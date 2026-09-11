BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? TV yayın akışı 11 Eylül 2026 Cuma Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8
Televizyon ekranlarında gün boyunca hangi yapımların yer alacağını merak eden izleyiciler, 11 Eylül 2026 Cuma gününün yayın programını araştırıyor. Ulusal kanalların güncel yayın akışında dizi, film, yarışma ve çeşitli programlar izleyiciyle buluşacak. Akşam kuşağında Kanal D'de Kuralsız Sokaklar, TRT 1'de Gönül Dağı, ATV'de Aşk ve Taht, Show TV'de Sevdan Bir Ateş, NOW TV'de ise Müstakbel Damat ekrana gelecek. Günün televizyon programını kaçırmak istemeyen izleyiciler, kanalların saat saat yayın akışını kontrol ediyor. Peki, 11 Eylül 2026 Cuma günü televizyonda hangi dizi, film, yarışma ve programlar var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8 ve NOW TV'nin bugünkü yayın akışı...
Haftanın son gününde televizyon karşısına geçecek izleyiciler, akşam saatlerinde ekranlara gelecek yapımları araştırmaya başladı. 11 Eylül Cuma günü kanalların programlarında sevilen dizilerden filmlere, yarışmalardan eğlence programlarına kadar farklı içerikler yer alıyor. Günün dikkat çeken yapımları arasında Kuralsız Sokaklar, Gönül Dağı, Aşk ve Taht, Sevdan Bir Ateş ve Müstakbel Damat bulunuyor. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var, diziler saat kaçta başlayacak? İşte 11 Eylül 2026 TV yayın akışı listesi...
KANALLARIN 11 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09:00 Güzel Günler
12:30 Buse Varol ile Gelin Evi
15:00 Sevdan Bir Ateş
18:25 Show Ana Haber
20:00 Sevdan Bir Ateş
23:00 Kızılcık Şerbeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Yaprak Dökümü
11:30 - Haysiyet
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Haysiyet
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
22:15 Kuralsız Sokaklar
23:45 Haysiyet
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:00 Gönül Dağı
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gönül Dağı
23:30 Evlilik Güzeldir
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Güzel Köylü
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
ATV YAYIN AKIŞI
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mercan Köşk
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aşk ve Taht
23:15 Mercan Köşk
02:20 A.B.İ.
NOW YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Kirli Sepeti
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20:00 Müstakbel Damat
22:15 Sekizinci Aile
23:30 Müstakbel Damat
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 MasterChef Türkiye
13:00 Doktor Aksoy / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye