BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 4 Kasım 2026 Çarşamba Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi yayınlandı!
4 Kasım 2026 Çarşamba gününe ait televizyon yayın akışlarının belli olmasıyla birlikte izleyiciler, favori yapımlarının ekrana geleceği saatleri araştırmaya başladı. Ulusal kanalların gün boyunca yayınlayacağı diziler, yarışma programları, filmler ve diğer yapımların saatleri merak konusu oldu. Geçen haftadan bu yana bazı dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmaması ise gözleri bu akşamki televizyon programlarına çevirdi. Özellikle sevilen dizilerin yeni bölümleriyle ekranlara dönüp dönmeyeceği araştırılıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte 4 Kasım Çarşamba Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TV8, NOW TV ve TRT 1'in güncel yayın akışı listeleri...
Televizyon ekranlarında 4 Kasım 2026 Çarşamba günü yayınlanacak yapımların programı belli oldu. Haftanın üçüncü gününde hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının izleyiciyle buluşacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta bazı dizilerin yeni bölümlerine ara verilmesi, bu akşamki yayın akışlarına olan ilgiyi artırdı. Sevilen yapımların kaldığı yerden devam edip etmeyeceğini öğrenmek isteyen izleyiciler, kanalların güncel programlarını incelemeye başladı. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var, dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? İşte 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TV8, NOW TV ve TRT 1 ekranlarında yayınlanacak programların saat saat listesi...
KANALLARIN 4 KASIM TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Baba
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Buse Varol İle Gelin Evi
15.00 Bahar
18.25 Show Ana Haber
20.00 Sevdan Bir Ateş (Yeni Bölüm)
00.15 Kızılcık Şerbeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Haysiyet
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir (Tekrar)
23.15 41 Kere Maşallah
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.25 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Maç Önü
20.45 Fenerbahçe - Liverpool | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
23.00 Taşacak Bu Deniz/Tekrar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
08.30 Cansu Canan ile Bugün
10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Kocan Kadar Konuş
22.15 Hazine
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Güneşin Doğduğu Yer
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
23.40 Altı Üstü İstanbul
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08:30 Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir gün
12.30 Ömür Usta
15.00 Yeraltı
17.30 Kumbara
19.00 Now Ana Haber
20.00 Yeraltı (Yeni Bölüm)
00.00 Halef: Köklerin Çağrısı
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.00 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)