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        Haberler Bilgi BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 2 Kasım 2026 Pazartesi Show TV, Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

        BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 2 Kasım 2026 Pazartesi Show TV, Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi

        2 Kasım 2026 Pazartesi günü televizyon kanallarının yayın akışı, ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Haftanın ilk gününde sevilen dizilerin yeni bölümleri, yarışma programları ve farklı yapımların hangi saatlerde yayınlanacağı merak konusu oldu. Show TV, Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, TV8 ve NOW TV'nin yayın programları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte 2 Kasım 2026 Pazartesi TV yayın akışı ve kanalların güncel program listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 11:54 Güncelleme:
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        1

        Haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı izleyicilerin gündemine geldi. 2 Kasım 2026 Pazartesi günü sevilen dizilerden eğlence ve yarışma programlarına kadar pek çok yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Akşam saatlerini televizyon karşısında geçirmek isteyenler, favori programlarının yeni bölümlerini ve kanalların yayın takvimlerini öğrenmek için aramalarını hızlandırdı. Show TV, Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, TV8 ve NOW TV'nin gün boyunca ekrana getireceği yapımlar merak ediliyor. Peki, 2 Kasım Pazartesi bu akşam televizyonda ne var? Hangi kanalda, saat kaçta, hangi dizi yayınlanacak? İşte kanalların 2 Kasım 2026 Pazartesi gününe ait yayın akışı ve akşam kuşağındaki programlar...

        2

        KANALLARIN 2 KASIM 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Nöri Kantar Ailesi

        07:30 Sevdan Bir Ateş

        10:00 Pazar Sürprizi

        13:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Muhbir

        22:15 Eller Yukarı (Guns Up)

        00:15 Muhbir

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:45 Gelinim Mutfakta

        16:45 Daha 17

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir (Yeni Bölüm)

        00:15 Daha 17

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        08: 00 Kahvaltı Haberleri

        10: 00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

        13: 00 atv Gün Ortası

        14: 00 Altı Üstü İstanbul

        16: 00 Esra Erol'da

        19: 00 atv Ana Haber

        20: 00 Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)

        00: 20 Güneşin Doğduğu Yer

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.43 İstiklal Marşı

        05.45 Hayallerinin Peşinde

        06.30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        07.30 Kalk Gidelim

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.25 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17.30 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Evlilik Güzeldir (Yeni Bölüm)

        00.15 Gönül Dağı

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Aramızda Kalsın

        08:15 Bugüne Başlarken

        08:30 Cansu Canan ile Bugün

        10:00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:45 Fazilet Hanım ve Kızları

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        19:00 Star Haber

        20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış

        08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Anne Yarısı

        15.00 Ömür Usta

        17.50 Ali İhsan Varol ile Kumbara

        19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

        20.00 Sevdam Karadeniz (Final)

        00.00 Anne Yarısı

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım / Canlı

        11:30 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

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