düzenleme yapılmaması halinde söz konusu artışın 1 Ekim itibarıyla pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

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        27 EYLÜL 2026 İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası'nda güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

        * Benzin: 80,40 TL

        * Motorin: 93,50 TL

        * LPG: 34,99 TL

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        İstanbul Anadolu Yakası'nda ise fiyatlar şu şekilde:

        * Benzin: 80,30 TL

        * Motorin: 93,30 TL

        * LPG: 34,40 TL

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        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Ankara'da 27 Eylül 2026 itibarıyla akaryakıt fiyatları:

        * Benzin: 81,40 TL

        * Motorin: 94,60 TL

        * LPG: 35,09 TL

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        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

        * Benzin: 81,70 TL

        * Motorin: 94,90 TL

        * LPG: 34,99 TL

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        #benzin
        #motorin
        #LPG
        #zam
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