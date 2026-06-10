BİM 10-12 Haziran 2026 aktüel kataloğu yayında: Bu Cuma BİM marketlere gelecek indirimli fırsat ürünleri neler?
BİM marketlerinde 10-12 Haziran tarihleri arasında satışa sunulacak yeni aktüel ürünler belli oldu. Bu haftaki katalogda özellikle küçük ev aletleri, mutfak gereçleri, kişisel bakım ve ev düzenleme ürünleri ön plana çıkıyor. Türk kahvesi makinesi seti, çay makinesi, tost makinesi ve smoothie blender gibi ürünler dikkat çekerken, indirimli fiyatlarla raflara gelecek çok sayıda ürün de alışveriş listelerinde yerini almaya hazırlanıyor. İşte BİM marketin 10-12 Haziran 2026 tarihli aktüel ürünleri ve güncel fiyat listesi…
BİM’in 10-12 Haziran 2026 tarihleri arasında raflara taşıyacağı yeni aktüel ürünler açıklandı. Her hafta indirimli ürünleriyle ilgi gören BİM kataloğu, bu kez de geniş ürün çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Elektrikli bisikletlerden küçük ev aletlerine, mutfak ürünlerinden temel gıda ve temizlik malzemelerine, kişisel bakım ürünlerinden ev gereçlerine kadar birçok farklı kategori kampanyaya dahil edildi. Yeni hafta fırsatları, tüketicilerin alışveriş planlarını şimdiden şekillendirmeye başladı. “BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var ve fiyatlar ne kadar?” sorusu da araştırılıyor. İşte 10-12 Haziran 2026 BİM aktüel ürün listesi haberimizde yer alıyor...
BİM 10 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU
TCL 75 İnç 4k Ultra Hd Google Smart Led Tv (75V61CG): 42.900,00 TL
Kumtel Slushi Buzlaş Makinesi: 11.250,00 TL
Polosmart Havuz Temizleme Robotu Psh25: 9.500,00 TL
Polosmart Android Projeksiyon Cihazı Psm150: 6.500,00 TL
Saç Şekillendirme ve Bakım Ürünleri (PiranTech)
Airbreeze Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti Ks-611: 5.900,00 TL
Saç Kurutma Ve Düzleştirme Makinesi Ks-914: 5.490,00 TL
Saç Kurutma Makinesi Ks-202: 2.590,00 TL
Wave Saç Maşası Ks-516: 1.990,00 TL
Keratinli Saç Düzleştirme Ks-709: 1.790,00 TL
Deniz ve Havuz Ürünleri (Corby)
M4 Deniz Scooteri: 19.500,00 TL
Elektrikli Şişme Deniz ve Havuz Yatağı Çift Motor M60: 8.500,00 TL
Elektrikli Şişme Deniz ve Havuz Botu Yuvarlak M70: 4.500,00 TL
Mobilya ve Ofis Ürünleri
Decofis Sisa Çalışma Sandalyesi (Gri / Somon): 4.550,00 TL
SSB Furniture 2 Kapaklı 5 Bölmeli Dolap: 3.450,00 TL
SSB Furniture Süpürgelik Dolabı 2 Kapaklı 3 Raflı: 3.250,00 TL
