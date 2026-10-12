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        Haberler Bilgi Alışveriş BU HAFTA SATIŞTA! BİM 13-14-16 EKİM AKTÜEL KATALOĞU: BİM markete Koşu Bandı, 3D Tarayıcı, Trambolin, Eliptik Bisiklet geliyor!

        BU HAFTA SATIŞTA! BİM 13-14-16 EKİM AKTÜEL KATALOĞU: BİM markete Koşu Bandı, 3D Tarayıcı, Trambolin, Eliptik Bisiklet geliyor!

        BİM'in Ekim ayına özel aktüel ürün kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. 11 Ekim Pazar günü satışa çıkan ürünlerin ardından gözler, 13, 14 ve 16 Ekim tarihlerinde mağazalarda yerini alacak yeni fırsatlara çevrildi. Bu haftanın kataloglarında giyimden ev ihtiyaçlarına, günlük kullanım ürünlerinden pratik düzenleme çözümlerine kadar pek çok seçenek bulunuyor. Özellikle cuma günü satışa sunulacak Lotto kadın ve erkek spor ayakkabıları, oduncu gömlek, şemsiye, kadın ev giyim takımı, termal tayt, polarlı kapitone atkı ve tekerlekli organizer dikkat çekiyor. Peki, BİM'in yeni hafta aktüel kataloğunda başka hangi ürünler var? İşte 11, 13, 14, 16 Ekim 2026 BİM aktüel ürünler kataloğuna ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 12:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        BİM, bu hafta birbirinden farklı ürünleri avantajlı fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. 11 Ekim Pazar günü raflara çıkan ürünlerin ardından 13, 14 ve 16 Ekim tarihlerinde başlayacak yeni kampanyaların detayları da belli oldu. Haftanın aktüel kataloglarında giyim ürünlerinden ev yaşamına, kişisel ihtiyaçlardan kullanışlı ev aksesuarlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Cuma gününün öne çıkan fırsatları arasında Lotto kadın ve erkek spor ayakkabıları, oduncu gömlek, şemsiye, kadın ev giyim takımı, termal tayt, polarlı kapitone atkı ve tekerlekli organizer bulunuyor. Peki, BİM'in 13, 14 ve 16 Ekim 2026 tarihlerinde satışa çıkaracağı diğer ürünler neler, fiyatları ne kadar? İşte 18 Ekim Pazar gününü de kapsayan BİM aktüel kataloglarında yer alan ürünler ve merak edilen fiyat listesi...

        2

        BİM 11 EKİM PAZAR AKTÜEL KATALOĞU

        TCL 65 İnç 4K QLED Google TV 36.500 TL

        Bebek Arabası Bardak + Telefon Tutucu 399 TL

        Kauçuklu Tokmak 179 TL

        Yağlayıcı ve Pas Sökücü 149 TL

        Çok Amaçlı Tornavida Set 169 TL

        Pattex 2 K Hızlı Yapıştırıcı 200 ml 139 TL

        Kinetex Kauçuklu Tokmak 250 g 179 TL

        Kinetex Bits Tornavida Seti 28in1 290 TL

        Kinetex Maket Bıçağı Eco Yedekli 10 cm 59 TL

        Kinetex Kemer Dilici 6 Uçlu 249 TL

        Kinetex Çok İşlevli Testere Seti 199 TL

        Kinetex Mini Kıl Testere 150 mm 49 TL

        Kinetex Düz Kontrol Kalemi 49 TL

        Kinetex Kontrol Kalemi İzalosyon Bandı Seti 79 TL

        Kinetex 6'lı Tornavida Seti 199 TL

        Kinetex Çok Amaçlı Tornavida Set 169 TL

        Kinetex Kauçuk Saplı Spatula 80 mm 49 TL

        Kinetex Şifreli Asma Kilit 20 mm 75 TL

        Kinetex Çatallı Çekiç 300 g 169 TL

        Doğalgaz Menfezi 59 TL

        Kinetex Çift Tarafı Akrilik Silikon Bant 18 mm 29 TL

        Kinetex Beyaz Sızdırmaz Bant 3,8x3,2m 79 TL

        Kinetex 5-K İşçi Eldiveni 49 TL

        Kapı Tamponu 4'lü 29 TL

        Pro El Feneri 199 TL

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        Philips Şarjlı Süpürge XC6452/10 11.390 TL

