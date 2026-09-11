BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? TV yayın akışı 11 Eylül 2026 Cuma Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8

Haftanın son gününde televizyon karşısına geçecek izleyiciler, akşam saatlerinde ekranlara gelecek yapımları araştırmaya başladı. 11 Eylül Cuma günü kanalların programlarında sevilen dizilerden filmlere, yarışmalardan eğlence programlarına kadar farklı içerikler yer alıyor. Günün dikkat çeken yapımları arasında Kuralsız Sokaklar, Gönül Dağı, Aşk ve Taht, Sevdan Bir Ateş ve Müstakbel Damat bulunuyor. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var, diziler saat kaçta başlayacak? İşte 11 Eylül 2026 TV yayın akışı listesi...