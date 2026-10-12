BU HAFTA SATIŞTA! BİM 13-14-16 EKİM AKTÜEL KATALOĞU: BİM markete Koşu Bandı, 3D Tarayıcı, Trambolin, Eliptik Bisiklet geliyor!
BİM'in Ekim ayına özel aktüel ürün kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. 11 Ekim Pazar günü satışa çıkan ürünlerin ardından gözler, 13, 14 ve 16 Ekim tarihlerinde mağazalarda yerini alacak yeni fırsatlara çevrildi. Bu haftanın kataloglarında giyimden ev ihtiyaçlarına, günlük kullanım ürünlerinden pratik düzenleme çözümlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor. Özellikle cuma günü satışa sunulacak Lotto kadın ve erkek spor ayakkabıları, oduncu gömlek, şemsiye, kadın ev giyim takımı, termal tayt, polarlı kapitone atkı ve tekerlekli organizer dikkat çekiyor. Peki, BİM'in yeni hafta aktüel kataloğunda başka hangi ürünler var? İşte 11, 13, 14, 16 Ekim 2026 BİM aktüel ürünler kataloğuna ilişkin merak edilen ayrıntılar...
BİM, bu hafta birbirinden farklı ürünleri avantajlı fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. 11 Ekim Pazar günü raflara çıkan ürünlerin ardından 13, 14 ve 16 Ekim tarihlerinde başlayacak yeni kampanyaların detayları da belli oldu. Haftanın aktüel kataloglarında giyim ürünlerinden ev yaşamına, kişisel ihtiyaçlardan kullanışlı ev aksesuarlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Cuma gününün öne çıkan fırsatları arasında Lotto kadın ve erkek spor ayakkabıları, oduncu gömlek, şemsiye, kadın ev giyim takımı, termal tayt, polarlı kapitone atkı ve tekerlekli organizer bulunuyor. Peki, BİM'in 13, 14 ve 16 Ekim 2026 tarihlerinde satışa çıkaracağı diğer ürünler neler, fiyatları ne kadar? İşte 18 Ekim Pazar gününü de kapsayan BİM aktüel kataloglarında yer alan ürünler ve merak edilen fiyat listesi...
BİM 11 EKİM PAZAR AKTÜEL KATALOĞU
TCL 65 İnç 4K QLED Google TV 36.500 TL
Bebek Arabası Bardak + Telefon Tutucu 399 TL
Kauçuklu Tokmak 179 TL
Yağlayıcı ve Pas Sökücü 149 TL
Çok Amaçlı Tornavida Set 169 TL
Pattex 2 K Hızlı Yapıştırıcı 200 ml 139 TL
Kinetex Kauçuklu Tokmak 250 g 179 TL
Kinetex Bits Tornavida Seti 28in1 290 TL
Kinetex Maket Bıçağı Eco Yedekli 10 cm 59 TL
Kinetex Kemer Dilici 6 Uçlu 249 TL
Kinetex Çok İşlevli Testere Seti 199 TL
Kinetex Mini Kıl Testere 150 mm 49 TL
Kinetex Düz Kontrol Kalemi 49 TL
Kinetex Kontrol Kalemi İzalosyon Bandı Seti 79 TL
Kinetex 6'lı Tornavida Seti 199 TL
Kinetex Çok Amaçlı Tornavida Set 169 TL
Kinetex Kauçuk Saplı Spatula 80 mm 49 TL
Kinetex Şifreli Asma Kilit 20 mm 75 TL
Kinetex Çatallı Çekiç 300 g 169 TL
Doğalgaz Menfezi 59 TL
Kinetex Çift Tarafı Akrilik Silikon Bant 18 mm 29 TL
Kinetex Beyaz Sızdırmaz Bant 3,8x3,2m 79 TL
Kinetex 5-K İşçi Eldiveni 49 TL
Kapı Tamponu 4'lü 29 TL
Pro El Feneri 199 TL
Philips Şarjlı Süpürge XC6452/10 11.390 TL
Philips Kablosuz Dikey Süpürge XC6451/10 11.390 TL
