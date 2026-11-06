Beşiktaş - Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Zalgiris Kaunas maçı izle
EuroLeague'de heyecan 10. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Beşiktaş, sahasında Litvanya'nın güçlü ekiplerinden Zalgiris Kaunas'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde galip gelip iddiasını sürdürmek istiyor. Basketbolseverler ise Beşiktaş - Zalgiris karşılaşmanın maç saatini ve canlı yayın bilgisini mercek altına almaya başladı. Peki, Beşiktaş-Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte EuroLeague Beşiktaş-Zalgiris Kaunas maçı canlı izle bilgisi...
Beşiktaş Basketbol Takımı, EuroLeague'in 10. haftasında Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, İstanbul'da oynanacak mücadelede galibiyet alarak Avrupa'daki çıkışını sürdürmek istiyor. Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ise zorlu deplasmanda kazanarak haftayı avantajlı kapatmayı amaçlıyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar, Beşiktaş-Zalgiris Kaunas maçı canlı izle bilgisini araştırıyor. Peki, Beşiktaş-Zalgiris Kaunas maçı hangi kanalda, EuroLeague nasıl, nereden izlenir? İşte Beşiktaş - Zalgiris maçı tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri...
BEŞİKTAŞ - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Zalgiris Kaunas EuroLeague karşılaşması, 6 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak. EuroLeague'in 10. haftasında gerçekleştirilecek mücadele saat 20.00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA?
Basketbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş-Zalgiris Kaunas karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi televizyon üzerinden takip etmek isteyenler S Sport yayınını, dijital ortamdan izlemek isteyenler ise S Sport Plus platformunu kullanabilecek.
BEŞİKTAŞ - ZALGİRİS KAUNAS MAÇI CANLI İZLE
Beşiktaş-Zalgiris Kaunas maçını canlı izlemek isteyen basketbolseverler, karşılaşmayı yayıncı kuruluş S Sport ve S Sport Plus üzerinden takip edebilecek. Taraftarların canlı yayın için ilgili platformların abonelik koşullarını kontrol etmeleri gerekiyor.
AVRUPA LİGİ'NDE 34. MAÇA ÇIKIYOR
Siyah-beyazlı takım, Zalgiris maçıyla Basketbol Avrupa Ligi'nde 34. kez sahaya çıkacak.
Beşiktaş, 2012-13 sezonunda o dönem her biri 6 takımlı 4 grupta oynanan EuroLeague grup aşamasında 5, son 16 turunda 2 olmak üzere 7 galibiyet elde etti.
Organizasyona son 16 turunda veda eden siyah-beyazlılar, 24 müsabakada 17 yenilgi yaşadı.
Beşiktaş, 9 haftası geride kalan Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyet, 5 yenilgi aldı.