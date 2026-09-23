Bugün İstanbul'da 20 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurusu ile 23 Eylül 2026 Çarşamba günü elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da 23 Eylül 2026 Çarşamba günü bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Şebeke bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında uygulanacak kesintilerden 20 ilçedeki belirli mahallelerin etkileneceği bildirildi. Vatandaşlar, günlük planlarını yapabilmek için kesintilerin hangi bölgelerde gerçekleşeceğini ve enerjinin ne zaman yeniden verileceğini araştırmaya başladı. Peki, 23 Eylül Çarşamba günü İstanbul’un hangi ilçelerinde elektrik kesilecek, çalışmalar saat kaçta tamamlanacak? İşte BEDAŞ’ın duyurduğu güncel kesinti programı…