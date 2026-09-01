Bugün Güzel filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bugün Güzel filmi ne zaman çekildi?
Mizah, aşk ve dostluk temalarını bir araya getiren Bugün Güzel filmi 1 Eylül akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşına çıkıyor. Yapımını TAFF Pictures'ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Mali Ergin oturuyor. Hikâyesi Oğuzhan Koç'a, senaryosu ise Aksel Bonfil'e ait olan Bugün Güzel, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Filmin başrollerinde Oğuzhan Koç, Ayça Ayşin Turan, İbrahim Selim ve Neslihan Arslan bulunuyor. Peki Bugün Güzel filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, Bugün Güzel ne zaman ve nerede çekildi? İşte Bugün Güzel filmi konusu ve oyuncuları...
Bugün Güzel filmi, mizah, aşk ve dostluk temalarını bir araya getiren hikâyesiyle sinemaseverlerin dikkatini çekiyor. Oğuzhan Koç ile Ayça Ayşin Turan’ın başrollerini paylaştığı yapım, dikkat çeken oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikâyesiyle öne çıkıyor. Hikâyesi Oğuzhan Koç’a, senaryosu ise Aksel Bonfil’e ait olan Bugün Güzel, güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Peki Bugün Güzel filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, Bugün Güzel ne zaman ve nerede çekildi? İşte Bugün Güzel filmi hakkında merak edilenler...
BUGÜN GÜZEL FİLMİ KONUSU NEDİR?
Bugün Güzel filmi, mizah, aşk ve dostluk bağlarını bir araya getiren hikâyesiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin hikâyesi Oğuzhan Koç tarafından kaleme alınırken senaryosunu Aksel Bonfil yazdı. Mali Ergin'in yönetmenliğini üstlendiği yapım, farklı karakterlerin ilişkileri üzerinden eğlenceli ve duygusal bir anlatı sunuyor. Filmin konusu hakkında detaylar merak edilirken yapımın merkezinde aşk ve dostluk ilişkilerinin yanı sıra mizahi unsurların da yer aldığı belirtiliyor.
BUGÜN GÜZEL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Oğuzhan Koç
Ayça Ayşin Turan
İbrahim Selim
Neslihan Arslan
Buçe Buse Kahraman
Derya Alabora
Şerif Erol
Nebil Sayın
Ege Aydan
Gamze Topuz
Emre Aslan