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        Haberler Bilgi Bugün İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurusu ile 23 Eylül 2026 Çarşamba günü elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

        Bugün İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurusu ile 23 Eylül 2026 Çarşamba günü elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

        BEDAŞ, 23 Eylül 2026 Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilecek planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Kent genelinde 20 ilçeyi kapsayacak kesintiler öncesinde, hangi mahallelerde elektriklerin kesileceği ve çalışmaların ne zaman tamamlanacağı belli oldu. Kesinti yaşayacak vatandaşlar ise "İstanbul'da elektrikler ne zaman gidecek, hangi saatlerde kesilecek ve ne zaman yeniden gelecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte 23 Eylül 2026 İstanbul elektrik kesintisi listesi ve ilçe ilçe güncel bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 00:45 Güncelleme:
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        BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da 23 Eylül 2026 Çarşamba günü bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Şebeke bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında uygulanacak kesintilerden 20 ilçedeki belirli mahallelerin etkileneceği bildirildi. Vatandaşlar, günlük planlarını yapabilmek için kesintilerin hangi bölgelerde gerçekleşeceğini ve enerjinin ne zaman yeniden verileceğini araştırmaya başladı. Peki, 23 Eylül Çarşamba günü İstanbul’un hangi ilçelerinde elektrik kesilecek, çalışmalar saat kaçta tamamlanacak? İşte BEDAŞ’ın duyurduğu güncel kesinti programı…

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        BUGÜN ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin duyurusuna göre, 23 Eylül 2026 Çarşamba günü İstanbul genelinde geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanacak. Farklı saat dilimlerinde uygulanacak kesintilerin toplam 20 ilçeyi etkileyeceği bildirildi.

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        KESİNTİLER HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

        Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şu şekilde;

        Arnavutköy

        Avcılar

        Bağcılar

        Bahçelievler

        Bakırköy

        Başakşehir

        Beşiktaş

        Beylikdüzü

        Beyoğlu

        Büyükçekmece

        Çatalca

        Esenler

        Esenyurt

        Eyüpsultan

        Kağıthane

        Küçükçekmece

        Sarıyer

        Silivri

        Şişli

        Zeytinburnu

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