Bugün resmi daireler açık mı, kapalı mı? 30 Ekim 2026 Cuma bankalar, noterler ve kamu kurumları çalışıyor mu?
30 Ekim bugün resmi daireler açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından kamu kurumları, bankalar ve noterlerin çalışma düzeni araştırılıyor. Cuma günü resmi daireler, bankalar ve noterlerde mesai saatleri merak ediliyor. İşte, Bugün resmi kurumların çalışma düzeni hakkında merak edilenler…
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından 30 Ekim Cuma günü kamu kurumları ve özel sektörde çalışma düzeni yeniden gündeme geldi. Resmi işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 30 Ekim resmi tatil mi, bugün resmi daireler açık mı, bankalar ve noterler çalışıyor mu sorularına yanıt arıyor. Nüfus müdürlükleri, tapu daireleri ve belediyelerin yanı sıra kargo şirketlerinin çalışma durumu da araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 30 Ekim 2026 Cuma bankalar, noterler ve kamu kurumlarının çalışma düzenine ilişkin merak edilenler…
30 EKİM BUGÜN RESMİ DAİRELER AÇIK MI?
30 Ekim 2026 Cuma günü resmi tatil değildir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilinin tamamlanmasıyla birlikte kamu kurum ve kuruluşları normal mesai düzenine geri döndü.
Valilikler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, tapu daireleri ve belediyeler bugün vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Resmi kurumlarda işlem yapacak vatandaşlar, başvurularını ve diğer işlemlerini kurumların normal mesai saatleri içerisinde gerçekleştirebiliyor.
30 EKİM BANKALAR AÇIK MI?
29 Ekim resmi tatilinin sona ermesiyle birlikte kamu ve özel bankalar 30 Ekim Cuma günü normal mesai düzeninde hizmet veriyor.
Banka şubelerinde para yatırma, para çekme, hesap işlemleri ve diğer bankacılık hizmetleri gerçekleştirilebiliyor. EFT ve havale işlemleri de bankaların işlem saatleri ve uygulamalarına göre yapılabiliyor.
30 EKİM NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?
30 Ekim Cuma günü noterliklerde de normal çalışma düzeni uygulanıyor. Vekaletname, araç alım satışı, imza onayı ve diğer noterlik işlemleri için vatandaşlar noterliklere başvurabiliyor.
İşlem öncesinde ilgili noterliğin çalışma saatlerinin kontrol edilmesi, olası yoğunluk nedeniyle zaman kaybı yaşanmaması açısından önem taşıyor.
30 EKİM KARGOLAR AÇIK MI?
30 Ekim Cuma günü resmi tatil olmadığı için kargo şirketlerinin normal çalışma düzeninde hizmet vermesi bekleniyor. Kargo şubelerinin çalışma ve dağıtım saatleri şirketlere göre değişiklik gösterebiliyor.
Kargo bekleyen vatandaşlar, gönderilerinin teslimat durumunu ilgili şirketlerin internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden takip edebiliyor.