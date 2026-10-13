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        Haberler Bilgi BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? EuroLeague ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 13 Ekim 2026 maç programı

        BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? EuroLeague ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 13 Ekim 2026 maç programı

        13 Ekim 2026 maç programı belli oldu. Bugün futbol ve basketbolda heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı bugün başlayacak. Galatasaray'ın Barcelona ile karşılaşacağı gecede Avrupa futbolunun önemli ekipleri de sahaya çıkacak. Basketbolda ise Fenerbahçe Tarfin'in EuroLeague mücadelesi dikkat çekiyor. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var? EuroLeague ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 13 Ekim Salı gününün maç programı ile karşılaşmaların saatleri ve canlı yayın bilgileri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 08:01 Güncelleme:
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        1

        13 Ekim 2026 Salı günü futbol ve basketbolda birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın perdesi bugün açılacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda toplam 9 maç yapılacak. Tüm gözler Galatasaray-Barcelona maçında olacak. Öte yandan Fenerbahçe'nin basketboldaki performansı da yakından takip edilecek. Peki, bugün hangi maçlar var, Galatasaray-Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 13 Ekim 2026 EuroLeague ve UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı ile mücadelelerin başlama saatleri ve canlı yayın bilgileri.

        2

        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2. HAFTA HEYECANI!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi açılıyor.

        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, 13 ve 14 Ekim'de oynanacak.

        Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Galatasaray, bugün sahasında İspanyol ekibi Barcelona'yı ağırlayacak. Fenerbahçe ise 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere'nin Aston Villa takımına konuk olacak.

        3

        GALATASARAY - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGi KANALDA?

        Galatasaray - Barcelona maçı, 13 Ekim Salı günü (bu akşam) saat 22.00’de başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayınlanacak.

        Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

        4

        FENERBAHÇE - ZALGIRIS KAUNAS BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 5. haftasında Litvanya'nın Zalgiris takımı ile sahasında karşı karşıya gelecek.

        Fenerbahçe - Zalgiris Kaunas maçı, 13 Ekim Salı günü (bu akşam) saat 20.45'te başlayacak ve Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

        5

        13 EKİM 2026 MAÇ PROGRAMI

        Trendyol 1. Lig

        14.30 | Bandırmaspor - Sivasspor (TRT Spor)

        17.00 | Sarıyer - Bodrum FK (TRT Spor)

        20.00 | Pendikspor - Vanspor (tabii Spor 6 ve beIN SPORTS 2)

        6

        UEFA Şampiyonlar Ligi

        19.45 | Lens - Sporting CP (tabii Spor)

        19.45 | Sabah FK - Slavia Prag (tabii Spor)

        22.00 | Galatasaray – Barcelona (TRT 1)

        22.00 | RB Leipzig - PSV Eindhoven (tabii Spor)

        22.00 | Inter - Club Brugge (tabii Spor)

        22.00 | Atletico Madrid - Manchester United (tabii Spor)

        22.00 | Arsenal - Lille (tabii Spor)

        22.00 | Villarreal - Napoli (tabii Spor)

        22.00 | Viking - Bayern Münih (tabii Spor)

        7

        EuroLeague

        20.45 | Fenerbahçe - Zalgiris Kaunas

        21.00 | ASVEL - Kızılyıldız

        21.30 | Baskonia - Dubai Basketball

        21.30 | Olimpia Milano - Real Madrid

        21.30 | Partizan - Panathinaikos

        21.30 | Barcelona - Maccabi Tel Aviv

        22.00 | Valencia Basket - Olympiakos

        8
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