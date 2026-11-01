Habertürk Manşet - 28 Ekim 2026 (1 Milyar Euro'luk Kara Para İddiası: Sarıgül Suçlamalara Ne Diyor?)

Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın'ın konukları Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barış Erdoğan ve Eski Savcı / Avukat Alp Tekin Yıldırım ile gündemin en sıcak iki dosyası masaya yatırılıyor. Programın ilk bölümünde, sosyal medya algoritmalarının suç içeriklerini nasıl öne ç... Daha Fazla Göster Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın'ın konukları Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barış Erdoğan ve Eski Savcı / Avukat Alp Tekin Yıldırım ile gündemin en sıcak iki dosyası masaya yatırılıyor. Programın ilk bölümünde, sosyal medya algoritmalarının suç içeriklerini nasıl öne çıkardığı, trafik magandalığından 30 ilde operasyon düzenlenen "yeni nesil suç çetelerine" ve WhatsApp/Instagram üzerinden kurulan tetikçi pazarına kadar dijital dünyadaki suç ağı sosyolojik ve hukuki boyutlarıyla inceleniyor. İkinci bölümde ise Eski Şişli Belediye Başkanı ve Milletvekili Mustafa Sarıgül ile ailesinin merkezinde yer aldığı 1 milyar Euro'luk kara para soruşturmasının detayları ele alınıyor. Alman yatırımcıların iddiaları, tutuklanan isimler, Altınbaş Holding bağlantısı, Ulusal Kriminal Büro tartışması ve Sarıgül'ün özel korumasının savcılığa verdiği çarpıcı ifadeler tüm yönleriyle değerlendiriliyor. Daha Az Göster