CANLI ALTIN FİYATLARI | 13 Eylül 2026 gram ve çeyrek altın ne kadar, altın fiyatları artacak mı?
13 Eylül 2026 Pazar günü altın fiyatlarındaki son durum, yeni hafta öncesinde piyasayı takip edenlerin gündeminde. Gram altın ve çeyrek altının güncel fiyatını merak eden vatandaşlar, aynı zamanda son dönemdeki hareketliliğin önümüzdeki günlerde devam edip etmeyeceğini araştırıyor. İşte 13 Eylül 2026 gram altın, çeyrek altın alış-satış güncel fiyatlar...
Altın fiyatlarında haftanın son işlem gününün ardından gözler yeni haftaya çevrildi. İç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatları takip edilirken, uluslararası piyasalarda ons altının seyri de yakından izleniyor. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ilişkin beklentiler altın piyasasının yönü açısından önem taşıyor. Peki 13 Eylül 2026 Pazar günü gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç TL'den satılıyor ve altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? İşte, 13 Eylül gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum…
13 EYLÜL 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?
13 Eylül 2026 Pazar günü güncel piyasa verilerinde gram altının alış fiyatı yaklaşık 6 bin 750 TL, satış fiyatı ise 6 bin 839 TL seviyesinde bulunuyor. Ons altın ise 4 bin 345 dolar civarında seyrediyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın fiyatları da gram altındaki hareketle birlikte takip ediliyor. Güncel verilerde çeyrek altının alış fiyatı yaklaşık 11 bin 139 TL, satış fiyatı ise 11 bin 363 TL seviyesinde bulunuyor.
ALTIN FİYATLARI ARTACAK MI, DÜŞECEK Mİ?
Altının yönünde ons altın fiyatı, dolar kuru ve küresel piyasalardaki gelişmeler belirleyici oluyor. Eylül ayında ons altının 4 bin 300 dolar seviyesinin üzerinde kalması, yurt içinde gram altının da 6 bin 800 TL bandında seyretmesinde etkili oluyor. Son günlerde altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin korunduğu görülüyor.
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
43.186,43
44.002,38
YARIM ALTIN FİYATI
21.533,83
22.076,78
TAM ALTIN FİYATI
43.423,00
43.984,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
43.194,68
44.011,00
ATA ALTIN FİYATI
44.777,04
45.904,94
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.668,26
4.887,43
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.104,89
6.324,60
GREMSE ALTIN FİYATI
108.050,00
109.533,00