        Philips Kablosuz Dikey Süpürge XC6451/10 11.390 TL

        Emsan Bella Gusto Stand Mikser İnci Beyazı 4.990 TL

        Kumtel Beyaz Cam Set Üstü Ocak 3.290 TL

        Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.990 TL

        Arnica Karayel Islak & Kuru Elektrikli Süpürge ET15200 2.990 TL

        Kiwi Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi KCC-4325W 5.900 TL

        Altus Buharlı Ütü 1.290 TL

        Polosmart Diş Fırçası Çeşitleri 490 TL

        Polosmart Üflemeli Saç Düzleştirici 2.500 TL

        Polosmart Saç Düzleştirici PBS810 375 TL

        Polosmart Saç Düzleştirici Maşa 2si1 Arada PBS823 699 TL

        Polosmart Döner Başlıklı Şarjlı Diş Fırçası PSC110 299 TL

        Polosmart Şarjlı Diş Fırçası PSC112 299 TL

        Polosmart Şarjlı Diş Fırçası PSC111 299 TL

        Polosmart Yüz Masaj Cihazı Guasha 499 TL

        Polosmart Led Işıklı Ayna 129 TL

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        Ebby Çelik Renkli Termos 750 ml 1.099 TL

        Gokidy Eğitici Plak Çalar 859 TL

        Piccolo Mondi Bas Bırak Sevimli Bebek Arabası 169 TL

        Piccolo Mondi Oyuncak Kumandalı Bebek Arabası 849 TL

        Piccolo Mondi Sevimli Banyo Oyuncağı Ördek 109 TL

        Piccolo Mondi Oyuncak Kurmalı Yengeç 369 TL

        Piccolo Mondi Oyuncak Pelüş Tavşan 45 cm 499 TL

        Oyuncak Müzikal Telefon 319 TL

        Ahşap Tak Çak 199 TL

        Akıllı Şekiller 259 TL

        Oyuncak Kule Çeşitleri 159 TL

        Yürüyüş Arkadaşım 159 TL

        MGS Pelüş Bez Bebek ~40 cm 319 TL

        MGS Potalı Yuvarlama Kulesi 199 TL

        MGS Aktiviteli İlk Adım Arabam 649 TL

        Elena Oyuncak Pelüş Çeşitleri 24 cm (Fare / Ayı) 299 TL

        Gokidy Baykuş Figürlü Bebek Uyku Cihazı 329 TL

        Gokidy Duyusal Oyuncak Tırtıl 99 TL

        Gokidy Robota Dönüşen İş Aracı 229 TL

        Gokidy Fil Bebek Çıngırağı 129 TL

        Uçar Oyuncak Oyuncak Elektrik Süpürgesi 149 TL

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        Fisher-Price Eğitici Köpekçik 1.699 TL

        Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 3 Boyutlu Hareketli Kitaplar 159 TL

