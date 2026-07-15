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        Haberler Bilgi Gündem Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya toplu taşıma bedava mı?

        Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya toplu taşıma bedava mı?

        15 Temmuz toplu taşıma ücretsiz mi? Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla bugün toplu taşıma kullanacak milyonlarca kişi, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da otobüs, metro, metrobüs, tramvay, Marmaray, Başkentray ve diğer raylı sistemlerin ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. "15 Temmuz'da toplu taşıma bedava mı?" sorusu yoğun şekilde sorgulanırken, şehir bazında alınan resmi kararlar ve ücretsiz ulaşım uygulamaları yakından takip ediliyor. Peki, Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 15 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir 2026 İETT, EGO, ESHOT, Vapur, Metro, Metrobüs, Tramvay ve Marmaray bedava mı? İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 01:45 Güncelleme:
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        1

        Bugün, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanılıp yararlanılamayacağı gündemdeki yerini koruyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da yaşayan kişiler, toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını ve hangi ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini merak ediyor. İşte 15 Temmuz 2026'da il il toplu taşıma uygulamalarına ilişkin son durum ve resmi açıklamalar...

        2

        15 TEMMUZ BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        15 Temmuz 2026 Çarşamba günü, karar kapsamına alınan raylı sistem hatlarında yolculuklardan ücret alınmayacak. Uygulama, Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda yürürlüğe girdi. Ücretsiz ulaşım yalnızca kararda açıkça belirtilen hatlarda geçerli olacak.

        3

        15 TEMMUZ'DA HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

        Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre ücretsiz olacak hatlar şöyle:

        - Başkentray

        - Marmaray

        4

        - İZBAN

        - Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

        - Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı

        Ayrıca Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı, açılışı sebiyle 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek.

        5

        TOPLU TAŞIMA NE ZAMAN BEDAVA OLACAK?

        Ücretsiz ulaşım hakkı, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü boyunca uygulanacak. Düzenleme yalnızca Resmî Gazete’de belirtilen raylı sistem hatlarını ve söz konusu tarihi kapsayacak.

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