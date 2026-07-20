BEŞİKTAŞ UEFA ÖN ELEME MAÇI: Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, yeni sezon öncesinde hem transfer çalışmaları hem de hazırlık maçlarıyla yoğun bir kamp dönemi geçiriyor. Siyah-beyazlı ekip, tempolu bir hazırlık süreciyle lige güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. UEFA organizasyonlarına katılımın büyük önem taşıdığı bu dönemde, takımın ana hedefi Avrupa biletini almak. Geçen sezonun hayal kırıklığını taraftarlarına unutturmak isteyen Beşiktaş'ta tek hedef ise sahadan galibiyetle ayrılmak. Peki, Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, yeni sezon öncesinde hem transfer çalışmaları hem de hazırlık maçlarıyla yoğun bir kamp dönemi geçiriyor. Siyah-beyazlı ekip, tempolu bir hazırlık süreciyle lige güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. UEFA organizasyonlarına katılımın büyük önem taşıdığı bu dönemde, takımın ana hedefi Avrupa biletini almak. Geçen sezonun hayal kırıklığını taraftarlarına unutturmak isteyen Beşiktaş’ta tek hedef ise sahadan galibiyetle ayrılmak. Peki, Beşiktaş - Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
BEŞİKTAŞ - MİDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kapsamında yeni sezonun ilk resmi karşılaşmasına çıkmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, 23 Temmuz Perşembe günü saat 21.00’de, Tüpraş Stadyumu’nda Danimarka ekibi Midtjylland’ı ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ - MİDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA?
Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu’nda Danimarka temsilcisi Midtjylland’ı ağırlayacak. Karşılaşma, S Sport Plus platformu üzerinden şifreli olarak yayınlanacak.