Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM'e Stanley termos geliyor! BİM 3 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında!

        BİM'e Stanley termos geliyor! BİM 3 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında!

        BİM 3 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu haftanın en dikkat çeken ürünü ise dünyaca ünlü Stanley termos oldu. Yaz aylarında kamp, piknik ve günlük kullanım için tercih edilen Stanley termosun BİM raflarına gelmesi büyük ilgi görürken, vatandaşlar "BİM'de bu cuma neler var?", "3 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimde?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte elektronikten mutfak gereçlerine, küçük ev aletlerinden tekstil ürünlerine kadar birçok fırsat ürününün yer aldığı BİM 3 Temmuz Cuma aktüel kataloğunun tüm detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 07:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        BİM 3 Temmuz aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündemindeki yerini aldı. Özellikle Stanley marka termosun uygun fiyatla satışa sunulacak olması sosyal medyada da büyük ilgi uyandırırken, gözler bu haftaki indirimli ürün listesine çevrildi. "BİM'e Stanley termos ne zaman geliyor?", "BİM 3 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?" ve "BİM'de bu cuma hangi ürünler satışta olacak?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte BİM 3 Temmuz Cuma aktüel ürünler kataloğunda öne çıkan indirimli ürünler ve kampanyanın tüm ayrıntıları...

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 30 Haziran 2026 (Ankara NATO Zirvesine Hazırlanıyor)

        CHP'de kurultay başvurusu ne zaman? Özgür Özel'in yeni Parti hazırlıkları. NATO zirvesi öncesi denetimler arttı. Avustralya'dan yeni sosyal medya adımı. Avrupa'da sıcak hava dalgası. Venezuelalılar yardım topladı. Erdoğan, Merz ile telefonda görüştü. Kabine bugün Beştepe'de toplanıyor. Lübnan-İsrail...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD, Bosna Hersek'i saf dışı bıraktı
        ABD, Bosna Hersek'i saf dışı bıraktı
        Öğrenci affı Meclis’e geliyor
        Öğrenci affı Meclis’e geliyor
        "İspanya iyi bir NATO üyesi değil"
        "İspanya iyi bir NATO üyesi değil"
        120 dakikalık düelloda kazanan Belçika!
        120 dakikalık düelloda kazanan Belçika!
        ABD helikopteri Arap Denizi'ne acil iniş yaptı
        ABD helikopteri Arap Denizi'ne acil iniş yaptı
        Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Ouattara, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasa dışı bahiste büyük operasyon
        Yasa dışı bahiste büyük operasyon
        Büyükada'da korkutan yangın
        Büyükada'da korkutan yangın
        Yardım çığlığı kamerada
        Yardım çığlığı kamerada
        "Mecbur olmadıkça İran'a ordu göndermeyeceğiz"
        "Mecbur olmadıkça İran'a ordu göndermeyeceğiz"
        İngiltere geriden gelerek turladı!
        İngiltere geriden gelerek turladı!
        Şi Cinping'ten Tayvan mesajı
        Şi Cinping'ten Tayvan mesajı
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Efsaneye veda
        Efsaneye veda
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Sosyal medyada kurallar değişti
        Sosyal medyada kurallar değişti
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı