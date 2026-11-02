BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 2 Kasım 2026 Pazartesi Show TV, Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı listesi
2 Kasım 2026 Pazartesi günü televizyon kanallarının yayın akışı, ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Haftanın ilk gününde sevilen dizilerin yeni bölümleri, yarışma programları ve farklı yapımların hangi saatlerde yayınlanacağı merak konusu oldu. Show TV, Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, TV8 ve NOW TV'nin yayın programları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte 2 Kasım 2026 Pazartesi TV yayın akışı ve kanalların güncel program listesi...
Haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı izleyicilerin gündemine geldi. 2 Kasım 2026 Pazartesi günü sevilen dizilerden eğlence ve yarışma programlarına kadar pek çok yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Akşam saatlerini televizyon karşısında geçirmek isteyenler, favori programlarının yeni bölümlerini ve kanalların yayın takvimlerini öğrenmek için aramalarını hızlandırdı. Show TV, Kanal D, ATV, TRT 1, Star TV, TV8 ve NOW TV'nin gün boyunca ekrana getireceği yapımlar merak ediliyor. Peki, 2 Kasım Pazartesi bu akşam televizyonda ne var? Hangi kanalda, saat kaçta, hangi dizi yayınlanacak? İşte kanalların 2 Kasım 2026 Pazartesi gününe ait yayın akışı ve akşam kuşağındaki programlar...
KANALLARIN 2 KASIM 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Nöri Kantar Ailesi
07:30 Sevdan Bir Ateş
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Muhbir
22:15 Eller Yukarı (Guns Up)
00:15 Muhbir
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:45 Gelinim Mutfakta
16:45 Daha 17
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir (Yeni Bölüm)
00:15 Daha 17
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Altı Üstü İstanbul
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)
00: 20 Güneşin Doğduğu Yer
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.43 İstiklal Marşı
05.45 Hayallerinin Peşinde
06.30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.25 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Evlilik Güzeldir (Yeni Bölüm)
00.15 Gönül Dağı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
08:15 Bugüne Başlarken
08:30 Cansu Canan ile Bugün
10:00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:45 Fazilet Hanım ve Kızları
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Anne Yarısı
15.00 Ömür Usta
17.50 Ali İhsan Varol ile Kumbara
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20.00 Sevdam Karadeniz (Final)
00.00 Anne Yarısı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım / Canlı
11:30 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz