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        Haberler Bilgi BU AKŞAM ALTI ÜSTÜ İSTANBUL VAR MI, YOK MU? Bugün Altı Üstü İstanbul neden yok, yeni bölüm ne zaman? 5 Ekim 2026 ATV yayın akışı

        BU AKŞAM ALTI ÜSTÜ İSTANBUL VAR MI, YOK MU? Bugün Altı Üstü İstanbul neden yok, yeni bölüm ne zaman? 5 Ekim 2026 ATV yayın akışı

        Pazartesi akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul, yeni bölümü öncesinde yeniden izleyicilerin radarına girdi. Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum ve Rahimcan Kapkap'ın başrollerinde yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı ilgi görürken, yayın saatine ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Diziyi takip edenler, Altı Üstü İstanbul'un bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki 5 Ekim 2026 Pazartesi günü Altı Üstü İstanbul var mı, yeni bölüm hangi gün yayınlanacak? İşte ATV'nin güncel yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 17:17 Güncelleme:
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        ATV’nin Pazartesi akşamı kuşağında yer alan Altı Üstü İstanbul için yeni bölüm heyecanı sürüyor. Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum ve Rahimcan Kapkap’ın rol aldığı yapımın son fragmanı sonrası gözler bu akşamki yayın planına çevrildi. Dizinin takipçileri, yeni bölümün bugün ekrana gelip gelmeyeceğini ve yayın saatinde bir değişiklik olup olmadığını araştırıyor. Peki Altı Üstü İstanbul 5 Ekim 2026 Pazartesi akşamı yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman izleyiciyle buluşacak? İşte ATV’nin bugünkü yayın programına ilişkin ayrıntılar...

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        ALTI ÜSTÜ İSTANBUL YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

        Altı Üstü İstanbul, 5 Ekim 2026 Pazartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmayacak. ATV’nin bu akşamki yayın planında dizinin yerine İtalya-Türkiye milli karşılaşmasına yer verildi. Saat 21.45’te başlayacak mücadele canlı olarak ekrana gelecek.

        Dizinin yeni bölümünün ise bir haftalık aranın ardından 12 Ekim 2026 Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

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        YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Emir ve Uzay mezarlardan kurtulabilecek mi? Hikmet'in planı nasıl sonuçlanacak? Melek ve Naz, öğrendikleri gerçeklerin ardından anneleri Fahriye ile ilişkilerini nasıl sürdürecek? Esra'nın hayatta olduğuna dair ortaya çıkan ipuçları gerçeğe dönüşecek mi?

        Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümünde sırlar, hesaplaşmalar ve beklenmedik gelişmeler izleyiciyi bekliyor.

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        ATV YAYIN AKIŞI 5 EKİM 2026

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mercan Köşk

        16:00 Esra Eron’da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Altı Üstü İstanbul (Özel)

        20:45 Milli Maça Doğru

        21:45 İtalya - Türkiye Maçı

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