        Fisher-Price Dokun Hisset Keşfet Kartlar 259 TL

        Fisher-Price Aynalı Yumuşak Küpler 259 TL

        Fisher-Price Tummy Time Aynalı Yumuşak Aktivite Oyuncağım 149 TL

        Artenino Dokun Hisset Puzzle 12 Parça 219 TL

        EQ Deco Keçe Aktivite Kitabı 399 TL

        Fisher-Price Coffee Cup Refresh Oyuncak 699 TL

        Fisher-Price Geveze Telefon 749 TL

        Fisher-Price Yaşa Göre Gelişim Eğitici Tablet 699 TL

        Martı Çocuk Kuklalı Bacaklı Hikaye Kitapları 169 TL

        İnkılap İlk Kitaplarım ~10,5x10,5 cm 35 TL

        Yükselen Zeka Agumino-Bebeğime İlk Hediyem 299 TL

        Pilsan Oyun Havuzu Topu 100'lü ~6 cm 279 TL

        Pilsan Sallanan At 899 TL

        Diytoy İlk 100 Sözcük Zeka Kartları 50 Kart 100 Görsel 159 TL

        BabyCo Bebek Fotoğraf Albümü 100'lü 99 TL

        Eğitici Buzdolabı Magnetleri 49 TL

        BabyCo Bebek Dekoratif Karma Ürünler 99 TL

        Lisanslı Pilli Abajur 249 TL

        Aukes Gece Lambası Baykuş ve Civciv 99 TL

        BabyCo Figürlü Gece Lambası 199 TL

        6

        BİM 13 EKİM SALI AKTÜEL KATALOĞU

        Milka Oreo Bisküvili Dolgulu Yumurta Çikolata 4x28 g 159 TL

        Ülker Çikolatalı Gofret Maxi 47 g 17 TL

        Le Porta Şekersiz Portakal Aromalı Gazlı İçecek 25 L 52 TL

        Jucy Mango Aromalı Meyveli İçecek 1 L 45 TL

        Berk Bergamot Aromalı Siyah Çay Tomurcuk 100 g 45 TL

        Redbull Enerji İçeceği 4x250 ml 219 TL

        Herby Armut Şeftali Meyveli Soğuk Çay 1 L 59 TL

        Otto Kurutulmuş Mango 75 g 129 TL

        Ülker Go Ahead Yer Fıstıklı Protein Bar 57 g 79,50 TL

        Lays Fırından Izgara Sebze Aromalı Patates Cipsi 110 g 54,50 TL

        Cipso Kibrit Patates Cipsi 35 g 1650 TL

        Rich Balls Hurma Topu Çeşitleri 30 g 25 TL

        Unibon Barbie Lisanslı Evcil Hayvan Taşıma Çantalı Sert Şeker 8 g 89 TL

        Haribo Damla Sakız Aromalı Marshmallow 200 g 49 TL

        Olips Mini Mints Şekersiz Şekerleme Çeşitleri 125 g 19,75 TL

        Eti Browni Antep Fıstıklı Kaplamalı Kakaolu Kek 35 g 22 TL

        Ülker Kekstra Mini Portakal Jöleli Kek 150 g 47,50 TL

        7

        Dost Ananaslı Meyveli Yoğurt 500 g 57,50 TL

        Dost %20 Bitkisel Yağlı Kremsos 500 g 49,50 TL

        Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 399 TL

        Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 329 TL

        Aknaz Lor Peyniri 1000 g 79 TL

        Taciroğlu Tam Yağlı Klasik Beyaz Peynir 450 g 255 TL

        Güneşoğlu Yarım Yağlı Dilimli Yüksek Proteinli Kaşar Peyniri 180 g 129 TL

        Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 500 g 139 TL

        Binvezir Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Beyaz Peynir 350 g 199 TL

        Taciroğlu Yarım Yağlı Tulum Peyniri 250 g 149 TL

        İçim %05 Yağlı Süt 1 L 3950 TL

        Sancak Tam Yağlı Yüksek Proteinli Ricotta Peyniri 150 g 64 TL

        Dost Az Yağlı Yoğurt 3000 g 129 TL

        Sek %3 Yağlı Yoğurt 3000 g 179 TL

        İçim Çilekli Kefir 1 L 9450 TL

        Maret Dana Kangal Sucuk 500 g 319 TL

        Feast Tırtıklı Patates 1 kg 119 TL

        Superfresh Milföy Hamuru 1 kg 155 TL

        Pınar Hindi Uzun Sosis 430 g 99 TL

        Pınar Hindi Salam 50 g 15 TL

        8

        Jenny Willy Bebek Bezi Aylık Paket Maxi 100lü Junior 82li X Large 70li 419 TL

        Asperox Çok Amaçlı Temizleyici Retro Serisi 1 L 99 TL

        Queen Kayar Bıçaklı Streç Film Cook 100 m 129 TL

        Queen Desenli Peçete 19,50 TL

        Queen Bambu Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 24lü 179 TL

        Queen Bambu Kağıt Havlu 3 Katlı 8li 99,50 TL

        Fairy Yüzey Temizlik Havlusu 30lu 89 TL

        Giz Tül ve Çamaşır Beyazlatıcı 750 g 89 TL

        Pofu Islak Havlu 100lü 26,50 TL

        Airwick Elektrikli Oda Kokusu Kit 249 TL

        Airwick Elektrikli Oda Kokusu Yedek 159 TL

        Airwick Decosphere Oda Kokusu 249 TL

        Airwick Stick Up Ortam Kokusu 129 TL

        Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı 2 L 115 TL

        Fax Sıvı Sabun 3 L 109 TL

        Quickdish İnox Sünger 2li 49 TL

        9

        BİM 14 EKİM ÇARŞAMBA EVE TESLİM KATALOĞU

        Dynamic Star SC300 Eliptik Bisiklet - 7.950 TL

        Voit Echo Fit Koşu Bandı - 17.950 TL

        Creality Otter Lite 3D Tarayıcı - 34.990 TL

        Creality Ender-3 V4 Combo 3D Yazıcı - 18.990 TL

        Creality Falcon A1 10 Watt Lazer Gravür Cihazı - 24.990 TL

        North Pacific Trambolin - 5.250 TL

        Yumruk Topu - 3.950 TL

        2 Kapaklı 4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap - 2.190 TL

        Dekoratif Şömine Görünümlü Elektrikli Isıtıcı - 14.900 TL

        Gold Metal Çerçeveli Ayna - 1.690 TL

        Kumtel 15 Program Beyaz Cam Ankastre Set - 16.900 TL

        Kumtel Çift Kapılı Mini Buzdolabı - 8.900 TL

        Hava Temizleyici ve Vantilatör 2'si 1 Arada - 5.990 TL

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        BİM 16 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU

