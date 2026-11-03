BU AKŞAM DİZİLER YOK MU, NEDEN YOK? 3 Kasım 2026 Salı akşamı Tuzlu Kahve, Mehmed: Fetihler Sultanı, Anne Yarısı ve Haysiyet yayınlanacak mı?
''Bu akşam diziler var mı, yok mu?'' sorusu, 3 Kasım 2026 Salı günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Haftanın ikinci gününde Tuzlu Kahve, Mehmed: Fetihler Sultanı, Anne Yarısı ve Haysiyet dizilerinin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Galatasaray-Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçının da oynanacağı salı akşamında bazı diziler tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün hangi diziler var, hangileri yok? 3 Kasım 2026 Salı akşamı Tuzlu Kahve, Mehmed: Fetihler Sultanı, Anne Yarısı ve Haysiyet yayınlanacak mı? İşte detaylar…
3 Kasım 2026 Salı akşamı televizyon ekranlarında hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere haftanın ikinci gününde Tuzlu Kahve, Mehmed: Fetihler Sultanı, Anne Yarısı ve Haysiyet dizileri ekrana geliyor. Bu kapsamda dizilerin yeni bölümlerini bekleyen izleyiciler, Tuzlu Kahve, Mehmed: Fetihler Sultanı, Anne Yarısı ve Haysiyet’in yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanacak karşılaşma nedeniyle bazı yapımlar tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, 3 Kasım Salı günü hangi diziler var, hangileri yok? Tuzlu Kahve, Mehmed: Fetihler Sultanı, Anne Yarısı ve Haysiyet'in yeni bölümleri bu akşam yayınlanacak mı? İşte merak edilenler…
MEHMED: FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI?
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, 3 Kasım 2026 Salı günü yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.
TRT 1'in bugünkü yayın akışına göre, dizi saatinde Galatasaray-Stuttgart Şampiyonlar Ligi karşılaşması yayınlanacak.
Maçın ardından saat 23.00'te Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin tekrar bölümü izleyici karşısına çıkacak.
BU AKŞAM HAYSİYET YAYINLANACAK MI?
Haysiyet dizisi, 3 Kasım 2026 Salı günü yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.
Kanal D'nin yayın akışına göre bu akşam Haysiyet dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.
ANNE YARISI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI YOK MU?
Bu akşam Anne Yarısı dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.
NOW'ın 3 Kasım 2026 Salı tarihli yayın akışına göre saat 20.00'de Anne Yarısı dizisinin tekrar bölümü yayınlanacak.
TUZLU KAHVE BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?
Tuzlu Kahve dizisi, 3 Kasım 2026 Salı günü yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.
Star TV'nin bugünkü yayın akışına göre; saat 20.00'de Neşeli Günler, saat 22.15'te ise Canım Kardeşim filmi yayınlanacak.
Saat 23.45'te Tuzlu Kahve dizisinin tekrar bölümü ekrana gelecek.
BU AKŞAM MASTERCHEF TÜRKİYE VAR MI?
TV8'in 3 Kasım 2026 yayın akışına göre, bu akşam saat 20.00'de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
ATV’DE BU AKŞAM NE VAR?
ATV ekranlarında saat 20.00'de Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun? yarışması yeni bölümüyle yayınlanacak.
SHOW TV'DE BU AKŞAM NE VAR?
Show TV'nin 3 Kasım Salı yayın akışına göre saat 20.00'de Yedi Bela Hüsnü, saat 21.45'te ise Eşkıya filmi yayınlanacak.