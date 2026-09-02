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        Haberler Bilgi CANLI ALTIN FİYATLARI | 2 Eylül 2026 Çarşamba gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi?

        CANLI ALTIN FİYATLARI | 2 Eylül 2026 Çarşamba gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi?

        Canlı altın fiyatları 2 Eylül Çarşamba günü için araştırılmaya devam ediyor. Ons altında gözlemlenen hareketlilik ve küresel piyasalardaki son gelişmeler altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar ve birikim amacıyla altın almak isteyen vatandaşlar, "Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2 Eylül 2026 Çarşamba gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 06:51 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatlarında son durum, alış-satış rakamları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni güne hareketli başlayan piyasalarda gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatları araştırılıyor. 2 Eylül 2026 verilere göre gram altın satış fiyatı yaklaşık 6.664 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise yaklaşık 10.896 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün gram altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 2 Eylül 2026 Çarşamba Kapalı Çarşı güncel altın fiyatları...

        2

        MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ 3 KAT ARTTI

        Goldman Sachs analistleri, merkez bankalarının bu yıl aylık ortalama 50 ton altın satın almasını bekliyor. Bu miktar, 2022 öncesindeki aylık ortalama 17 tona kıyasla yaklaşık yüzde 300'lük artış anlamına geliyor.

        3

        Analistler, merkez bankalarının jeopolitik ve finansal risklere karşı rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın biriktirmesinin birkaç yıl sürecek yapısal bir trend olduğunu belirtti.

        Goldman Sachs'ın hesaplamalarına göre merkez bankaları haziran ayında ortalama 100 ton altın satın aldı. Bu rakam mayısta 66 ton seviyesinde bulunuyordu.

        4

        FED BASKISI AZALACAK

        Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasından kaynaklanan baskının da azalmasını bekliyor.

        Bankanın ekonomistleri, enflasyondaki düşüş eğiliminin Fed'in bu yıl faizleri sabit tutmasına imkan vereceğini öngörüyor. Analistler, daha istikrarlı bir faiz ortamının yatırımcıların altına yönelmesini destekleyebileceğini belirtiyor.

        5

        GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

        6.661,83

        6.662,05

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ONS ALTINDA SON DURUM

        4.319,85

        4.320,75

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        10.657,73

        10.893,15

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        42.629,10

        43.437,22

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        TAM ALTIN FİYATI KAÇ TL?

        42.582,00

        43.216,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        21.269,44

        21.805,17

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        42.672,22

        43.436,57

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        ATA ALTIN FİYATI

        44.365,30

        45.482,98

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.596,35

        4.811,54

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        5.987,61

        6.214,41

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        15

        GREMSE ALTIN FİYATI

        105.971,00

        107.628,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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