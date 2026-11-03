3 Kasım 2026 Salı akşamı televizyon ekranlarında hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere haftanın ikinci gününde Tuzlu Kahve, Mehmed: Fetihler Sultanı, Anne Yarısı ve Haysiyet dizileri ekrana geliyor. Bu kapsamda dizilerin yeni bölümlerini bekleyen izleyiciler, Tuzlu Kahve, Mehmed: Fetihler Sultanı, Anne Yarısı ve Haysiyet’in yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Stuttgart arasında oynanacak karşılaşma nedeniyle bazı yapımlar tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, 3 Kasım Salı günü hangi diziler var, hangileri yok? Tuzlu Kahve, Mehmed: Fetihler Sultanı, Anne Yarısı ve Haysiyet'in yeni bölümleri bu akşam yayınlanacak mı? İşte merak edilenler…