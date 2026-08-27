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        Haberler Bilgi Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? UEFA Avrupa Ligi play-off rövanç maçı muhtemel 11’leri

        Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? UEFA Avrupa Ligi play-off rövanç maçı muhtemel 11’leri

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Kauno Zalgiris'e konuk oluyor. İlk maçta 3-0'lık üstünlük kuran siyah-beyazlılar, rövanş maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Dariaus Gireno Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Vincenzo Italiano'nun muhtemel 11'i merak konusu oldu. Peki, Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 11:05 Güncelleme:
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        Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı tarihi ve saati, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçta rakibi 3-0’lık skorla mağlup eden Beşiktaş, deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyor. Bu sezon 2. ön eleme turunda Midtjylland’ı, 3. ön eleme turunda Hradec Kralove'yi mağlup eden siyah-beyazlı takım adını lig aşamasına yazdırmak istiyor. Peki, Kauno Zalgiris-Beşiktaş Avrupa Ligi play-off rövanş maçı şifresiz kanalda mı canlı izlenecek? İşte, UEFA Avrupa Ligi play-off Kauno Zalgiris-Beşiktaş rövanş maçı canlı yayın kanalı, maç saati ve muhtemel 11’lere ilişkin merak edilenler…

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        BEŞİKTAŞ İLK MAÇI 3-0 KAZANDI

        Beşiktaş, İstanbul'daki play-off ilk maçında Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, aldığı farklı galibiyetle rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

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        KAUNO ZALGİRİS - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Kauno Zalgiris - Beşiktaş maçı 27 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Dariaus ir Girėno Stadı'ndaki mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

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        KAUNO ZALGİRİS - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        Karşılaşma TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Beşiktaş taraftarları, 27 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi TV100 üzerinden takip edebilecek.

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        KAUNO ZALGİRİS - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

        Ferencvaros: Dibusz, Osvath, Raemaekers, Gomez, Cadu, Rommens, Corbu, Bamidele Yusuf, Zachariassen, O'Dowda, Joseph.

        Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Cenk, Cabral, Melih, Malinovskyi, Aral, Muçi, Saviolo, Onuachu.

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        TROSSARD KADRODA YOK

        Beşiktaş'ta Leandro Trossard, Kauno Zalgiris maçı kamp kadrosunda yer almadı. Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık ekibinin risk analizinde yüksek risk değerlendirmesi nedeniyle futbolcunun kadroya dahil edilmediği belirtildi.

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        BEŞİKTAŞ TUR İÇİN SAHADA

        İlk karşılaşmayı 3-0 kazanan Beşiktaş, rövanşta avantajını koruyarak UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına kalmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar, Kauno Zalgiris karşısında tur biletini almak için mücadele edecek.

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        #kauno zalgiris
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