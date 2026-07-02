BİM'e Stanley termos geliyor! BİM 3 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında!
BİM 3 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu haftanın en dikkat çeken ürünü ise dünyaca ünlü Stanley termos oldu. Yaz aylarında kamp, piknik ve günlük kullanım için tercih edilen Stanley termosun BİM raflarına gelmesi büyük ilgi görürken, vatandaşlar "BİM'de bu cuma neler var?", "3 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimde?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte elektronikten mutfak gereçlerine, küçük ev aletlerinden tekstil ürünlerine kadar birçok fırsat ürününün yer aldığı BİM 3 Temmuz Cuma aktüel kataloğunun tüm detayları...
Giriş: 02 Temmuz 2026 - 07:26 Güncelleme:
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BİM 3 Temmuz aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündemindeki yerini aldı. Özellikle Stanley marka termosun uygun fiyatla satışa sunulacak olması sosyal medyada da büyük ilgi uyandırırken, gözler bu haftaki indirimli ürün listesine çevrildi. "BİM'e Stanley termos ne zaman geliyor?", "BİM 3 Temmuz 2026 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?" ve "BİM'de bu cuma hangi ürünler satışta olacak?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte BİM 3 Temmuz Cuma aktüel ürünler kataloğunda öne çıkan indirimli ürünler ve kampanyanın tüm ayrıntıları...
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