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        Haberler Bilgi BURSLULUK ÜCRETİ ÖDEME TARİHLERİ 2026: MEB İOKBS bursluluk ücreti ne zaman yatacak? Bursluluk parası ödemeleri yatmaya başladı mı, ücret ne kadar?

        BURSLULUK ÜCRETİ ÖDEME TARİHLERİ 2026: MEB İOKBS bursluluk ücreti ne zaman yatacak? Bursluluk parası ödemeleri yatmaya başladı mı, ücret ne kadar?

        26 Nisan'da gerçekleştirilen 2026 İOKBS'nin sonuçları Haziran ayında açıklanırken, burs kazanan öğrenciler için şimdi ödeme takvimi merak ediliyor. Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıflarda burs almaya hak kazanan öğrenciler, destek ödemelerinin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılacak bursların ilk ödeme dönemi de öğrenci ve velilerin gündeminde. Peki 2026 bursluluk parası ne zaman yatacak, ödemeler hangi ay başlayacak? İşte İOKBS burs takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 17:39 Güncelleme:
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        1

        2026-2027 eğitim öğretim yılında İOKBS bursundan yararlanan öğrencilerin ödeme süreci yeniden gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın burs takvimine ilişkin bilgileri netleşirken, yeni dönemde burs almaya hak kazanan öğrencilerle mevcut bursiyerler ödemelerin hangi tarihte hesaplara geçeceğini araştırıyor. Okulların açılması ve kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından “Bursluluk parası yattı mı, aylık ödeme ne kadar oldu, PTT ve e-Okul üzerinden burs sorgulama nasıl yapılır?” soruları da öne çıktı. İşte 2026-2027 İOKBS burs ödemelerine ilişkin merak edilen ayrıntılar…

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        BURSLULUK PARASI NE KADAR?

        2026 yılında İOKBS kapsamında öğrencilere ödenecek aylık burs tutarı 3 bin 135 TL olarak belirlendi. Zamlı burs miktarı, hak sahibi öğrencilerin hesaplarına bu tutar üzerinden yatırılacak.

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        BURSLULUK PARASI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        2026 İOKBS burs ödemelerinin başlangıç zamanı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda açıklanıyor. İlgili yönetmelik hükümlerine göre bursluluk sınavını kazanarak okula kaydını tamamlayan öğrencilerin burs ödemeleri, kayıt tarihini takip eden Ekim ayının başından itibaren yapılmaya başlanıyor.

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        Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7’nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.

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        Bursun Devamı, Kesilmesi ve İtirazlar

        Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 18’inci maddesine göre yapılacaktır.

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