Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? UEFA Avrupa Ligi play-off rövanç maçı muhtemel 11’leri
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Kauno Zalgiris'e konuk oluyor. İlk maçta 3-0'lık üstünlük kuran siyah-beyazlılar, rövanş maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Dariaus Gireno Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Vincenzo Italiano'nun muhtemel 11'i merak konusu oldu. Peki, Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler…
Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı tarihi ve saati, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçta rakibi 3-0’lık skorla mağlup eden Beşiktaş, deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyor. Bu sezon 2. ön eleme turunda Midtjylland’ı, 3. ön eleme turunda Hradec Kralove'yi mağlup eden siyah-beyazlı takım adını lig aşamasına yazdırmak istiyor. Peki, Kauno Zalgiris-Beşiktaş Avrupa Ligi play-off rövanş maçı şifresiz kanalda mı canlı izlenecek? İşte, UEFA Avrupa Ligi play-off Kauno Zalgiris-Beşiktaş rövanş maçı canlı yayın kanalı, maç saati ve muhtemel 11’lere ilişkin merak edilenler…
BEŞİKTAŞ İLK MAÇI 3-0 KAZANDI
Beşiktaş, İstanbul'daki play-off ilk maçında Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, aldığı farklı galibiyetle rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.
KAUNO ZALGİRİS - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kauno Zalgiris - Beşiktaş maçı 27 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Dariaus ir Girėno Stadı'ndaki mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
KAUNO ZALGİRİS - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Karşılaşma TV100 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Beşiktaş taraftarları, 27 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi TV100 üzerinden takip edebilecek.
KAUNO ZALGİRİS - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Ferencvaros: Dibusz, Osvath, Raemaekers, Gomez, Cadu, Rommens, Corbu, Bamidele Yusuf, Zachariassen, O'Dowda, Joseph.
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Cenk, Cabral, Melih, Malinovskyi, Aral, Muçi, Saviolo, Onuachu.
TROSSARD KADRODA YOK
Beşiktaş'ta Leandro Trossard, Kauno Zalgiris maçı kamp kadrosunda yer almadı. Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık ekibinin risk analizinde yüksek risk değerlendirmesi nedeniyle futbolcunun kadroya dahil edilmediği belirtildi.