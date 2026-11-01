Bugün metrobüs ve köprüler açık mı? 1 Kasım 2026 Pazar Avrasya Tüneli, Galata Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı, hangi duraklar kapalı?
1 Kasım Pazar günü İstanbul'da toplu taşıma ve trafik düzeni değişiyor. 48. İstanbul Maratonu nedeniyle metrobüs hattında hangi saatlerde sefer yapılmayacağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nin kapanış saatleri araştırılıyor. Peki, Bugün metrobüs ve köprüler açık mı? İşte, 1 Kasım 2026 Pazar metrobüs ile Avrasya Tüneli, Galata Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün durumuna ilişkin detaylar…
İstanbul'da 1 Kasım Pazar günü toplu taşıma kullanacak vatandaşlar, İstanbul Maratonu nedeniyle uygulanacak ulaşım düzenlemelerini araştırıyor. Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yarış güzergahında bulunması nedeniyle metrobüs hattının iki yaka arasındaki bağlantısı geçici olarak kesilecek. Peki, 1 Kasım 2026 Pazar metrobüs ve Avrasya Tüneli-Galata Köprüsü - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı, hangi duraklarda sefer yapılmayacak? İşte, 1 Kasım İstanbul trafiğe kapalı yollar hangieri ve alternatif güzergahlar...
1 KASIM PAZAR METROBÜS ÇALIŞIYOR MU?
1 Kasım 2026 Pazar günü metrobüs seferleri tamamen durdurulmayacak ancak hatta kısıtlı hizmet verilecek. İETT duyurusuna göre metrobüs araçları, İstanbul Maratonu etkinlikleri tamamlanana kadar Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında hizmet vermeyecek.
Bu nedenle Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası arasındaki metrobüs bağlantısı geçici olarak kesilecek. Yolcular, iki yaka arasında metrobüsle doğrudan geçiş yapamayacak. Hattın diğer bölümlerindeki seferler ise belirlenen düzenlemeler doğrultusunda sürdürülecek.
1 KASIM METROBÜS KAPALI MI, HANGİ DURAKLARDA SEFER YOK?
İstanbul Maratonu nedeniyle 1 Kasım Pazar günü metrobüs hattının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden gerçekleştirilen geçişleri durdurulacak. Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme arasındaki seferler, maraton etkinlikleri sona erene kadar yapılamayacak.
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE AVRASYA TÜNELİ SAAT KAÇTA KAPANACAK?
İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 1 Kasım Pazar günü saat 03.00 itibarıyla araç trafiğine kapatılacak. Köprüye bağlantı sağlayan bazı yollar ve kavşaklarda da trafik akışı durdurulacak.
Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü ise saat 06.00 itibarıyla çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak. Aynı saatten itibaren Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Kennedy ve Rauf Orbay caddelerinde de çift yönlü ulaşım kısıtlaması uygulanacak.
Kapatılacak diğer güzergahlar arasında Havuzlu Kavşak Alt Geçidi, Ankara, Alemdar, Divanyolu, Ahırkapı, Genç Osman, Gazi Mustafa Kemalpaşa ve Namık Kemal caddeleri bulunuyor.
GALATA KÖPRÜSÜ NEDEN KAPATILDI?
1 Kasım Pazar günü düzenlenen 48. İstanbul Maratonu'nun koşu parkurunda Galata Köprüsü de yer alıyor. Beşiktaş, Dolmabahçe, Fındıklı, Tophane ve Karaköy güzergahından ilerleyen sporcular, Galata Köprüsü üzerinden Sirkeci yönüne geçerek yarışa devam ediyor.
Maraton boyunca sporcuların güvenliğini sağlamak ve koşu parkurunda araç trafiğini önlemek amacıyla Galata Köprüsü saat 06.00 itibarıyla çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. Köprüyü kullanmak isteyen sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekiyor.
ANADOLU YAKASI'NDA HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?
Anadolu Yakası'nda, 1 Kasım Pazar günü saat 06.00'dan itibaren Kısıklı Caddesi Altunizade Köprüsü'nden D-100 kara yolu güney yönüne katılım ile Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 kara yolu güney bağlantısı trafiğe kapatılacak.
Şile Yolu'nun Libadiye Kavşağı ile Kısıklı Caddesi arasındaki bölümü, Avrasya Tüneli D-100 kuzey yolu girişleri ve Mahir İz Caddesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ile Akagündüz Sokağı kavşağından itibaren aynı yolda araç geçişine izin verilmeyecek.
Gümüşyolu Caddesi'nin Baba Nakkaş Sokağı kesişiminden, Yalıboyu Caddesi'nin Beylerbeyi Çamlıca Caddesi kesişiminden ve Abdullahağa Caddesi'nin Kuzguncuk Caddesi kesişiminden itibaren Beylerbeyi yönüne trafik akışı durdurulacak.
Abdullahağa Caddesi'nin Eski Çınar Sokağı kesişiminden Beylerbeyi yönüne ve Kısıklı Caddesi, Bağlaryolu Sokağı ile Nurbaba Sokağı kavşağından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne geçişler de kapatılacak.
Sürücüler, Nuhkuyusu Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanabilecek.
1 KASIM İSTANBUL'DA KAPALI YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
İstanbul Maratonu kapsamında kapatılan yollar, sporcuların geçişlerini tamamlamasının ardından kademeli olarak yeniden trafiğe açılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için kapanışın 15.00'e kadar sürmesi planlanırken maraton güzergahındaki tüm yolların en geç 16.00 itibarıyla araç trafiğine açılması bekleniyor.
Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü'ndeki kapanışların da saat 15.00'e kadar sürmesi planlanıyor. Sürücülerin alternatif güzergah olarak D-100 kara yolu, Yeni Havaalanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, 10. Yıl Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Atatürk Bulvarı'nı kullanmaları öneriliyor.