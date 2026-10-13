BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? EuroLeague ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 13 Ekim 2026 maç programı

13 Ekim 2026 Salı günü futbol ve basketbolda birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın perdesi bugün açılacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda toplam 9 maç yapılacak. Tüm gözler Galatasaray-Barcelona maçında olacak. Öte yandan Fenerbahçe'nin basketboldaki performansı da yakından takip edilecek. Peki, bugün hangi maçlar var, Galatasaray-Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 13 Ekim 2026 EuroLeague ve UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı ile mücadelelerin başlama saatleri ve canlı yayın bilgileri.