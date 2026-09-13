CANLI ALTIN FİYATLARI | 13 Eylül 2026 gram ve çeyrek altın ne kadar, altın fiyatları artacak mı?

Altın fiyatlarında haftanın son işlem gününün ardından gözler yeni haftaya çevrildi. İç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatları takip edilirken, uluslararası piyasalarda ons altının seyri de yakından izleniyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ilişkin beklentiler altın piyasasının yönü açısından önem taşıyor. Peki 13 Eylül 2026 Pazar günü gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç TL'den satılıyor ve altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? İşte, 13 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum…