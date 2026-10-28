Beşiktaş Olympiakos maçı canlı izle: Beşiktaş – Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
EuroLeague 8. hafta maçında Beşiktaş, Olympiakos'u konuk ediyor. Basketbol severler karşılaşmayı izlemeden önce Beşiktaş Olympiakos maçı canlı izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak maçta siyah-beyazlı takım, tarihinde ikinci kez mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde 32. kez sahaya çıkıyor. Peki Beşiktaş – Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Beşiktaş Olympiakos maçı canlı yayın bilgileri
Beşiktaş Olympiakos maçı için heyecan dorukta. EuroLeague 8. hafta kapsamında oynanacak Beşiktaş - Olympiakos karşılaşması canlı yayın bilgileri belli oldu. İstanbul'da oynanacak mücadelede Beşiktaş, taraftarının desteğiyle galibiyete ulaşmayı hedefliyor. Karşılaşmayı canlı yayın üzerinden naklen takip etmek isteyenler ‘’Beşiktaş Olympiakos maçı canlı nereden izlenir?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte, Beşiktaş Olympiakos maçı ile ilgili yayın detayları
BEŞİKTAŞ - OLYMPIAKOS MAÇI CANLI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Beşiktaş ile Olympiakos maçı S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Olympiakos mücadelesi 28 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşmaya İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak. EuroLeague 8. hafta kapsamında oynanacak Beşiktaş - Olympiakos karşılaşması saat 20.30'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDEKİ 32. MAÇI
Siyah-beyazlı takım, tarihinde ikinci kez mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde 32. kez sahaya çıkacak.
Beşiktaş, 2012-13 sezonunda o dönem her biri 6 takımlı 4 grupta oynanan organizasyonda grup aşamasında 5, son 16 turunda 2 olmak üzere 7 galibiyet elde etti. Organizasyona son 16 turunda veda eden siyah-beyazlılar, 24 müsabakada 17 yenilgi yaşadı.
Siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'nde yaptığı 31 maçta 10 galibiyet ve 21 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Olympiakos ile daha önce 2 kez karşılaşan Beşiktaş, henüz galibiyet elde edemedi.