Emsan Bella Gusto Stand Mikser İnci Beyazı 4.990 TL
Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak 3.290 TL
Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.990 TL
Arnica Karayel Islak & Kuru Elektrikli Süpürge ET15200 2.990 TL
Kiwi Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi KCC-4325W 5.900 TL
Altus Buharlı Ütü 1.290 TL
Polosmart Diş Fırçası Çeşitleri 490 TL
Polosmart Üflemeli Saç Düzleştirici 2.500 TL
Polosmart Saç Düzleştirici PBS810 375 TL
Polosmart Saç Düzleştirici Maşa 2si1 Arada PBS823 699 TL
Polosmart Döner Başlıklı Şarjlı Diş Fırçası PSC110 299 TL
Polosmart Şarjlı Diş Fırçası PSC112 299 TL
Polosmart Şarjlı Diş Fırçası PSC111 299 TL
Polosmart Yüz Masaj Cihazı Guasha 499 TL
Polosmart Led Işıklı Ayna 129 TL
Ebby Çelik Renkli Termos 750 ml 1.099 TL
Gokidy Eğitici Plak Çalar 859 TL
Piccolo Mondi Bas Bırak Sevimli Bebek Arabası 169 TL
Piccolo Mondi Oyuncak Kumandalı Bebek Arabası 849 TL
Piccolo Mondi Sevimli Banyo Oyuncağı Ördek 109 TL
Piccolo Mondi Oyuncak Kurmalı Yengeç 369 TL
Piccolo Mondi Oyuncak Pelüş Tavşan 45 cm 499 TL
Oyuncak Müzikal Telefon 319 TL
Ahşap Tak Çak 199 TL
Akıllı Şekiller 259 TL
Oyuncak Kule Çeşitleri 159 TL
Yürüyüş Arkadaşım 159 TL
MGS Pelüş Bez Bebek ~40 cm 319 TL
MGS Potalı Yuvarlama Kulesi 199 TL
MGS Aktiviteli İlk Adım Arabam 649 TL
Elena Oyuncak Pelüş Çeşitleri 24 cm (Fare / Ayı) 299 TL
Gokidy Baykuş Figürlü Bebek Uyku Cihazı 329 TL
Gokidy Duyusal Oyuncak Tırtıl 99 TL
Gokidy Robota Dönüşen İş Aracı 229 TL
Gokidy Fil Bebek Çıngırağı 129 TL
Uçar Oyuncak Oyuncak Elektrik Süpürgesi 149 TL
Fisher-Price Eğitici Köpekçik 1.699 TL
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 3 Boyutlu Hareketli Kitaplar 159 TL
Fisher-Price Dokun Hisset Keşfet Kartlar 259 TL
Fisher-Price Aynalı Yumuşak Küpler 259 TL
Fisher-Price Tummy Time Aynalı Yumuşak Aktivite Oyuncağım 149 TL
Artenino Dokun Hisset Puzzle 12 Parça 219 TL
EQ Deco Keçe Aktivite Kitabı 399 TL
Fisher-Price Coffee Cup Refresh Oyuncak 699 TL
Fisher-Price Geveze Telefon 749 TL
Fisher-Price Yaşa Göre Gelişim Eğitici Tablet 699 TL
Martı Çocuk Kuklalı Bacaklı Hikaye Kitapları 169 TL
İnkılap İlk Kitaplarım ~10,5x10,5 cm 35 TL
Yükselen Zeka Agumino-Bebeğime İlk Hediyem 299 TL
Pilsan Oyun Havuzu Topu 100'lü ~6 cm 279 TL
Pilsan Sallanan At 899 TL
Diytoy İlk 100 Sözcük Zeka Kartları 50 Kart 100 Görsel 159 TL
BabyCo Bebek Fotoğraf Albümü 100'lü 99 TL
Eğitici Buzdolabı Magnetleri 49 TL
BabyCo Bebek Dekoratif Karma Ürünler 99 TL
Lisanslı Pilli Abajur 249 TL
Aukes Gece Lambası Baykuş ve Civciv 99 TL
BabyCo Figürlü Gece Lambası 199 TL
BİM 13 EKİM SALI AKTÜEL KATALOĞU
Milka Oreo Bisküvili Dolgulu Yumurta Çikolata 4x28 g 159 TL
Ülker Çikolatalı Gofret Maxi 47 g 17 TL
Le Porta Şekersiz Portakal Aromalı Gazlı İçecek 25 L 52 TL
Jucy Mango Aromalı Meyveli İçecek 1 L 45 TL
