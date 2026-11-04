BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 4 Kasım 2026 Çarşamba Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi yayınlandı!

Televizyon ekranlarında 4 Kasım 2026 Çarşamba günü yayınlanacak yapımların programı belli oldu. Haftanın üçüncü gününde hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının izleyiciyle buluşacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta bazı dizilerin yeni bölümlerine ara verilmesi, bu akşamki yayın akışlarına olan ilgiyi artırdı. Sevilen yapımların kaldığı yerden devam edip etmeyeceğini öğrenmek isteyen izleyiciler, kanalların güncel programlarını incelemeye başladı. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? İşte 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TV8, NOW TV ve TRT 1 ekranlarında yayınlanacak programların saat saat listesi...