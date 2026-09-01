Bugün Güzel filmi, mizah, aşk ve dostluk temalarını bir araya getiren hikâyesiyle sinemaseverlerin dikkatini çekiyor. Oğuzhan Koç ile Ayça Ayşin Turan’ın başrollerini paylaştığı yapım, dikkat çeken oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikâyesiyle öne çıkıyor. Hikâyesi Oğuzhan Koç’a, senaryosu ise Aksel Bonfil’e ait olan Bugün Güzel, güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Peki Bugün Güzel filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, Bugün Güzel ne zaman ve nerede çekildi? İşte Bugün Güzel filmi hakkında merak edilenler...