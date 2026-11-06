CANLI ALTIN FİYATLARI | 6 Kasım 2026 Gram altın düştü mü, yükseldi mi? Çeyrek ve ons altın bugün kaç TL?
Altın fiyatları 6 Kasım Cuma günü yeniden düşüşe geçti. Gram altın ve ons altında yaşanan gerilemenin ardından yatırımcılar güncel alış ve satış fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Kasım 2026 Cuma Cumhuriyet, tam, yarım, ziynet, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum…
Altın piyasasında hareketli seyir sürüyor. Haftanın son işlem gününe düşüşle başlayan gram altın, sabah saatlerinde 6 bin 578 TL seviyesinde işlem görüyor. Ons altındaki gerileme de iç piyasadaki fiyatlara yansırken gözler gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınının güncel değerlerine çevrildi. İşte, 6 Kasım 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
ONS ALTINDA SON DURUM NE?
Küresel piyasalarda altının yönünü belirleyen ons altın, 6 Kasım sabahında 4.074,47 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ons fiyatındaki gerileme, yurt içinde gram altın üzerinde de baskı oluşturuyor.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?
Kasım ayının ilk günlerinde dalgalı bir seyir izleyen altın, 4 ve 5 Kasım'daki yükselişin ardından 6 Kasım sabahına düşüşle başladı. Ons altındaki hareketlilik ve dolar/TL kurunun seyri, gram altının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.
GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
6 Kasım Cuma günü gram altın düşüş eğilimi gösteriyor. Saat 05.55 itibarıyla gram altının alış fiyatı 6.556,18 TL, satış fiyatı 6.578,38 TL oldu. Günlük bazda yüzde 1,01 değer kaybeden gram altın, önceki günlerdeki yükselişin ardından yeniden geriledi.
ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?
Altın piyasasındaki düşüş çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatlarına da yansıdı. Çeyrek altın: 10.742,25 TL