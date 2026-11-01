Kasım ayına girilirken, benzin ve motorine ÖTV zammı geldi. 1 Kasım'da yürürlüğe giren ÖTV artışı, benzin ve motorin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Peki, Benzine zam var mı, motorine ne kadar zam geldi? 1 Kasım 2026 İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin, LPG ne kadar oldu? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin, LPG fiyatları...