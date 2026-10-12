BU HAFTA SATIŞTA! BİM 13-14-16 EKİM AKTÜEL KATALOĞU: BİM markete Koşu Bandı, 3D Tarayıcı, Trambolin, Eliptik Bisiklet geliyor!

BİM, bu hafta birbirinden farklı ürünleri avantajlı fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. 11 Ekim Pazar günü raflara çıkan ürünlerin ardından 13, 14 ve 16 Ekim tarihlerinde başlayacak yeni kampanyaların detayları da belli oldu. Haftanın aktüel kataloglarında giyim ürünlerinden ev yaşamına, kişisel ihtiyaçlardan kullanışlı ev aksesuarlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Cuma gününün öne çıkan fırsatları arasında Lotto kadın ve erkek spor ayakkabıları, oduncu gömlek, şemsiye, kadın ev giyim takımı, termal tayt, polarlı kapitone atkı ve tekerlekli organizer bulunuyor. Peki, BİM'in 13, 14 ve 16 Ekim 2026 tarihlerinde satışa çıkaracağı diğer ürünler neler, fiyatları ne kadar? İşte 18 Ekim Pazar gününü de kapsayan BİM aktüel kataloglarında yer alan ürünler ve merak edilen fiyat listesi...