Berk Bergamot Aromalı Siyah Çay Tomurcuk 100 g 45 TL
Redbull Enerji İçeceği 4x250 ml 219 TL
Herby Armut Şeftali Meyveli Soğuk Çay 1 L 59 TL
Otto Kurutulmuş Mango 75 g 129 TL
Ülker Go Ahead Yer Fıstıklı Protein Bar 57 g 79,50 TL
Lays Fırından Izgara Sebze Aromalı Patates Cipsi 110 g 54,50 TL
Cipso Kibrit Patates Cipsi 35 g 1650 TL
Rich Balls Hurma Topu Çeşitleri 30 g 25 TL
Unibon Barbie Lisanslı Evcil Hayvan Taşıma Çantalı Sert Şeker 8 g 89 TL
Haribo Damla Sakız Aromalı Marshmallow 200 g 49 TL
Olips Mini Mints Şekersiz Şekerleme Çeşitleri 125 g 19,75 TL
Eti Browni Antep Fıstıklı Kaplamalı Kakaolu Kek 35 g 22 TL
Ülker Kekstra Mini Portakal Jöleli Kek 150 g 47,50 TL
Dost Ananaslı Meyveli Yoğurt 500 g 57,50 TL
Dost %20 Bitkisel Yağlı Kremsos 500 g 49,50 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 399 TL
Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 329 TL
Aknaz Lor Peyniri 1000 g 79 TL
Taciroğlu Tam Yağlı Klasik Beyaz Peynir 450 g 255 TL
Güneşoğlu Yarım Yağlı Dilimli Yüksek Proteinli Kaşar Peyniri 180 g 129 TL
Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 500 g 139 TL
Binvezir Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Beyaz Peynir 350 g 199 TL
Taciroğlu Yarım Yağlı Tulum Peyniri 250 g 149 TL
İçim %05 Yağlı Süt 1 L 3950 TL
Sancak Tam Yağlı Yüksek Proteinli Ricotta Peyniri 150 g 64 TL
Dost Az Yağlı Yoğurt 3000 g 129 TL
Sek %3 Yağlı Yoğurt 3000 g 179 TL
İçim Çilekli Kefir 1 L 9450 TL
Maret Dana Kangal Sucuk 500 g 319 TL
Feast Tırtıklı Patates 1 kg 119 TL
Superfresh Milföy Hamuru 1 kg 155 TL
Pınar Hindi Uzun Sosis 430 g 99 TL
Pınar Hindi Salam 50 g 15 TL
Jenny Willy Bebek Bezi Aylık Paket Maxi 100lü Junior 82li X Large 70li 419 TL
Asperox Çok Amaçlı Temizleyici Retro Serisi 1 L 99 TL
Queen Kayar Bıçaklı Streç Film Cook 100 m 129 TL
Queen Desenli Peçete 19,50 TL
Queen Bambu Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 24lü 179 TL
Queen Bambu Kağıt Havlu 3 Katlı 8li 99,50 TL
Fairy Yüzey Temizlik Havlusu 30lu 89 TL
Giz Tül ve Çamaşır Beyazlatıcı 750 g 89 TL
Pofu Islak Havlu 100lü 26,50 TL
Airwick Elektrikli Oda Kokusu Kit 249 TL
Airwick Elektrikli Oda Kokusu Yedek 159 TL
Airwick Decosphere Oda Kokusu 249 TL
Airwick Stick Up Ortam Kokusu 129 TL
Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı 2 L 115 TL
Fax Sıvı Sabun 3 L 109 TL
Quickdish İnox Sünger 2li 49 TL
BİM 14 EKİM ÇARŞAMBA EVE TESLİM KATALOĞU
Dynamic Star SC300 Eliptik Bisiklet - 7.950 TL
Voit Echo Fit Koşu Bandı - 17.950 TL
Creality Otter Lite 3D Tarayıcı - 34.990 TL
Creality Ender-3 V4 Combo 3D Yazıcı - 18.990 TL
Creality Falcon A1 10 Watt Lazer Gravür Cihazı - 24.990 TL
North Pacific Trambolin - 5.250 TL
Yumruk Topu - 3.950 TL
2 Kapaklı 4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap - 2.190 TL
Dekoratif Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı - 14.900 TL
Gold Metal Çerçeveli Ayna - 1.690 TL
