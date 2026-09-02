CANLI ALTIN FİYATLARI | 2 Eylül 2026 Çarşamba gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi?
Canlı altın fiyatları 2 Eylül Çarşamba günü için araştırılmaya devam ediyor. Ons altında gözlemlenen hareketlilik ve küresel piyasalardaki son gelişmeler altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar ve birikim amacıyla altın almak isteyen vatandaşlar, "Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2 Eylül 2026 Çarşamba gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum...
Altın fiyatlarında son durum, alış-satış rakamları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni güne hareketli başlayan piyasalarda gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatları araştırılıyor. 2 Eylül 2026 verilere göre gram altın satış fiyatı yaklaşık 6.664 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise yaklaşık 10.896 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün gram altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 2 Eylül 2026 Çarşamba Kapalı Çarşı güncel altın fiyatları...
MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ 3 KAT ARTTI
Goldman Sachs analistleri, merkez bankalarının bu yıl aylık ortalama 50 ton altın satın almasını bekliyor. Bu miktar, 2022 öncesindeki aylık ortalama 17 tona kıyasla yaklaşık yüzde 300'lük artış anlamına geliyor.
Analistler, merkez bankalarının jeopolitik ve finansal risklere karşı rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın biriktirmesinin birkaç yıl sürecek yapısal bir trend olduğunu belirtti.
Goldman Sachs'ın hesaplamalarına göre merkez bankaları haziran ayında ortalama 100 ton altın satın aldı. Bu rakam mayısta 66 ton seviyesinde bulunuyordu.
FED BASKISI AZALACAK
Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasından kaynaklanan baskının da azalmasını bekliyor.
Bankanın ekonomistleri, enflasyondaki düşüş eğiliminin Fed'in bu yıl faizleri sabit tutmasına imkan vereceğini öngörüyor. Analistler, daha istikrarlı bir faiz ortamının yatırımcıların altına yönelmesini destekleyebileceğini belirtiyor.
GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
6.661,83
6.662,05
ONS ALTINDA SON DURUM
4.319,85
4.320,75
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
10.657,73
10.893,15
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
42.629,10
43.437,22
TAM ALTIN FİYATI KAÇ TL?
42.582,00
43.216,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
21.269,44
21.805,17
ZİYNET ALTINI FİYATI
42.672,22
43.436,57
ATA ALTIN FİYATI
44.365,30
45.482,98
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.596,35
4.811,54
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
5.987,61
6.214,41
GREMSE ALTIN FİYATI
105.971,00
107.628,00