SSB Furniture 2 Kapaklı Raflı Çok Amaçlı Dolap: 2.450,00 TL
SSB Furniture 2 Kapaklı 4 Bölmeli Ayakkabılık: 2.250,00 TL
Casio Mtp-1302pe-2avef Erkek Kol Saati (Çelik Kordon): 3.799,00 TL
Casio Mtp-V001b-1bvudf Erkek Kol Saati (Çelik Kordon): 2.399,00 TL
Reebok Rv-Hom-G3-Aas1-Bw Erkek Kol Saati (Çelik Kordon): 1.999,00 TL
Timberland Tbl.15234jys-01 Erkek Kol Saati (Deri Kordon): 1.999,00 TL
Timberland Tbl.15234jys-12 Erkek Kol Saati (Deri Kordon): 1.999,00 TL
Reebok Rv-Wal-G3-Pbib-Bw Erkek Kol Saati (Silikon Kordon): 1.599,00 TL
BİM 12 HAZİRAN 2026 CUMA AKTÜEL KATALOĞU
RKS RSIII Pro X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 29.900,00 TL
RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet: 28.900,00 TL
Onvo Senna 65 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV (65UQ9500F): 24.900,00 TL
Dijitsu 55 İnç 4K Ultra HD QLED Google TV (DQ33/38000): 19.900,00 TL
Elektronik ve Ses Sistemleri
Onvo Bluetooth Hoparlör (40W, 4 Saat Kullanım, Rgb Led): 3.990,00 TL
House Pratik Kablosuz Görüntülü Kapı Zili: 790,00 TL
Imex Şarjlı Mini El Fanı: 299,00 TL
Baseus Koltuk Arkası Eşya ve Telefon Tutucu: 299,00 TL
Kumtel Katlanır Mini Masaüstü Vantilatör: 279,00 TL
QU Katlanabilir Şarjlı Damacana Pompası: 249,00 TL
Energizer Pil Çeşitleri (4'lü 2032 Düğme / AA 8'li Alkalin / AAA 8'li Alkalin İnce): 129,00 TL (Set)
Philips BT3617/15 Sakal Kesme Makinesi: 1.790,00 TL
Philips MG3915/15 6'sı 1 Arada Erkek Bakım Seti: 1.390,00 TL
Philips BG1024/15 Vücut Tıraş Makinesi: 1.290,00 TL
Blaupunkt P40 Döner Başlıklı Diş Fırçası: 950,00 TL
QU Erkek Dijital Sakal Bakım Seti: 590,00 TL
Polosmart Psc104 Smart Tartı: 590,00 TL
Mutfak Teknolojileri ve Elektrikli Ev Aletleri
Helfer Power X Şarjlı Süpürge: 6.750,00 TL
Arzum Okka Minio Duo 2'li Türk Kahve Makinesi: 3.590,00 TL
Fakir Tosty 6 Dilim Tost Makinesi: 2.490,00 TL
Fakir Sport Sürahi ve Smoothie Blender Set: 1.690,00 TL
Fakir Brila Buharlı Ütü: 1.690,00 TL
Onvo İnox Çay Makinesi: 1.590,00 TL
Fakir Doğrayıcı: 1.290,00 TL
Rookie 2 Tekerlekli Işıklı Scooter: 1.590,00 TL
Corby Akrobat Araba CSG10: 1.590,00 TL
Rookie Ayarlanabilen Dönüşen Tekerlekli 2 in 1 Twisty Paten (Ölçü/Ayak No: 29-32): 1.285,00 TL
MGS Kaydırak (Maksimum Taşıma Kapasitesi: ~25 kg): 879,00 TL
Spor ve Dış Mekan Oyuncakları
Hot Wheels Enerji Parkuru: 1.090,00 TL
Dede Futbol Kalesi ve Top Seti: 499,00 TL
Dede Askılı Pota: 379,00 TL
North Pacific Voleybol Topu (5 Numara): 245,00 TL
North Pacific Basketbol Topu (5 Numara): 245,00 TL
