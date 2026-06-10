BİM’in 10-12 Haziran 2026 tarihleri arasında raflara taşıyacağı yeni aktüel ürünler açıklandı. Her hafta indirimli ürünleriyle ilgi gören BİM kataloğu, bu kez de geniş ürün çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Elektrikli bisikletlerden küçük ev aletlerine, mutfak ürünlerinden temel gıda ve temizlik malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden ev gereçlerine kadar birçok farklı kategori kampanyaya dahil edildi. Yeni hafta fırsatları, tüketicilerin alışveriş planlarını şimdiden şekillendirmeye başladı. “BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var ve fiyatlar ne kadar?” sorusu da araştırılıyor. İşte 10-12 Haziran 2026 BİM aktüel ürün listesi haberimizde yer alıyor...