BURSLULUK ÜCRETİ ÖDEME TARİHLERİ 2026: MEB İOKBS bursluluk ücreti ne zaman yatacak? Bursluluk parası ödemeleri yatmaya başladı mı, ücret ne kadar?

2026-2027 eğitim öğretim yılında İOKBS bursundan yararlanan öğrencilerin ödeme süreci yeniden gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın burs takvimine ilişkin bilgileri netleşirken, yeni dönemde burs almaya hak kazanan öğrencilerle mevcut bursiyerler ödemelerin hangi tarihte hesaplara geçeceğini araştırıyor. Okulların açılması ve kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından “Bursluluk parası yattı mı, aylık ödeme ne kadar oldu, PTT ve e-Okul üzerinden burs sorgulama nasıl yapılır?” soruları da öne çıktı. İşte 2026-2027 İOKBS burs ödemelerine ilişkin merak edilen ayrıntılar…