North Pacific Futbol Topu (5 Numara): 245,00 TL
Oyuncaklar ve Eğlenceli Setler
MGS Süper Kamyon (~84 cm): 839,00 TL
MGS Dino İlk Arabam: 589,00 TL
Elena Pelüş Avokado Yastık (~40 cm): 499,00 TL
Piccolo Mondi Bebek Oyuncakları (Sesli müzikli): 359,00 TL
MGS Ayıcıklı Yürüyüş Arkadaşım: 319,00 TL
Welly Lisanslı Metal Arabalar (~1:34-1:38 ölçekli): 239,00 TL
Erpa Sevimli Ördek ve Yavruları: 219,00 TL
Moli Toys Buz Tuzağı: 129,00 TL
Elena Parmak Kukla (Farklı çeşitlerde, 5'li Set): 119,00 TL
Ahşap Bultak Yapboz (Farklı çeşitlerde): 89,00 TL
Gokidy Sevimli Sürpriz Oyuncak (Farklı çeşitlerde): 89,00 TL
ChildGen Tekli Oyun Hamuru (~125 g): 32,00 TL
Keçe Aktivite Kitabı: 369,00 TL
Martı Çocuk 3 Boyutlu Öğrenme Kitapları: 189,00 TL
Martı Çocuk Balon Banyo Kitapları: 99,00 TL
Çıkartmalı Aktiviteli Boyama Kitapları: 54,00 TL
Kids Babies İlk Kitaplarım (~15x15 cm, Farklı çeşitlerde): 34,00 TL
Chef's Sahan (~20 cm - Yanmaz Yapışmaz, Soft Touch Kulp): 269,00 TL
Chef's Kavanoz Kapağı Çeşitleri: 3,00 TL (Adet)
Pişirme ve Hazırlık Ürünleri
Chef's Karnıyarık Tencere (~26 cm - Yanmaz Yapışmaz, Soft Touch Kulp): 499,00 TL
Bonera Derin Tencere (~14 cm - Yanmaz Yapışmaz, Soft Touch Kulp): 319,00 TL
Chef's Sütlük (~14 cm - Yanmaz Yapışmaz, Soft Touch Kulp): 209,00 TL
Chef's Kek Kalıbı (Yanmaz Yapışmaz - Baton / İspanyol / Turta çeşitleri): 179,00 TL
Paşabahçe Kavanoz Çeşitleri
Kapaksız Kavanoz (~1000 cc): 22,00 TL
Kapaksız Kavanoz (~660 cc): 17,00 TL
Kapaksız Kavanoz (~425 cc): 15,00 TL
LAV Kilitli Saklama Kapları ve Cam Ürünler
Kilitli Saklama Kabı (~1900 cc): 179,00 TL
Kilitli Saklama Kabı (~1200 cc): 139,00 TL
Kilitli Saklama Kabı (~800 cc): 119,00 TL
Kilitli Saklama Kabı (~400 cc): 89,00 TL
Vega Kase (~215 cc): 26,00 TL
Cam ve Sunum Ürünleri (Şavaşan & Glass in Love)
Şavaşan Emaye Ayaklı Şekerlik/Kurabiyelik (~14 cm): 349,00 TL
Şavaşan Emaye Ayaklı Kek Standı (~31 cm): 299,00 TL
Borosilikat Pipetli Kapaklı Cam Bardak (~700 ml): 199,00 TL
Glass in Love Cam Çerezlik Seti (~12 cm, 3'lü Set): 89,00 TL
Glass in Love Cam Baharatlık (~240 cc): 22,00 TL
Bambu Tepsi (~33x25 cm): 199,00 TL
Bambu Bölmeli Sunum Tabağı Çeşitleri: 119,00 TL
Bambu Servis Gereçleri (4'lü Set): 65,00 TL
Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri: 59,00 TL (Adet)
Mutfak Düzenleme ve Saklama Kapları
Yapışkanlı Duvar Baharatlığı (12'li): 349,00 TL
Timex Plastik Pasta/Kek Taşıma Kabı (~45x35x14 cm): 179,00 TL
