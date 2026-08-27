Kauno Zalgiris-Beşiktaş maçı tarihi ve saati, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçta rakibi 3-0’lık skorla mağlup eden Beşiktaş, deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyor. Bu sezon 2. ön eleme turunda Midtjylland’ı, 3. ön eleme turunda Hradec Kralove'yi mağlup eden siyah-beyazlı takım adını lig aşamasına yazdırmak istiyor. Peki, Kauno Zalgiris-Beşiktaş Avrupa Ligi play-off rövanş maçı şifresiz kanalda mı canlı izlenecek? İşte, UEFA Avrupa Ligi play-off Kauno Zalgiris-Beşiktaş rövanş maçı canlı yayın kanalı, maç saati ve muhtemel 11’lere ilişkin merak edilenler…