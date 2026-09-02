Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 2 Eylül 2026 Çarşamba Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Haftanın belirli günlerinde düzenlenen çekilişte büyük ikramiye heyecanı bir kez daha yaşandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar ve ikramiye dağılımı merak konusu oldu. Kuponlarını kontrol etmek isteyenler, Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranına yöneldi. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır? İşte 2 Eylül 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, kazandıran numaralar ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin detaylar...
Binlerce kişi tarafından merakla beklenen Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ardından gözler kazandıran numaralara çevrildi. Çekiliş ardından sonuçları kupon sahipleri belirlenen numaralar üzerinden ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebiliyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 2 Eylül 2026 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
2 EYLÜL ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
2 Eylül 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından belirlenen kazandıran numaralar sonuç ekranında yerini aldı.
2 Eylül 2026 Çılgın Sayısal Loto kazandıran numaraları
3 - 30 - 68 - 69 - 73 - 82
JOKER 9 + SÜPERSTAR 8
Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU NASIL SORGULANIR?
Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden kupon bilgilerini kontrol edebiliyor.
Sorgulama ekranında çekiliş tarihi seçilerek kazandıran numaralar, ikramiye tutarı ve kuponun kazanç durumu ayrıntılı olarak görüntülenebiliyor.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER YAPILIYOR?
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftada üç gün, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor.
Noter huzurunda yapılan çekilişlerin sonuçları, çekiliş tamamlandıktan kısa süre sonra Milli Piyango Online'ın resmi platformlarında yayımlanıyor
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.