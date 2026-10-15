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        Haberler Bilgi Bugün Sağlık Ocakları açık mı, kapalı mı? 15 Ekim Perşembe Aile Hekimleri çalışıyor mu, Sağlık ocağı kaça kadar açık?

        Bugün Sağlık Ocakları açık mı, kapalı mı? 15 Ekim Perşembe Aile Hekimleri çalışıyor mu, Sağlık ocağı kaça kadar açık?

        İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede etkili olan sağanak yağışlar, sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların aile sağlığı merkezlerinin çalışma saatlerini araştırmasına neden oldu. Muayene olmak, reçete yazdırmak veya rutin sağlık kontrollerini yaptırmak isteyenler, sağlık ocaklarının hangi saatlerde hizmet verdiğini merak ediyor. Peki, 15 Ekim 2026 Perşembe günü sağlık ocakları açık mı, saat kaçta açılıp kapanıyor? Aile sağlığı merkezlerinde öğle molası ne zaman? İşte ASM çalışma saatlerine ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 11:30 Güncelleme:
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        15 Ekim 2026 Perşembe günü aile sağlığı merkezlerine başvurmayı planlayan vatandaşlar, sağlık ocaklarının açılış ve kapanış saatlerini araştırıyor. İstanbul ve çevre illerde etkisini gösteren kuvvetli yağışların ardından kamu hizmetlerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığı da merak ediliyor. Aile hekimine muayene olmak, ilaç yazdırmak, tahlil yaptırmak veya çeşitli sağlık işlemlerini tamamlamak isteyenler, randevu ve ziyaret saatlerini buna göre planlıyor. Peki, bugün sağlık ocakları açık mı, aile hekimleri saat kaça kadar hizmet veriyor? 15 Ekim Perşembe günü ASM'lerde öğle arası kaçta başlıyor ve mesai ne zaman sona eriyor? İşte aile sağlığı merkezlerinin çalışma saatlerine ilişkin detaylar...

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        BUGÜN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, KAPALI MI?

        15 Ekim 2026 Perşembe günü ülke genelinde resmi veya idari tatil kararı bulunmuyor. Bu nedenle Sağlık Bakanlığına bağlı aile sağlığı merkezleri (ASM), normal mesai düzeninde hizmet vermeye devam ediyor.

        Vatandaşlar, muayene ve diğer sağlık işlemleri için çalışma saatleri içerisinde aile hekimlerine başvurabiliyor.

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        SAĞLIK OCAKLARI SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

        Aile sağlığı merkezleri (ASM), genel olarak hafta içi sabah 08.00'de hizmet vermeye başlıyor ve akşam 17.00'de mesaisini tamamlıyor. Sağlık ocaklarında öğle molası ise çoğunlukla 12.00-13.00 saatleri arasında uygulanıyor.

        Kan verme ve tahlil işlemleri için genellikle sabah saatleri tercih ediliyor. Alınan örneklerin laboratuvarlara zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla kan alma işlemleri çoğu aile sağlığı merkezinde 08.00-10.30 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Ancak bu saatler merkeze ve bölgeye göre farklılık gösterebiliyor.

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