        Ören Bayan Dora Yumak 2'li 89 TL

        Ören Bayan Kristal Yumak 2'li 89 TL

        Patik Çorap Erkek 2'li 79 TL

        Spor Ayakkabı Erkek 999 TL

        Lotto Spor Ayakkabı Kadın 999 TL

        Eşofman Altı Erkek 399 TL

        Tshirt Erkek 229 TL

        Dagi Ev Giyim Takımı Kadın 999 TL

        Bralet Kadın 209 TL

        Tayt Kadın 299 TL

        Bolero Yoga Çorabı Kadın 65 TL

        Reebok Çorap Erkek 129 TL

        Dagi Spor Çantası 47x29x16 cm 439 TL

        Desenli Soket Çorap Kadın 2'li 59 TL

        Casilli Termal Tayt Kadın 249 TL

        Patlı Pijama Takımı Erkek 429 TL

        Polarlı Kapitone Atkı 299 TL

        Oduncu Gömlek Erkek 319 TL

        Şemsiye 219 TL

        Blackspade Atlet Erkek 279 TL

        Blackspade Atlet Kadın 259 TL

        Blackspade Boxer Erkek 249 TL

        Blackspade Slip Kadın 179 TL

        11

        Fiyonklu Gondol Terlik Kadın 145 TL

        Kalp Nakışlı Gondol Terlik Kadın 145 TL

        Nakışlı Gondol Terlik Kadın 145 TL

        Örgü Desenli Terlik Kadın 85 TL

        Renkli Tüylü Terlik Kadın 85 TL

        Leopar Desenli Terlik 85 TL

        Kazayağı Desenli Terlik Kadın 85 TL

        Ekose Desenli Terlik Kadın 85 TL

        Baklava Desenli Terlik Kadın 85 TL

        Ağzı Tüylü Terlik Kadın 95 TL

        Çiçek Desenli Terlik Kadın 95 TL

        Kalp Desenli Terlik Kadın 95 TL

        Ekose Desenli Terlik Erkek 95 TL

        Keçe Terlik Kadın 95 TL

        Keçe Terlik Erkek 95 TL

        Tüylü Gondol Terlik 119 TL

        Leopar Desenli Gondol Terlik 119 TL

        Fiyonk Nakışlı Terlik Kadın 99 TL

        İnci Aksesuarlı Terlik Kadın 99 TL

        Kare Desenli Gondol Terlik Erkek 129 TL

        Ayıcık Desenli Terlik Kadın 109 TL

        Meyve Desenli Terlik Kadın 109 TL

        Çiçek Aksesuarlı Terlik Kadın 109 TL

        Ponponlu Terlik Kadın 109 TL

        Ekose Desenli Gondol Terlik Erkek 129 TL

        12

        Chef's Professional Tek Fiyat Çelik Ürünler 14 cm 16 cm 399 TL

        Chef's Tava 28 cm 329 TL

        Glass in Love Gravürlü Cam Kapaklı Kavanoz 340 ml 49 TL

        Glass in Love Cam Saklama Kabı Seti 340 ml 4'lü 149 TL

        Glass in Love Gravürlü Cam Kupa Seti 200 ml 3'lü 149 TL

        LAV Valeria Su Bardağı 400 ml 3'lü 119 TL

        LAV Valeria Meşrubat Bardağı 460 ml 3'lü 129 TL

        Paşabahçe Frezya Servis Tabağı 225 cc 14 cm 3'lü 159 TL

        Borcam Kapaklı Dikdörtgen Tencere 1950 cc 33,6 cm 319 TL

        Colorina Renkli Cam Çay Tabağı 12 cm 6'lı 249 TL

        Colorina Renkli Cam Pasta Tabağı 21 cm 4'lü 349 TL

        Colorina Renkli Ayaklı Cam Sunum Tabağı 27,5 cm 329 TL

        Benante Bambu Tablalı Kalp Şekilli Sunumluk 15,5x14,5x10 cm 349 TL

        Chef's Krep Tava 26 cm 289 TL

        Chef's Kek Kalıbı 189 TL

        Bıçak Çeşitleri 159 TL

        Süzgeç 17 cm 99 TL

        Kare Badya 9,5 L 65 TL

        Saklama Kabı Seti 17'li 199 TL

        Kapaklı Düzenleyici 5000 ml 59 TL

        Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 15 L 149 TL

        Sabunluklu 2 Katlı Şampuanlık 169 TL

        Şeffaf Askı Seti 6'lı 75 TL

        Tekerlekli Organizer 4 Katlı 299 TL

        Bot Saklama Kutusu 109 TL

        Ayakkabı Kutusu Erkek 375x225x135 mm 89 TL

        Ayakkabı Kutusu Kadın 330x198x105 mm 79 TL

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