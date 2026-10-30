Bugün resmi daireler açık mı, kapalı mı? 30 Ekim 2026 Cuma bankalar, noterler ve kamu kurumları çalışıyor mu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından 30 Ekim Cuma günü kamu kurumları ve özel sektörde çalışma düzeni yeniden gündeme geldi. Resmi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 30 Ekim resmi tatil mi, bugün resmi daireler açık mı, bankalar ve noterler çalışıyor mu sorularına yanıt arıyor. Nüfus müdürlükleri, tapu daireleri ve belediyelerin yanı sıra kargo şirketlerinin çalışma durumu da araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 30 Ekim 2026 Cuma bankalar, noterler ve kamu kurumlarının çalışma düzenine ilişkin merak edilenler…