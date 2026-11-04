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        Haberler Bilgi BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 4 Kasım 2026 Çarşamba Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi yayınlandı!

        BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 4 Kasım 2026 Çarşamba Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi yayınlandı!

        4 Kasım 2026 Çarşamba gününe ait televizyon yayın akışlarının belli olmasıyla birlikte izleyiciler, favori yapımlarının ekrana geleceği saatleri araştırmaya başladı. Ulusal kanalların gün boyunca yayınlayacağı diziler, yarışma programları, filmler ve diğer yapımların saatleri merak konusu oldu. Geçen haftadan bu yana bazı dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmaması ise gözleri bu akşamki televizyon programlarına çevirdi. Özellikle sevilen dizilerin yeni bölümleriyle ekranlara dönüp dönmeyeceği araştırılıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte 4 Kasım Çarşamba Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TV8, NOW TV ve TRT 1'in güncel yayın akışı listeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 11:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Televizyon ekranlarında 4 Kasım 2026 Çarşamba günü yayınlanacak yapımların programı belli oldu. Haftanın üçüncü gününde hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının izleyiciyle buluşacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta bazı dizilerin yeni bölümlerine ara verilmesi, bu akşamki yayın akışlarına olan ilgiyi artırdı. Sevilen yapımların kaldığı yerden devam edip etmeyeceğini öğrenmek isteyen izleyiciler, kanalların güncel programlarını incelemeye başladı. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? İşte 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TV8, NOW TV ve TRT 1 ekranlarında yayınlanacak programların saat saat listesi...

        2

        KANALLARIN 4 KASIM TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Baba

        09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12.30 Buse Varol İle Gelin Evi

        15.00 Bahar

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Sevdan Bir Ateş (Yeni Bölüm)

        00.15 Kızılcık Şerbeti

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 Küçük Ağa

        09.00 Neler Oluyor Hayatta

        11.00 Yaprak Dökümü

        13.45 Gelinim Mutfakta

        16.45 Haysiyet

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Uzak Şehir (Tekrar)

        23.15 41 Kere Maşallah

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07.30 Kalk Gidelim

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.25 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17.30 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Maç Önü

        20.45 Fenerbahçe - Liverpool | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

        23.00 Taşacak Bu Deniz/Tekrar

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Aramızda Kalsın

        08.30 Cansu Canan ile Bugün

        10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        19.00 Star Haber

        20.00 Kocan Kadar Konuş

        22.15 Hazine

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Güneşin Doğduğu Yer

        16.00 Esra Eron’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Var Mısın Yok Musun

        23.40 Altı Üstü İstanbul

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.15 İlk Bakış

        08:30 Çalar Saat

        10.45 Çağla İle Yeni Bir gün

        12.30 Ömür Usta

        15.00 Yeraltı

        17.30 Kumbara

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 Yeraltı (Yeni Bölüm)

        00.00 Halef: Köklerin Çağrısı

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Gel Konuşalım

        12.00 MasterChef Türkiye

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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