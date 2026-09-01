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        Haberler Bilgi Magazin Bugün Güzel filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bugün Güzel filmi ne zaman çekildi?

        Bugün Güzel filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Bugün Güzel filmi ne zaman çekildi?

        Mizah, aşk ve dostluk temalarını bir araya getiren Bugün Güzel filmi 1 Eylül akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşına çıkıyor. Yapımını TAFF Pictures'ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Mali Ergin oturuyor. Hikâyesi Oğuzhan Koç'a, senaryosu ise Aksel Bonfil'e ait olan Bugün Güzel, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Filmin başrollerinde Oğuzhan Koç, Ayça Ayşin Turan, İbrahim Selim ve Neslihan Arslan bulunuyor. Peki Bugün Güzel filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, Bugün Güzel ne zaman ve nerede çekildi? İşte Bugün Güzel filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 20:16 Güncelleme:
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        Bugün Güzel filmi, mizah, aşk ve dostluk temalarını bir araya getiren hikâyesiyle sinemaseverlerin dikkatini çekiyor. Oğuzhan Koç ile Ayça Ayşin Turan’ın başrollerini paylaştığı yapım, dikkat çeken oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikâyesiyle öne çıkıyor. Hikâyesi Oğuzhan Koç’a, senaryosu ise Aksel Bonfil’e ait olan Bugün Güzel, güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Peki Bugün Güzel filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, Bugün Güzel ne zaman ve nerede çekildi? İşte Bugün Güzel filmi hakkında merak edilenler...

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        BUGÜN GÜZEL FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Bugün Güzel filmi, mizah, aşk ve dostluk bağlarını bir araya getiren hikâyesiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin hikâyesi Oğuzhan Koç tarafından kaleme alınırken senaryosunu Aksel Bonfil yazdı. Mali Ergin'in yönetmenliğini üstlendiği yapım, farklı karakterlerin ilişkileri üzerinden eğlenceli ve duygusal bir anlatı sunuyor. Filmin konusu hakkında detaylar merak edilirken yapımın merkezinde aşk ve dostluk ilişkilerinin yanı sıra mizahi unsurların da yer aldığı belirtiliyor.

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        BUGÜN GÜZEL FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Oğuzhan Koç

        Ayça Ayşin Turan

        İbrahim Selim

        Neslihan Arslan

        Buçe Buse Kahraman

        Derya Alabora

        Şerif Erol

        Nebil Sayın

        Ege Aydan

        Gamze Topuz

        Emre Aslan

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        BUGÜN GÜZEL FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

        Film 12 Aralık 2025 yılında vizyona girdi.

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        #Bugün Güzel filmi
        #sinema
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