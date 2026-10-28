Beşiktaş Olympiakos maç sonucu: Beşiktaş – Olympiakos maçı kaç kaç bitti?
EuroLeague 8. hafta maçında Beşiktaş, Olympiakos'u konuk etti. Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 8. haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 81-73 yenildi.
Beşiktaş Olympiakos maçı sona erdi. Mücadeleyi konuk ekip 81-73 kazanırken siyah-beyazlılar sahasında mağlubiyet yaşadı.
BEŞİKTAŞ: 73 - OLYMPİAKOS: 81 | MAÇ SONUCU
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 8. haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 81-73 yenildi.
Müsabakaya Nowell'in basketleriyle başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk dakika bitmeden 6-0'lık üstünlük sağladı. Kısa sürede oyuna ağırlığını koyan ve 15-0'lık seri bulan konuk takım, 5. dakikada 15-6 ile 9 sayılık fark yakaladı. Taraftar desteğini arkasına alan Beşiktaş, çeyreğin bitimine 51 saniye kalan Dejulius'un 3 sayılık basketiyle farkı 2 sayıya (23-25) indirdi. Kalan sürede iki takım da birer hücumda yararlanamayınca periyot bu skorla sona erdi.
İkinci çeyreğe Wilbekin'in 3 sayılık basketiyle giren Beşiktaş, 25-25 beraberliği yakaladı. İyi savunma yapan siyah-beyazlılar, 13. dakikanın sonunda 28-27 öne geçti. İyi savunmaların yapıldığı mücadelede üstünlük birkaç kez el değiştirirken son bölümü iyi oynayan Olimpiakos, devre arasına 42-36 önde girdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında savunmada zorlanan Beşiktaş, 24. dakikada farkın çift haneye (39-50) çıkmasını önleyemedi. Ev sahibi ekip, Morgan'ın elinden gelen basketlerle 28. dakikada farkı 5 sayıya (53-58) indirdi. Siyah-beyazlılar, Omoruyi'nin bitime 1 saniye kala 3'te 3 yaptığı serbest atışla son çeyreğe 3 sayı geride (58-61) geçti.
Son periyodun başında 2 kez farkı 1 sayıya indiren Beşiktaş, uzun süre kovaladığı rakibini 34. dakikada Nowell'in basketiyle geçti: 68-66. Üst üste yapılan iki basit top kaybından sonra 35. dakikada geri düşen siyah-beyazlılar, oyun ritmini de kaybetti. Maç sonuna kadar skor üstünlüğünü koruyan Olympiakos, parkeden 81-73 galip ayrıldı
Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonuna ikinci kez katılan siyah-beyazlılar, çıktığı 8. maçta 5. yenilgisini yaşadı. Beşiktaş, çift maç haftasında 30 Ekim Cuma günü deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşılaşacak.
Son şampiyon Olympiakos ise 6. galibiyetini elde etti.