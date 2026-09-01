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        Haberler Bilgi CANLI ALTIN FİYATLARI 1 EYLÜL 2026 | Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü! Kapalı Çarşı çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        CANLI ALTIN FİYATLARI 1 EYLÜL 2026 | Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü! Kapalı Çarşı çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        Altın fiyatları 1 Eylül 2026 Salı günü yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni güne hareketli başlayan piyasalarda gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları merak ediliyor. 1 Eylül 2026 verilere göre gram altın satış fiyatı yaklaşık 6.900 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise yaklaşık 11.702 TL seviyesinde bulunuyor. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 1 Eylül 2026 Kapalı Çarşı güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 06:36 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatlarında son durum 1 Eylül Salı günü yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve ons altındaki hareketlilik, iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatlarını da etkiliyor. Yatırımcılar, düğün ve birikim amacıyla altın almak isteyen vatandaşlar, “Gram altın ne kadar?”, “Çeyrek altın kaç TL?” sorularına yanıt arıyor. İşte 1 Eylül 2026 Salı günü gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum...

        2

        GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

        6.887,95

        6.888,88

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ONS ALTINDA SON DURUM

        4.456,73

        4.457,47

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        11.020,47

        11.263,16

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        44.080,33

        44.911,19

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI KAÇ TL?

        43.925,00

        44.556,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        21.982,65

        22.536,32

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        44.101,89

        44.933,55

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        44.823,30

        45.961,71

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.714,59

        4.949,98

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.180,45

        6.415,35

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        109.382,00

        111.094,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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