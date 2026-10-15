Bugün Sağlık Ocakları açık mı, kapalı mı? 15 Ekim Perşembe Aile Hekimleri çalışıyor mu, Sağlık ocağı kaça kadar açık?

15 Ekim 2026 Perşembe günü aile sağlığı merkezlerine başvurmayı planlayan vatandaşlar, sağlık ocaklarının açılış ve kapanış saatlerini araştırıyor. İstanbul ve çevre illerde etkisini gösteren kuvvetli yağışların ardından kamu hizmetlerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığı da merak ediliyor. Aile hekimine muayene olmak, ilaç yazdırmak, tahlil yaptırmak veya çeşitli sağlık işlemlerini tamamlamak isteyenler, randevu ve ziyaret saatlerini buna göre planlıyor. Peki, bugün sağlık ocakları açık mı, aile hekimleri saat kaça kadar hizmet veriyor? 15 Ekim Perşembe günü ASM'lerde öğle arası kaçta başlıyor ve mesai ne zaman sona eriyor? İşte aile sağlığı merkezlerinin çalışma saatlerine ilişkin detaylar...