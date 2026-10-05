BU AKŞAM ALTI ÜSTÜ İSTANBUL VAR MI, YOK MU? Bugün Altı Üstü İstanbul neden yok, yeni bölüm ne zaman? 5 Ekim 2026 ATV yayın akışı

ATV’nin Pazartesi akşamı kuşağında yer alan Altı Üstü İstanbul için yeni bölüm heyecanı sürüyor. Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum ve Rahimcan Kapkap’ın rol aldığı yapımın son fragmanı sonrası gözler bu akşamki yayın planına çevrildi. Dizinin takipçileri, yeni bölümün bugün ekrana gelip gelmeyeceğini ve yayın saatinde bir değişiklik olup olmadığını araştırıyor. Peki Altı Üstü İstanbul 5 Ekim 2026 Pazartesi akşamı yayınlanacak mı, yeni bölüm ne zaman izleyiciyle buluşacak? İşte ATV’nin bugünkü yayın programına ilişkin ayrıntılar...