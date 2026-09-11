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        Haberler Bilgi BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? TV yayın akışı 11 Eylül 2026 Cuma Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8

        BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? TV yayın akışı 11 Eylül 2026 Cuma Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8

        Televizyon ekranlarında gün boyunca hangi yapımların yer alacağını merak eden izleyiciler, 11 Eylül 2026 Cuma gününün yayın programını araştırıyor. Ulusal kanalların güncel yayın akışında dizi, film, yarışma ve çeşitli programlar izleyiciyle buluşacak. Akşam kuşağında Kanal D'de Kuralsız Sokaklar, TRT 1'de Gönül Dağı, ATV'de Aşk ve Taht, Show TV'de Sevdan Bir Ateş, NOW TV'de ise Müstakbel Damat ekrana gelecek. Günün televizyon programını kaçırmak istemeyen izleyiciler, kanalların saat saat yayın akışını kontrol ediyor. Peki, 11 Eylül 2026 Cuma günü televizyonda hangi dizi, film, yarışma ve programlar var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, TV8 ve NOW TV'nin bugünkü yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 12:13 Güncelleme:
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        1

        Haftanın son gününde televizyon karşısına geçecek izleyiciler, akşam saatlerinde ekranlara gelecek yapımları araştırmaya başladı. 11 Eylül Cuma günü kanalların programlarında sevilen dizilerden filmlere, yarışmalardan eğlence programlarına kadar farklı içerikler yer alıyor. Günün dikkat çeken yapımları arasında Kuralsız Sokaklar, Gönül Dağı, Aşk ve Taht, Sevdan Bir Ateş ve Müstakbel Damat bulunuyor. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var, diziler saat kaçta başlayacak? İşte 11 Eylül 2026 TV yayın akışı listesi...

        2

        KANALLARIN 11 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        09:00 Güzel Günler

        12:30 Buse Varol ile Gelin Evi

        15:00 Sevdan Bir Ateş

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Sevdan Bir Ateş

        23:00 Kızılcık Şerbeti

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        09:00 Yaprak Dökümü

        11:30 - Haysiyet

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Haysiyet

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Kuralsız Sokaklar

        22:15 Kuralsız Sokaklar

        23:45 Haysiyet

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07:00 Gönül Dağı

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Gönül Dağı

        23:30 Evlilik Güzeldir

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Güzel Köylü

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        19:00 Star Haber

        20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mercan Köşk

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Aşk ve Taht

        23:15 Mercan Köşk

        02:20 A.B.İ.

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Kirli Sepeti

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Karagül

        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

        20:00 Müstakbel Damat

        22:15 Sekizinci Aile

        23:30 Müstakbel Damat

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 MasterChef Türkiye

        13:00 Doktor Aksoy / Yeni Bölüm

        16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 MasterChef Türkiye

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