Rendeli Saklama Karıştırma Kabı Seti: 159,00 TL
Kilitli Saklama Kabı Seti (4'lü Set: ~400 ml, ~800 ml, ~1400 ml, ~2300 ml): 149,00 TL
Çatal Kaşıklı Bölmeli Yemek Taşıma Kabı (~500 ml): 119,00 TL
Hobby Life 4 Bölmeli Organizer Saklama Kutsu (~14x36,5x9 cm - ~3,5 L): 99,00 TL
Kapaklı Kase Seti (3'lü Set): 79,00 TL
Mikser Kabı (~3 L): 75,00 TL
Renkli Süzgeçli Badya (~7 L): 75,00 TL
Sürahi (~1,85 L): 85,00 TL
Çanta Modelleri
Termo Sırt Çantası: 349,00 TL
Bel Çantası: 299,00 TL
Krinkıl Bel Çantası Kadın: 299,00 TL
Termo İki Bölmeli Çanta: 289,00 TL
Ev ve Banyo Gereçleri
Fırçalı Sıvı Sabunluk: 109,00 TL
Şeffaf Askı Seti (6'lı Set): 65,00 TL
Mandal Çeşitleri (20'li Set): 39,00 TL
Lotto Erkek Şort (S, M, L, XL): 269,00 TL
Lotto Erkek Tshirt (S, M, L, XL, %100 Pamuk): 259,00 TL
Lotto Kadın Tshirt (S, M, L, XL, %100 Pamuk): 259,00 TL
Kadın Ev Elbisesi (Büyük Beden 2XL, 3XL, %100 Pamuk): 259,00 TL
Erkek Pijama Takımı (Büyük Beden 2XL, 3XL, Yumuşak ve Hafif Kumaş): 389,00 TL
Kadın Bermuda Pijama Takımı (Büyük Beden 2XL, %90 Viskon %10 Elastan): 339,00 TL
Bebek Tekstili, Bakım ve Giyim Ürünleri (BabyCo & Chicco)
Chicco Hastane Çıkışı Seti (5'li, %100 Pamuk): 449,00 TL
Chicco Biberon (~250 ml, Çift anti-kolik valf sistemi, 2 Ay+): 319,00 TL
BabyCo Bebek Baskılı Pike Seti (Pike: ~100x150 cm, Yastık Kılıfı: ~35x45 cm, %100 Pamuk): 249,00 TL
BabyCo Müslin Puset Örtüsü (%100 Pamuk): 249,00 TL
BabyCo Müslin Emzirme Örtüsü (%100 Pamuk): 199,00 TL
BabyCo Bebek Penye Lastikli Çarşaf (~70x140 cm + 20 cm, %100 Pamuk): 119,00 TL
BabyCo Bebek Mama Önlüğü (2'li, Peva Malzemeden Üretilmiştir): 99,00 TL
Nakışlı Keçe Anne Bebek Çantası (~33x23x18 cm, 1 Büyük 2 Küçük Toplam 3 Ana Bölme): 89,00 TL
BabyCo Kollu Bebek Body (%100 Pamuk): 75,00 TL
Bebek Ağız Mendili (4'lü, %100 Pamuk): 69,00 TL
BabyCo Askılı Bebek Body (%100 Pamuk): 67,00 TL
Hobi, El İşi ve Dikiş-Nakış Ürünleri
Punch Nakış Çanta Kiti (~35x40 cm): 269,00 TL
Runner Kiti: 249,00 TL
Ören Bayan Kare Kasnak: 219,00 TL
Ören Bayan Oval Kasnak: 219,00 TL
Çanta Yapım Kiti (~25x12 cm): 199,00 TL
Maisonette Ayak Havlusu (~50x85 cm): 139,00 TL
Kanaviçe Kiti (~22 cm): 99,00 TL
Articolo Dikiş Seti (20 İplik Makarası, 10 Dikiş İğnesi Tablası, 1 Makas, 1 Mezura, 1 Yüzük): 95,00 TL
Altın Başak Dikiş İpliği Seti (5'li): 95,00 TL
Üçbaşak Dikiş İpi (2'li, ~500 Mt, Merserize): 79,00 TL
Keten İplik (~20 Mt): 59,00 TL
Articolo Suda Eriyen Tela: 39,00 TL
Altın Başak Yazma İpliği (~20 Gr): 15,00 TL