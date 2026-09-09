Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 9 Eylül Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Haftanın ikinci Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 1 ile 90 arasından belirlenen 6 ana sayı ile Joker ve SüperStar numarası belli oldu. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte kupon sahipleri Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı üzerinden biletlerini kontrol edebiliyor. Büyük ikramiyenin devredip devretmediği ve diğer ikramiye kategorilerinde kaç kişinin kazandığı da sonuçlarla birlikte netleşiyor. Peki 9 Eylül 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır ve büyük ikramiye devretti mi? İşte 9 Eylül Çarşamba Sayısal Loto sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...
Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonrasında gözler kazandıran numaralara çevrildi. Kupon sahipleri, ellerindeki kolonları açıklanan sonuçlarla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek istiyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerinde 1-90 arasındaki sayılardan 6 sayı belirlenirken ayrıca Joker ve SüperStar sonuçları da açıklanıyor. Peki 9 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte 9 Eylül 2026 Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekilişe ilişkin tüm detaylar...
9 EYLÜL 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
9 Eylül 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ardından kazandıran numaralar belli oldu.
Kazandıran numaralar:
8 - 10 - 24 - 25 - 34 - 44
JOKER 13 + SÜPERSTAR 55
Sayısal Loto'da büyük ikramiye (649.023.070,01 ₺) devretti.
SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden görüntülenebiliyor.
Kupon numarası veya çekiliş tarihi bilgileriyle sorgulama yaparak biletinize ikramiye isabet edip etmediğini kolayca öğrenebilirsiniz.
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.