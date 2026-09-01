CANLI ALTIN FİYATLARI 1 EYLÜL 2026 | Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü! Kapalı Çarşı çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatlarında son durum 1 Eylül Salı günü yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve ons altındaki hareketlilik, iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatlarını da etkiliyor. Yatırımcılar, düğün ve birikim amacıyla altın almak isteyen vatandaşlar, “Gram altın ne kadar?”, “Çeyrek altın kaç TL?” sorularına yanıt arıyor. İşte 1 Eylül 2026 Salı günü gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum...