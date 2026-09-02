CANLI ALTIN FİYATLARI | 2 Eylül 2026 Çarşamba gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi?

Altın fiyatlarında son durum, alış-satış rakamları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni güne hareketli başlayan piyasalarda gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatları araştırılıyor. 2 Eylül 2026 verilere göre gram altın satış fiyatı yaklaşık 6.664 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise yaklaşık 10.896 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün gram altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 2 Eylül 2026 Çarşamba Kapalı Çarşı güncel altın fiyatları...