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        Haberler Bilgi Ekonomi Akaryakıta zam geldi! Benzine zam var mı, motorine ne kadar zam geldi?

        Akaryakıta zam geldi! Benzine zam var mı, motorine ne kadar zam geldi?

        Akaryakıt fiyatlarında yeni zam beklentisi araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye başladı. Benzin ve motorin fiyatlarında 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren geçerli olan ÖTV düzenlemesi nedeniyle artış yaşandı. Benzinin litre fiyatına 4 lira 15 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 60 kuruş zam geldi. Motorin fiyatları bazı şehirlerde 100 TL sınırını aştı. Araç sahipleri zam sonrasında İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, benzine zam var mı, motorine ne kadar zam geldi? İşte 1 Kasım 2026 güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 07:11 Güncelleme:
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        1

        Kasım ayına girilirken, benzin ve motorine ÖTV zammı geldi. 1 Kasım'da yürürlüğe giren ÖTV artışı, benzin ve motorin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Peki, Benzine zam var mı, motorine ne kadar zam geldi? 1 Kasım 2026 İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin, LPG ne kadar oldu? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin, LPG fiyatları...

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        BENZİNE ZAM VAR MI, NE KADAR ZAM GELDİ?

        Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre 1 Kasım 2026 Pazar günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 4,15 TL, motorinin litre fiyatına ise 3,60 TL zam geldi.

        3

        MOTORİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

        Motorin (mazot) litre fiyatına 3,60 TL zam geldi.

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        LPG'YE ZAM GELECEK Mİ?

        Benzin ve motorin fiyatlarında beklenen ÖTV kaynaklı artışın LPG'yi kapsaması beklenmiyor. 1 Kasım düzenlemesi kapsamında otogaz fiyatlarına aynı oranda bir zam öngörülmüyor. Ancak LPG fiyatları dağıtım şirketlerine ve illere göre değişiklik gösterebiliyor

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        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI

        Benzinin litresi: 80.40 TL

        Motorinin litresi: 100.50 TL

        LPG: 41.20 TL

        6

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI

        Benzinin litresi: 80.30 TL

        Motorinin litresi: 100.30 TL

        LPG: 40.60 TL

        7

        ANKARA

        Benzinin litresi: 81.40 TL

        Motorinin litresi: 101.60 TL

        LPG: 41.29 TL

        8

        İZMİR

        Benzinin litresi: 81.70 TL

        Motorinin litresi: 101.90 TL

        LPG: 41.20 TL

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