Kumtel 15 Program Beyaz Cam Ankastre Set - 16.900 TL
Kumtel Çift Kapılı Mini Buzdolabı - 8.900 TL
Hava Temizleyici ve Vantilatör 2'si 1 Arada - 5.990 TL
BİM 16 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Ören Bayan Dora Yumak 2'li 89 TL
Ören Bayan Kristal Yumak 2'li 89 TL
Patik Çorap Erkek 2'li 79 TL
Spor Ayakkabı Erkek 999 TL
Lotto Spor Ayakkabı Kadın 999 TL
Eşofman Altı Erkek 399 TL
Tshirt Erkek 229 TL
Dagi Ev Giyim Takımı Kadın 999 TL
Bralet Kadın 209 TL
Tayt Kadın 299 TL
Bolero Yoga Çorabı Kadın 65 TL
Reebok Çorap Erkek 129 TL
Dagi Spor Çantası 47x29x16 cm 439 TL
Desenli Soket Çorap Kadın 2'li 59 TL
Casilli Termal Tayt Kadın 249 TL
Patlı Pijama Takımı Erkek 429 TL
Polarlı Kapitone Atkı 299 TL
Oduncu Gömlek Erkek 319 TL
Şemsiye 219 TL
Blackspade Atlet Erkek 279 TL
Blackspade Atlet Kadın 259 TL
Blackspade Boxer Erkek 249 TL
Blackspade Slip Kadın 179 TL
Fiyonklu Gondol Terlik Kadın 145 TL
Kalp Nakışlı Gondol Terlik Kadın 145 TL
Nakışlı Gondol Terlik Kadın 145 TL
Örgü Desenli Terlik Kadın 85 TL
Renkli Tüylü Terlik Kadın 85 TL
Leopar Desenli Terlik 85 TL
Kazayağı Desenli Terlik Kadın 85 TL
Ekose Desenli Terlik Kadın 85 TL
Baklava Desenli Terlik Kadın 85 TL
Ağzı Tüylü Terlik Kadın 95 TL
Çiçek Desenli Terlik Kadın 95 TL
Kalp Desenli Terlik Kadın 95 TL
Ekose Desenli Terlik Erkek 95 TL
Keçe Terlik Kadın 95 TL
Keçe Terlik Erkek 95 TL
Tüylü Gondol Terlik 119 TL
Leopar Desenli Gondol Terlik 119 TL
Fiyonk Nakışlı Terlik Kadın 99 TL
İnci Aksesuarlı Terlik Kadın 99 TL
Kare Desenli Gondol Terlik Erkek 129 TL
Ayıcık Desenli Terlik Kadın 109 TL
Meyve Desenli Terlik Kadın 109 TL
Çiçek Aksesuarlı Terlik Kadın 109 TL
Ponponlu Terlik Kadın 109 TL
Ekose Desenli Gondol Terlik Erkek 129 TL
Chef's Professional Tek Fiyat Çelik Ürünler 14 cm 16 cm 399 TL
Chef's Tava 28 cm 329 TL
Glass in Love Gravürlü Cam Kapaklı Kavanoz 340 ml 49 TL
Glass in Love Cam Saklama Kabı Seti 340 ml 4'lü 149 TL
Glass in Love Gravürlü Cam Kupa Seti 200 ml 3'lü 149 TL
LAV Valeria Su Bardağı 400 ml 3'lü 119 TL
LAV Valeria Meşrubat Bardağı 460 ml 3'lü 129 TL
Paşabahçe Frezya Servis Tabağı 225 cc 14 cm 3'lü 159 TL
Borcam Kapaklı Dikdörtgen Tencere 1950 cc 33,6 cm 319 TL
Colorina Renkli Cam Çay Tabağı 12 cm 6'lı 249 TL
Colorina Renkli Cam Pasta Tabağı 21 cm 4'lü 349 TL
Colorina Renkli Ayaklı Cam Sunum Tabağı 27,5 cm 329 TL
Benante Bambu Tablalı Kalp Şekilli Sunumluk 15,5x14,5x10 cm 349 TL
Chef's Krep Tava 26 cm 289 TL
Chef's Kek Kalıbı 189 TL
Bıçak Çeşitleri 159 TL
Süzgeç 17 cm 99 TL
Kare Badya 9,5 L 65 TL
Saklama Kabı Seti 17'li 199 TL
Kapaklı Düzenleyici 5000 ml 59 TL
Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 15 L 149 TL
Sabunluklu 2 Katlı Şampuanlık 169 TL
Şeffaf Askı Seti 6'lı 75 TL
Tekerlekli Organizer 4 Katlı 299 TL
Bot Saklama Kutusu 109 TL
Ayakkabı Kutusu Erkek 375x225x135 mm 89 TL
Ayakkabı Kutusu Kadın 330x198x105 mm 79 TL