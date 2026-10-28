Beşiktaş Olympiakos maç sonucu: Beşiktaş – Olympiakos maçı kaç kaç bitti?

İkinci çeyreğe Wilbekin'in 3 sayılık basketiyle giren Beşiktaş, 25-25 beraberliği yakaladı. İyi savunma yapan siyah-beyazlılar, 13. dakikanın sonunda 28-27 öne geçti. İyi savunmaların yapıldığı mücadelede üstünlük birkaç kez el değiştirirken son bölümü iyi oynayan Olimpiakos, devre arasına 42-36 önde girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında savunmada zorlanan Beşiktaş, 24. dakikada farkın çift haneye (39-50) çıkmasını önleyemedi. Ev sahibi ekip, Morgan'ın elinden gelen basketlerle 28. dakikada farkı 5 sayıya (53-58) indirdi. Siyah-beyazlılar, Omoruyi'nin bitime 1 saniye kala 3'te 3 yaptığı serbest atışla son çeyreğe 3 sayı geride (58-61) geçti.

Son periyodun başında 2 kez farkı 1 sayıya indiren Beşiktaş, uzun süre kovaladığı rakibini 34. dakikada Nowell'in basketiyle geçti: 68-66. Üst üste yapılan iki basit top kaybından sonra 35. dakikada geri düşen siyah-beyazlılar, oyun ritmini de kaybetti. Maç sonuna kadar skor üstünlüğünü koruyan Olympiakos, parkeden 81-73 galip ayrıldı

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonuna ikinci kez katılan siyah-beyazlılar, çıktığı 8. maçta 5. yenilgisini yaşadı. Beşiktaş, çift maç haftasında 30 Ekim Cuma günü deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşılaşacak.

Son şampiyon Olympiakos ise 6. galibiyetini elde etti.