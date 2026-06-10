Beşiktaş Gain - Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Gain - Bahçeşehir Koleji canlı izle

Ağrı'da anasınıfı öğretmeni evinde ölü bulundu

Ağrı'da, anasınıfı öğretmeni 24 yaşındaki Irmak Ayşe Koparan'ın evinde ölü bulunmasıyla ilgili Ağrı Valiliği açıklamada bulunuldu. Valilik açıklamasında, "Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmış olup, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma süreci titizlikle yür... Daha Fazla Göster Ağrı'da, anasınıfı öğretmeni 24 yaşındaki Irmak Ayşe Koparan'ın evinde ölü bulunmasıyla ilgili Ağrı Valiliği açıklamada bulunuldu. Valilik açıklamasında, "Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmış olup, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma süreci titizlikle yürütülmektedir. İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nce de konunun idari yönden incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla müfettiş görevlendirilmiştir" denildi Daha Az Göster