2026 Dünya Kupası canlı yayın izle: Fransa - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalardan biri olan Fransa - İsveç mücadelesi için geri sayım başladı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, İsveç karşısında son 16 turuna yükselmek için sahaya çıkacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar Fransa - İsveç maçının başlama saatini ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Mücadele, eleme usulüne göre oynanacağı için kazanan takım adını bir üst tura yazdıracak. Peki, Fransa - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 2026 Dünya Kupası Fransa - İsveç maçı canlı izle ekranı...
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Son 32 Turu heyecanı Fransa ile İsveç arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Fransa, güçlü kadrosuyla bir üst turu hedeflerken İsveç ise sürpriz yaparak yoluna devam etmek istiyor. Peki, Fransa - İsveç maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte Fransa - İsveç maçı izleme sayfası...
FRANSA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN?
2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu kapsamında oynanacak Fransa - İsveç karşılaşması, 30 Haziran Salı'yı 1 Temmuz Çarşamba'ya bağlayan gece oynanacak.
FRANSA - İSVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?
Fransa ile İsveç arasındaki kritik mücadele, Türkiye saati ile 00.00'da başlayacak.
FRANSA - İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransa - İsveç karşılaşmasının Türkiye yayıncısı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FRANSA - İSVEÇ MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Fransa - İsveç mücadelesini canlı izlemek isteyen futbolseverler, maç saatinde TRT'nin televizyon yayını ve resmi dijital yayın platformu üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek.