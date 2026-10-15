Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İkramiye devretti! 14 Ekim 2026 Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı
Haftanın üçüncü gününde Çılgın Sayısal Loto sonuçları araştırılıyor. Milli Piyango TV Youtube kanalından yayınlanan çekiliş sonrası 14 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile kazanan numaralar belli oldu. Büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranına yoğunlaştı. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları kazandıran numaralar neler? İşte, Milli Piyango Online 14 Ekim 2026 Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar listesi
Sayısal Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. 14 Ekim’de kuponlarını dolduran vatandaşlar Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucunda kazandıran numaraları merak ediyor. Çılgın Sayısal Loto’da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star’ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto’yu da oynamak mecburidir. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları kazandıran numaralar neler? İşte, 14 Ekim Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
Sayısal Loto sonuçları 21.30’da yapılan çekiliş sonrası belli oldu.
1-3-65-66-79-81
Joker: 50 SüperStar:20
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EN SON YAPILAN ÇEKİLİŞ SONUCU NASILDI?
Sayısal Loto sonuçları 12 Ekim 2026 Pazartesi sonuçları: 02, 16, 18, 38, 75, 79 + 46 (Joker) + 67 (Süperstar)
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal Loto’da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star’ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto’yu da oynamak mecburidir.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangoonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.