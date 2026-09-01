CANLI ALTIN FİYATLARI 1 EYLÜL 2026 | Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü! Kapalı Çarşı çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Altın fiyatları 1 Eylül 2026 Salı günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni güne hareketli başlayan piyasalarda gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları merak ediliyor. 1 Eylül 2026 verilere göre gram altın satış fiyatı yaklaşık 6.900 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise yaklaşık 11.702 TL seviyesinde bulunuyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 1 Eylül 2026 Kapalı Çarşı güncel altın fiyatları...
Altın fiyatlarında son durum 1 Eylül Salı günü yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve ons altındaki hareketlilik, iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatlarını da etkiliyor. Yatırımcılar, düğün ve birikim amacıyla altın almak isteyen vatandaşlar, “Gram altın ne kadar?”, “Çeyrek altın kaç TL?” sorularına yanıt arıyor. İşte 1 Eylül 2026 Salı günü gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum...
GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
6.887,95
6.888,88
ONS ALTINDA SON DURUM
4.456,73
4.457,47
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
11.020,47
11.263,16
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
44.080,33
44.911,19
TAM ALTIN FİYATI KAÇ TL?
43.925,00
44.556,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
21.982,65
22.536,32
ZİYNET ALTINI FİYATI
44.101,89
44.933,55
ATA ALTIN FİYATI
44.823,30
45.961,71
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.714,59
4.949,98
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.180,45
6.415,35
GREMSE ALTIN FİYATI
109.382,00
111.094,00