Beşiktaş Gain - Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Gain - Bahçeşehir Koleji canlı izle
Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı finalinde nefesler tutuldu! Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji arasındaki kritik mücadelede saat ve yayın bilgisi merak ediliyor. Dev maçın detayları ve "canlı izle" seçenekleri sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Ayrıntılar haberimizde.
Giriş: 10 Haziran 2026 - 17:24 Güncelleme:
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Final yolunu belirleyecek Beşiktaş GAİN - Bahçeşehir Koleji karşılaşması için geri sayım başladı. Hangi kanalda yayınlanacağı ve maçın başlama saati basketbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Kritik randevunun tüm ayrıntıları haberimizde…
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BEŞİKTAŞ GAİN - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Basketbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma 10 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 20:00’de başlayacak. Mücadele, Beşiktaş GAİN’in ev sahipliğinde oynanacak.
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BEŞİKTAŞ GAİN - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşmanın yayın bilgisi de netleşti. Kritik play-off mücadelesi beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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