BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 23 EYLÜL 2026: Bugün maç var mı? 23 Eylül Çarşamba bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
23 Eylül 2026 maç programı futbolseverler tarafından araştırıyor. ''Bugün maç var mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Milli ara sebebiyle yerli ve yabancı lig maçları oynanmazken UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde dört maç yapılacak. Futbolun yanı sıra voleybolda da önemli karşılaşmalar var. CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final heyecanı bugün oynanacak mücadelelerle devam edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 23 Eylül 2026 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları hakkında detaylar...
23 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak maçlar sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli maçlar nedeniyle liglere ara verilirken gözler ‘’Bugün maç var mı?’’ sorusunun yanıtına çevrildi. 23 Eylül 2026 maç programı belli oldu. Buna göre bugün UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda önemli karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
BUGÜN MAÇ VAR MI?
23 Eylül 2026 Çarşamba günü futbol ve voleybolda çok sayıda karşılaşma oynanacak. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde 4 maç yapılacak. İlk maçlar Türkiye saatiyle 19.45’te, akşam seansındaki karşılaşmalar ise 22.00’de başlayacak.
Ayrıca CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final heyecanı devam edecek.
23 EYLÜL 2026 MAÇ PROGRAMI
Hazırlık maçı
19:00 | Azerbaycan - Tacikistan (CBC Sport)
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
19:45 | OH Leuven - Roma
19:45 | Servette - OL Lyonnes
22:00 | Barcelona - Paris FC (TRT Spor)
22:00 | Chelsea - Austria Wien
CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası
17:00 | Belçika - Slovenya (TRT Spor)
22:05 | İtalya - Finlandiya (TRT Spor Yıldız)