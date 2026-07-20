BEŞİKTAŞ UEFA ÖN ELEME MAÇI: Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, yeni sezon öncesinde hem transfer çalışmaları hem de hazırlık maçlarıyla yoğun bir kamp dönemi geçiriyor. Siyah-beyazlı ekip, tempolu bir hazırlık süreciyle lige güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. UEFA organizasyonlarına katılımın büyük önem taşıdığı bu dönemde, takımın ana hedefi Avrupa biletini almak. Geçen sezonun hayal kırıklığını taraftarlarına unutturmak isteyen Beşiktaş’ta tek hedef ise sahadan galibiyetle ayrılmak. Peki, Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.